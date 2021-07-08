‫إعلان ®SCENTAIRعن شراكة عالمية مع Snap Fitness

تعاون Snap Fitness مع ScentAir لتحسين تجربة الأعضاء.

شارلوت، كارولاينا الشمالية, 8 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت ScentAir، الشركة العالمية الرائدة في تسويق العطور، اليوم عن شراكتها مع Snap Fitness الرائدة في منح الامتياز في مجال اللياقة البدنية.

صُنفت Snap Fitness ضمن أفضل 10 جهات مانحة للامتياز في مجال صالات الألعاب الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2021 وفقًا لموقع TopFranchise.com، كما أن لديها ما يقرب من 2,000 موقع مفتوح أو قيد التطوير في جميع أنحاء العالم. وضع Snap Fitness وScentAir معًا مبادرة لتقديم عطر فريد وملهم للأعضاء من شأنه أن يعمل على رفع مستوى تدريبهم وسط أجواء مفعمة بروائح جديدة. وفي إطار هذا التعاون، طور فريق العطور في ScentAir عطر مميز لصالح Snap Fitness حيث يتميز بالهرم العطري الذي يخلق تجربة حسية منعشة محفزة.

يرى آندي بيت، كبير مسؤولي المنتجات في Snap Fitness، أن العطر سيعزز من إحساس الترحيب لدى الأعضاء، ووصفه بأنه “عطر ذو تأثير إيجابي يعمل على تحسين الحالة المزاجية”، والذي “تبدأ رائحته في اللحظة التي يدخل فيها العضو إلى صالة الألعاب الرياضية”.

وواصل حديثه قائلًا، “من الرائع أن يكون لدينا شريك معروف وموثوق به في ScentAir للتأكد من أن حاملي الامتياز التابعين لنا يتلقون أفضل المنتجات والخدمات المتاحة”.

تفتخر ScentAir، مع وجود فرق محلية مخصصة عبر سبعة مكاتب في جميع أنحاء العالم، بتقديم حلول لصالح Snap Fitness تتمثل في توفير عطور عالية الجودة على الصعيد العالمي. والجدير بالذكر أن ScentAir قد شقت طريقها لأكثر من 25 عامًا وأصبحت الأفضل في تقديم العطور المكتنفة المحركة للحواس. كما يقدم فريقهم العالمي المتنوع حلولًا فعالة تخدم تجربة العملاء حيث تلبي احتياجات الأعمال التجارية المحلية من خلال تقديم خدمة ذات مستوى عالمي.

علاوةً على ذلك، صرح رئيس ScentAir، برايان إدواردز، عن هذه الشراكة قائلًا “من المشوق دائمًا العمل مع العلامات التجارية العالمية الأخرى، حيث نستثمر فيما نجيده—ألا وهو خدمة الأعمال التجارية على نطاق عالمي. نحن على ثقة من أن عطر Snap Fitness الجديد المميز سيصبح جزءًا لا يتجزأ من علامتهم التجارية في وقت قياسي.”

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1558382/ScentAir_Snap_ Fitness.jpg