‫استحواذ أزينتيو للبرمجيات على شركة بيونتيك المتخصصة في تكنولوجيا التأمين 

يعمل لدى بيونتيك أكثر من 300 موظف وتتعامل مع أكثر من 65 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر الشركة مجموعة شاملة من الحلول الرقمية لقطاع التأمين، بما في ذلك نظام إدارة التأمين الأساسي متعدد الخطوط وحلول النظام الإيكولوجي القائمة على المنصات الرقمية ومجموعة شاملة من أدوات التسريع القائمة على السحابة.

ويشمل هذا الاستحواذ قاعدة بيانات عملاء أزينتيو ومجموعة منتجاتها بهدف أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية والمالية ومنتجات التكنولوجيا التأمين في الأسواق عالية النمو. حيث تتمتع أزينتيو وبيونتيك بقدر كبير من أوجه التوافق النشاطي مما يسمح لأزينتيو بتقديم منتج تأمين محسّن وحلول تأمين باستخدام حلول تكنولوجية شاملة والتي تتضمن التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين التجاري. كما يسمح الاستحواذ بتحقيق مزايا واستثمارات ضخمة في منتجات تكنولوجيا التأمين من الجيل التالي.

وقد علّق توني كينير، الرئيس التنفيذي لشركة أزينتيو، بقوله: “نحن نركز على إنشاء شركة تأمين وتكنولوجيا مصرفية إقليمية رائدة، تقدم منتجات متطورة ذات نطاق واسع ولديها خبرة في السوق المحلية لمساعدة عملائنا على التحول والنمو. ويسعدني أن أرحب بفريق بيونتيك في أزينتيو. فنحن يربطنا الكثير من الأمور المشتركة بما في ذلك ثقافة العميل أولاً وتركيزنا على التميز. ومعًا، سنتمكن من تقديم مجموعة من الحلول التي لا تقبل المنافسة لعملائنا”.

وعبّر فيفيك سيثيا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيونتيك قائلًا: “بما أننا ننضم إلى عائلة أزينتيو، فأنا أرى فرصة رائعة لتكوين الكيان المشترك المؤهل لتقديم حلول تأمينية جاهزة للمستقبل لجعل عملائنا يتمتعون بقدرة تنافسية عالية. وسنستفيد من قوة الفريق المشترك وخبراتنا الممتدة لعقود عديدة لدفع حدود الابتكار التكنولوجي وإنشاء منتجات ذات مستوى عالمي. ونحن متحمسون لدمج مواردنا وأفضل ممارساتنا لتعزيز القيمة التي نقدمها للعملاء في مجال التأمين”.

وقد تولى بنك هوليهان لوكي منصب المستشار المالي الحصري لشركة بيونتيك في هذه الصفقة. وتولت شركة كاتين موتشين روزينمان إل إل بي منصب المستشار القانوني لشركة بيونتيك بينما تولت شركة كيركلاند آند إليس إل إل بي منصب المستشار القانوني للشركة.

نبذة عن أزينتيو

أزينتيو للبرمجيات هي شركة تم تأسيسها حديثًا في عام 2020، وتم استقطاعها من شركة 3 آي إنفوتك؛ شركة تكنولوجيا المعلومات العالمية. توفر أزينتيو للبرمجيات منتجات و برمجيات خاصة موجهة للعملاء في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية و التأمين، على غرار Kastle™ (منصة مصرفية عالمية) وAMLOCK™ (مجموعة برامج الامتثال) وPremia ™Astra (برنامج التأمين الأساسي ) وOrion™ (برنامج تخطيط موارد المؤسسات) وMFund™ Plus (منصة إدارة الأصول). ويتوفر لدى أزينتيو أكثر من 700 عميل في أكثر من 48 دولة مع فريق قوي يضم أكثر من 1600 موظف عبر فروعها المنتشرة في 9 دول على مستوى العالم.

نبذة عن بيونتيك

بيونتيك للحلول هي إحدى مقدمي الأنظمة التكنولوجية لقطاع التأمين العالمي وتتعامل في جميع جوانب شركات التأمين بما في ذلك التأمين العام والتكافلي والتأمين على الحياة والتأمين الطبي ووسطاء التأمين. وقد مكنت الخبرة والمعرفة التأمينية المتنوعة لبيونتيك من إنشاء حلول تحويلية تتضمن أفضل ممارسات التأمين في العالم. وتشمل هذه الحلول حل إدارة التأمين الأساسي (مجموعة حلول بيونتيك) وأدوات تسريع محددة ومجموعة من حلول المنصات الصناعية. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.beyontec.com

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