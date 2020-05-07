‫التطبيق الموسيقي المجتمعي الجديد Soundfyr يحوز على 350,000 تنزيل خلال الشهر الأول لإصداره عالميا

التطبيق الموسيقي المجتمعي الجديد بمكن الموسيقيين المستقلين، ويروج لاكتشاف الموسيقى والتفاعل الحي مع المعجبين

سنغافورة، 7 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — حصل التطبيق المجتمع الجديد Soundfyr (ساوند فاير)، وهو تطبيق موسيقي مجتمعي عالمي يشجع الموسيقيين المستقلين أسسه الدي جي ومخرج الإذاعة المعروف فاير، وكنيته “دكتور ميكس”، من أجل دعم الموسيقيين المستقلين الشباب في العالم، بأي لغة وأي نوع موسيقي، على 350,000 تنزيل في الشهر الأول لإطلاقه على الصعيد العالمي.

تم إطلاق Soundfyr في 1 نيسان/أبريل 2020، وهو تطبيق جديد لمجتمع الموسيقى مصمم للترويج للمواهب الإقليمية وتقديمها إلى العالم من خلال مجموعة بديهية من أدوات الشبكات الاجتماعية المصممة لأي شخص وكل مهتم بالموسيقى. من معلمي الموسيقى، وقادة الأوركسترا، وفنيي الغيتار، ومهندسي الصوت إلىتطبيق جام ستوديو على الهاتف الجوال، وشركات تأجيرالمعدات الصوتية والبصرية، ومنظمي الأحداث، كلهم هؤلاء مرحب بهم للانضمام، والتواصل، والمشاركة والاستمتاع بعالم جديد من الموسيقى.

من خلال الصفحة الرئيسية متعددة اللغات التي تم إنشاؤها بشكل فريد، يمكن للفنانين الشباب والمستخدمين نشر أحدث إبداعاتهم الغنائية، والتواصل الاجتماعي على “الحائط”، ونشر الصور / الأغاني / الفيديوهات، والتعليق، والمشاركة وجمع “Superloves” وهي ما يعادل “لايكس” على إصدار Soundfyr من المعجبين. وفيما يسعى الفنانون إلى تحقيق الشهرة، يمكن الاتصال بهم مباشرة من خلال “Chatify” على التطبيق من قبل المعجبين أو مروجي الحفلات أو شركات الأحداث أو ملصقات التسجيل أو حتى الفنانين الآخرين للمشاركة أو التعاون في حفلة.

ينتج تطبيق Soundfyr المحتوى الأصلي أيضًا. تتضمن عروض Soundfyr الأصلية‘Soundfyr Represents’، وهو ميزة تدعمهاسامسونغ سنغافورة، وسلسلة Spotlight ومقابلات Selfie Video و Amplifyr Daily التي تروج للموسيقيين والمواهب داخل مجتمع Soundfyr.

ويقول مؤسس Soundfyr، فاير، “إن ساوند فاير يضع الموسيقيين في المقام الأول. فإذ مررت شخصيا بتجربة صناعة الموسيقى منذ صغره، أعرف مدى الصعوبة التي يمكن أن يواجهها الموسيقيون الشباب الطموحون بشكل لا يصدق. نريد خلق شيء بروح، من القلب وأن أقدم للفنانين الشباب فرصة متساوية لتحقيق النجاح. بغض النظر عن ظروفك أو مكان وجودك في العالم. إن رؤية أن المجتمع الحالي يدعم هذه المبادرة رائع. نأمل أن يستفيد المزيد من الأشخاص من منصتنا وأن نجعل أحلامهم حقيقة.”

قبل إطلاق التطبيق في جميع أنحاء العالم، جمعت Soundfyr ما يقرب من 2 مليون دولار أميركي على مراحل مع شركة ساوند 360 وشركة المشاريعكاتاليست +، وستقوم بعملية تمويل ما قبل السلسلةأقريبًا. بدأ التطبيق بالفعل مع بدء التنزيلات في الولايات المتحدة والفلبين وروسيا والهند.

وأضاف فاير: “بعد بداية قوية، سنبدأ في تكثيف وجمع الأموال لتنمية منصتنا الموسيقية، وزيادة الوظائف ومواصلة تطوير مبادرتنا لصالح الموسيقيين الشباب“.

Soundfyr متوفر في 10 لغات: الإنجليزية والتايلاندية والصينية المبسطة والإندونيسية والماليزية والفيتنامية واليابانية والكورية والإسبانية والفرنسية، مع إضافة المزيد من اللغات قريبًا.

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حول فاير (أو دكتور ميكس)

قبل تطوير تطبيق Soundfyr، قضى فاير آخر 30 عامًا في بناء حياته المهنية كشخصية ذات ثقل كبير في فعاليات الشركات وصناعة الموسيقى، حيث عزف الموسيقى في أفضل محطات الراديو باللغة الإنجليزية في سنغافورة مثل Class 95 باسم الدكتور ميكسو 98.7FM في دور الدي جي الإذاعي.

وهو منتج موسيقي رائد يحظى بالاحترام في مشهد الراديو والدي جي، بعد أن قام بنشر برنامج إذاعي خاص به في 100 مدينة حول العالم. وقد حصل على العديد من الجوائز والأوسمة لمساهمته في صناعة الموسيقى. كانفايرأيضًا في فرقة موسيقى روك التي وقعت اتفاقا مع شركة إي أم آي للتسجيلات مع أعضاء من الولايات المتحدة وروسيا وسنغافورة. حققت الفرقة نجاحًا في تنظيم الحفلات الموسيقية في أماكن شهيرة مثل فايبر روم لجوني ديب، وقد ظهرت على تلفزيون أم تي فيومحطات الراديو على مستوى العالم، ولعبت جنبًا إلى جنب مع “بدل” من ماد تومي لي، جت والمزيد في المهرجانات حول العالم.

حول Soundfyr

Soundfyr هو بيت عالمي للموسيقيين والمعجبين والمواهب والمهنيين في صناعة الموسيقى والأعمال التجارية ذات الصلة بالموسيقى والحفلات الموسيقية الحية والمقابلات والمزيد. التطبيق متوفر الآن على Google Play . Soundfyr، حياتي، موسيقاي! أي لغة وأي نوع.

لاستفسارات الإعلام، يرجى الاتصال:

فاير،

المؤسس والرئيس التنفيذي

ساوند فاير

fyr@soundfyr.com

+65 98289412

+65 69206FYR

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