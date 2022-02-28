‫إقامة النسخة الافتتاحية من بطولة IRONMAN الشرق الأوسط في إسرائيل في أواخر هذا العام

– ستُقام النسخة الافتتاحية من بطولة IRONMAN الشرق الأوسط في إسرائيل بتاريخ 25 نوفمبر 2022، وسيُفتح باب التسجيل يوم 1 مارس 2022 عبر الرابط: ironman.com/im-israel

– سيتأهل 75 من الفائزين في هذه البطولة إلى بطولة IRONMAN العالمية التي ستُقام في كايلوا كونا، هاواي في عام 2023

– ستكون هذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها سباقات IRONMAN الثلاثية (الترايثلون) في الشرق الأوسط

طبريا، إسرائيل، ولندن، وتامبا، فلوريدا، 28 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مجموعة IRONMAN عن أنّها ستضيف إلى جدول سباقاتها العالمية ®IRONMAN لعام 2022 بطولة IRONMAN الشرق الأوسط للسباقات الثلاثية (الترايثلون) والتي ستُعقد في مدينة طبريا بإسرائيل بتاريخ 25 نوفمبر 2022؛ وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها سباقات ®IRONMAN الثلاثية في الشرق الأوسط.

سيتأهل 75 رياضيًا من الفائزين في هذا السباق إلى بطولة IRONMAN العالمية والتي ستُقام في كايلوا كونا، هاواي في عام 2023. ومن المتوقع أن يشهد هذا السباق مشاركة أعداد كبيرة من المتنافسين من الفئات العمرية المختلفة إضافة إلى نخبة من الرياضيين الذين ستتحدم بينهم المنافسة للفوز بجوائز بطولة IRONMAN الشرق الأوسط.

ويُعقد هذا السباق على مسارات مسطحة؛ وهو ما يجعله مناسبة تمامًا للمشاركين فيه للمرة الأولى أو للذين يرغبون في تحقيق أفضل ما لديهم.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال سيلفان آدامز، الرئيس الفخري لبطولة الشرق الأوسط: “بعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي من سباق IRONMAN 70.3، يسرّني أن أعلن عن استضافة إسرائيل لبطولة IRONMAN الشرق الأوسط للسباقات الثلاثية في مدينة طبريا، المطلة على بحيرة طبريا الرائعة وذات الأهمية التاريخية. ونظرًا لأنّها بطولة إقليمية، فمن المتوقع أن يشارك فيها أفضل الرياضيين من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ونتطلع إلى الترحيب بآلاف الرياضيين من الدول المجاورة في مدينة طبريا الجميلة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي”.

وصف مراحل السباق ومساراته

يوفر السباق -الذي يبدأ وينتهي في مدينة طبريا- للرياضيين المشاركين فيه تجربة استثنائية ممتعة، في مدينة لها أهمية كبيرة تاريخيًا ودينيًا، وتطل على المناظر الطبيعية الخلابة لشمال إسرائيل.

ففي سباق السباحة الذي يمتد بطول 3.8 كم، سينعم الرياضيون بالسباحة في مياه بحيرة طبريا الدافئة مع الاستمتاع بمنظر شروق الشمس فوق مرتفعات الجولان؛ وهو ما يجعله مكانًا مثاليًا لالتقاط صور فوتوغرافية لا تُنسى أثناء السباحة.

أمّا سباق الدراجات فيمتد لمسافة 180 كم على جولتين، وسيستمتع الرياضيون خلاله بالمناظر الطبيعية الخلابة المطلة على بحيرة طبريا، وسيبدأ السباق من جنوب مدينة طبريا إلى مفرق تسيماح. ومن هناك يستأنف المشاركون سباقهم عبر الجانب الشرقي والشمالي لبحيرة طبريا وصولًا إلى كفر ناحوم.

وأخيرًا، في سباق الركض الذي يمتد على مسار مسطح بطول 42.2 كيلومترًا على أربع جولات، سيركض الرياضيون على مسار سارت عليه شخصيات تاريخية قديمة، يمتد على طول الشاطئ الغربي لبحيرة طبريا، حيث سيركض المتنافسون من طبريا إلى مجدال ثم يعودون في النهاية باتجاه السجادة الحمراء وصولًا إلى خط النهاية. وتُعدّ هذه فرصة ممتازة لممارسة الرياضة ومشاهدة العديد من الرياضيين عن قرب؛ وهو ما يضفي أجواءً مفعمة بالحيوية على السباق.

ستُقام بطولة IRONMAN الشرق الأوسط في إسرائيل في نفس اليوم الذي أقيمت فيه سباقات الترايثلون (IRONMAN 70.3) في مدينة طبريا للمرة الأولى في العام الماضي.

لمزيد من المعلومات عن عقد بطولة IRONMAN الشرق الأوسط في إسرائيل، يُرجى زيارة: www.ironman.com/im-israel .

يُرجى إرسال استفسارات الرياضيين إلى: israel@ironman.com .