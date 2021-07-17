‫إيرادات شركة أل تي آي تنمو بنسبة 5.1% بصورة فصلية و20.5% بصورة سنوية

صافي الربح يرتفع بنسبة 19.3%

أرباح بـ 10 روبيات هندية للسهم احتفاء بإدراجه منذ 5 سنوات

مومباي، الهند، 17 تموز/يوليو2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة لارسين آند توبرو إنفوتك (في بورصة بومباي: 540005) (وفي البورصة الوطنية الهندية: LTI “إل تي أي”)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، أعلنت اليوم عن نتائجها للربع الأول من السنة المالية 22.

بالدولار الأميركي:

· وصلت الإيرادات إلى470.2 مليون دولار أميركي؛ بمعدل نمو فصلي بلغ 5.1% و20.4% سنويًا

· بلغت نسبة زيادة إيرادات العملة الثابتة 4.8% فصليا و17.8% سنويًا

بالروبية الهندية:

· بلغت الإيرادات 34,625 مليون روبية هندية، بزيادة قدرها 5.9% عن الربع الماضي و 17.4% سنويًا

· بلغ الدخل الصافي 4,968 مليون روبية هندية، بانخفاض بلغت نسبته 9. 0% فصليا، ونمو قدره 19.3% سنويًا

إيرادات رأس المال

· توزيعات أرباح خاصة بقيمة 10 روبية هندية للسهم للاحتفال بإكمال 5 سنوات من الإدراج في بورصات الأوراق المالية في الهند

“يسعدنا أن نعلن عن أفضل نمو متتال في الربع الأول بنسبة 5.1٪ مدفوعًا بالنمو الشامل عبر القطاعات العمودية وخطوط الخدمة وهرم العملاء والمناطق الجغرافية. إن خط إنتاجنا الصحي واستمرار الطلب القوي يجعلنا واثقين من نمونا المستقبلي.

يصادف الربع الأول أيضًا الذكرى السنوية الخامسة للاكتتاب العام لشركة أل تي آي وقد أعلن مجلس الإدارة توزيعات أرباح خاصة للاحتفال بهذه المناسبة. على مدار السنوات الخمس الماضية، حققنا معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بالدولار الأميركي بلغ 13.5٪ وزاد صافي أرباحنا بأكثر من الضعف. أنا فخور أيضا بكيفية استمرارنا في الابتكار وتحقيق نمو رائد في الصناعة عامًا بعد عام. كما أنني متحمس أيضًا لأننا عززنا قدراتنا الهندسية الرقمية عبر ترحيبنا بالاستحواذ على شركة كيولوجيك في عائلة أل تي آي.”

– سانجاي جالونا ، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري

مكاسب صفقات جديدة

· اختارت شركة توزيع الطاقة غلوبال فورتشن 500 أل تي آي لصفقة خدمات أمنية مُدارة بما في ذلك L1 SOC والدعم الشامل لجميع تطبيقات الأمن. كجزء من هذه الصفقة، ستعمل أل تي آي على تمكين عملية أمنية تقودها معلومات التهديدات لتقليل المخاطر للأعمال

· اختار لاعب رئيسي في الشرق الأوسط في سوق الطاقة المتجددة والنفط والغاز أل تي آي، من خلال شراكتها الإستراتيجية مع شركة رائدة في التحول الرقمي الإقليمي للانتقال إلى الشبكة السحابية وتحديث وإدارة مشهد تكنولوجيا المعلومات بأكمله.

· تم اختيار أل تي آي لصفقة خدمات مدارة شاملة لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك إعداد العمليات والأدوات والعمليات الأمنية وحلول المراقبة للوحدة التي انسلخت عن شركة تصنيع ومورد عالمي للمواد الكيميائية المتخصصة مقرها في أميركا الشمالية

· اختارت الشركة التابعة لأحد أكبر البنوك في آسيا الدخول في شراكة مع أل تي آي لتنفيذ وتكامل ودعم الصيانة لمنصتها المصرفية الخاصة باستخدام Temenos Wealth

· تشاركت شركة عالمية كبرى في مجال أشباه الموصلات مقرها أوروبا مع أل تي آي لإعادة تصميم وتنسيق عملياتها التجارية عبر SAP S / 4HANA لجعلها أكثر قابلية للتوسع وكفاءة ورشاقة ومرونة

· اختارت شركة متعددة الجنسيات تقدم حلولًا متعلقة بالطاقة ومقرها أميركا الشمالية أل تي آي لتحويل عمليات المكاتب الأمامية والمتوسطة باستخدام SAP S / 4HANA مما يتيح تبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء وتحسين التكلفة

· اختارت إحدى شركات التأمين على الممتلكات والحوادث في أميركا الشمالية أل تي آي لدعم شبكتها وإدارة قاعدة البيانات لضمان دعم العمليات بسلاسة على مدار الساعة. سيساعد هذا في تسريع رحلتهم السحابية

