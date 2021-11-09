‫التوسع الأخير لشركة Billups في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ترحب بماسيميليانو ديل جروسو كقائد للأعمال التجارية

ميلان، إيطاليا, 9 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — واصلت شركة Billups وهي أكبر شركة خاصة للتكنولوجيا وإدارة الخدمات بالخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، انتهازها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بتعيين ماسيميليانو ديل جروسو مديرًا للأعمال التجارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والذي يعمل عن كثب مع أندرو برونتون، المدير الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن مقرها في ميلان، يُكَلَّف ماسيميليانو بتوسيع نطاق الأعمال التجارية لشركة Billups في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والتركيز على جنوب أوروبا والشرق الأوسط بعرض خدماتها من خلال التكنولوجيا المبتكرة، وزيادة فهم الجمهور، والحلول المبتكرة لوسائل الإعلام.

أصبح ماسيميليانو متعطشًّا للعمل خارج الوطن بسبب خبرته التي تزيد عن 15 عامًا بجانب معرفته العميقة عن قطاع الإعلام، وتنظيم الأدوار بين عدد من شركات الإعلام الإيطالية البارزة. وفي الآونة الأخيرة، أنشأ ماسيميليانو Piuma Comunicazione per Immagini، وهي وكالة ملابس إعلامية ومبتكرة في إيطاليا. وقام بحملات استثنائية من خلال عقله الاستراتيجي والفضولي، والعملاء المتحمسين، والمستهلكين على حد سواء.

وصرح أندرو برونتون قائلًا: “ويسعدنا انضمام ماسيميليانو إلى بيلوبس بينما نحن نواصل التوسع في المنطقة. سيكون له دورًا فعالًا في إرضاء العملاء من خلال القناة الخارجية المدعومة بالتكنولوجيا، وعلم البيانات، والمعرفة وستزيد رغبته وإرادته في الاستماع إلى احتياجات العملاء من تعزيز عروضنا، حيث نقدم خدمات مذهلة ونحرك العالم”.

نبذة عن شركةBillups

تُحدث شركة Billups ثورة في وسائل الإعلام خارج الوطن. ونقود هذه الصناعة مع الاستهداف العلمي، والقياس الدقيق خارج الوطن ومحرك توصية مبتكر يعمل ببطاقة منظمة العفو الدولية بمزج الفن والعلوم مع التكنولوجيا المتقدمة. تأسست شركة Billups في 2003، وهي أكبر شركة محلية خاصة للتكنولوجيا والخدمات المدارة المتخصصة خارج الوطن، وتقدم التخطيط الاستراتيجي والشراء والإنتاج وتجارب العلامة التجارية. وتساعد شركة Billups العلامات التجارية الرائدة في العالم على التنقل والاستفادة المثلى من استثماراتها في الخارج. يقع المقر الرئيسي لشركة Billups في بورتلاند، أوريغون، مع 19 مكتبًا في الولايات المتحدة و3 مكاتب أوروبية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارتنا على www.billups.com.

للتواصل مع وسائل الإعلام

جيف جان

رئيس النمو

marketing@billups.com

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