· اختارت شركة وساطة تأمين مقرها في أميركا الشمالية أل تي آي لتحويل ورقمنة عملياتها التجارية في أحد قطاعات النمو الرئيسية. سيشمل ذلك عمليات البحث عن عملاء جدد، والمبيعات والخدمة لجعلها حديثة، وتقديم المزيد من الخيارات للعملاء، وتوسيع نطاق الأعمال بكفاءة، ودفع قرارات العمل من خلال البيانات والتحليلات

· اختار مزود من أميركا الشمالية للخدمات المتكاملة وحلول التسليم والتصنيع للأدوية والبيولوجيا وشركات المنتجات الصحية الاستهلاكية أل تي آي لدعم تطبيقاتها وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات لضمان الكفاءة التشغيلية والحلول المجدية من حيث التكلفة

· اختار مؤشر سوق أسهم مشهور عالميًا أل تي آي كبنية أساسية للشبكة السحابية وشريك هندسي لدعم رحلة تبني السحابة متعددة السنوات

الجوائز والتكريمات

· تم تكريم أل تي آي في تقرير ماجيك كوادرنت 2021 الصادر عن شركة غارتنر لخدمات تطبيقات كلاود لأوراكل، على مستوى العالم

· تم تكريم شركة أل تي آي ليني من قبل فوريست ريسيرتش كمورد عينة للكشف عن الحالات الشاذة في فوريست تيك تايد: طرق معارف المستهلكين، الربع الثاني من العام 2021

· تم الاعتراف بـ أل تي آي كشركة رائدة في تقرير شركاء المنظومة آي أس جي بروفايدر لينس، الولايات المتحدة 2021

· تم الاعتراف بـ أل تي آي ليني كمورد ممثل في دليل سوق غارتنر لأدوات التحليلات المعززة، أوستن كرونز وآخرون، 28 يونيو 2021

تقرير ماجيك كوادرنت من غارتنر لخدمات تطبيقات كلاود من أوراكل، في جميع أنحاء العالم، كيتي غوف وآخرون، 24 مايو، 2021

*لا تتبنى شركة غارتنر ( Gartner ) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. تتكون منشورات شركة غارتنر ( Gartner ) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث غارتنر ( Gartner ) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة جارتنر ( Gartner ) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين

تطورات أعمال بارزة أخرى

· أعلن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم 15 يوليو، 2021 عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 10 روبيات هندية لكل سهم (القيمة الاسمية 1 روبية هندية) للاحتفال باستكمال 5 سنوات من الإدراج في البورصات في الهند

· استحوذت أل تي آي على شركة كيولوجيك تكنولوجيز، وهي شركة للهندسة الرقمية وتطوير المنتجات بالاستعانة بمصادر خارجية

· فازت شركة أل تي آي بالعديد من الجوائز في تصنيفات الفريق التنفيذي لباقي آسيا والبر الصيني السابق للعام 2021. تم تصنيف أل تي آي من بين أفضل 3 شركات في جميع فئات جوانب البيع في مجال التكنولوجيا / خدمات تكنولوجيا المعلومات والبرامج: رقم 2 أفضل رئيس تنفيذي، ورقم 3 أفضل مدير مالي، ورقم 3 أفضل شركة في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، ورقم 2 أفضل برنامج علاقات المستثمرين، ورقم 1 أفضل شركة محترفة في علاقات المستثمرين. كما تم تكريمها في قائمة الشركات الآسيوية “الأكثر تكريمًا” للعام 2021

· تم تكريم أل تي آي كشريك الابتكار العالمي لهذا العام من قبل سنوفليك، شركة سحابة البيانات

· تم تكريم أل تي آي سينكورديس كشريك لتيمينوز سيرفيس للعام

حول شركة أل تي آي

LTI (في البورصة الوطنية الهندية: LTI) هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تساعد أكثر من 435 عميل على النجاح في عالم متقارب. ومن خلال تنفيذ عمليات في 31 دولة، نبذل جهودًا إضافيةً لعملائنا ونُسرّع التحول الرقمي مع منصة موازيك “Mosaic” الخاصة بإل تي آي التي تمكن رحلاتهم الجوالة والاجتماعية والتحليلية وإنترنت الأشياء والسحابية. ويمنحنا إرثنا الفريد، كوننا بدأنا في عام 1997 كشركة تابعة لشركة لارسن آند توبرو المحدودة، خبرةً غير مسبوقةٍ في العالم الحقيقي لحل التحديات الأكثر تعقيدًا للمؤسسات في جميع القطاعات. ويُساهم فريقنا المؤلف من أكثر 36 ألف عضو يوميًا في تمكين عملائنا من تحسين فعالية عمليات شركاتهم وتقنياتهم، وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم وأصحاب المصلحة لديهم. اعثر على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على @LTI_Global.