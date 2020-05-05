‫الثقة بالرغم من الأزمة: ما زالت على المسار الصحيحفونيكس كونتاكت

نشرت شركة فونيكس كونتاكت الأرقام المالية الخاصة بعام 2019، وقدمت تقديرًا لهذه الأرقام عن هذا العام. أعلن الرئيس التنفيذي للشركة فرانك شتوهرنبيرغ خلال مؤتمر صحفي رقمي أنه كان على يقين تام بأن الشركة ستخرج من هذا العام المُتأزّم بخسائر أقل من تلك المُسجلة في عام 2009 عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في إصابة الاقتصاد الحقيقي بالركود.

لمشاهدة البيان الصحفي بالوسائط المتعددة، يُرجى النقر على الرابط التالي: https://www.multivu. com/players/uk/8719451- phoenix-contact-stays-on-track /

وقال شتوهرنبيرغ: “لقد أنهينا عشر سنوات مُثمرة.” وصل حجم المبيعات الذي حققته شركة فونيكس كونتاكت في عام 2019 إلى 2,48 مليار يورو، وهو ما يعادل نسبةنمو 4,5 في المائة. وبلغ معدل النمو في أوروبا نسبة 4,3%، وفي أمريكا 3,5 %، وفي آسيا/المحيط الهادئ 3,6%. كما أضافت المجموعة 200 موظف جديد إلى طاقم موظفيها المُنتشرين في جميع أنحاء العالم، وبذلك يصل عددهم حاليًا إلى 17600 موظف. وبلغ حجم الاستثمار 200 مليون يورو. إذ تدفقت الاستثمارات باتجاه التوسع في الخدمات اللوجستية في المقر الرئيس ببلومبرغ وموقع هيرنبرغ في جنوب ألمانيا. ويجري حاليًا بناء مركز جديد للإنتاج والخدمات اللوجستية في نانجينغ بالصين على مساحة 42000 متر مربع، وهي أكبر مساحة مبنية في تاريخ الشركة. وترى فونيكس كونتاكت أنها بعد هذه التوسعات في السعة والطاقة الإنتاجية قد أصبحت مُجهزة جيدًا لتحقيق مزيد من النمو في السنوات القادمة.

كان من المفترض أن تحقق الشركة نموًا بنسبة من 3 إلى 4% خلال عام 2020؛ إلا أنها تتوقع حاليًا تكبد خسائر بسبب الوباء العالمي بنسبة من 5 إلى 10%، وهي خسارة “يمكن تداركها” حسب قول شتوهرنبيرغ الرئيس التنفيذي للشركة، مُضيفًا: “نريد أن نخرج من هذه الأزمة كما دخلناها، بكامل موظفينا ومواقعنا!”

وقد استبدلت شركة فونيكس كونتاكت مشاركتها في معرض هانوفر -الذي كان مُزمعًا إقامته في الفترة من 20 إلى 24 أبريل- بعرض التطورات الجديدة التي أضافتها حاليًا من خلال معرض تجاري افتراضي وعقد مؤتمر عبر الإنترنت. قدم مؤتمر “Dialog Days” (أيام الحوار) في الفترة من 27 إلى 29 أبريل عروضًا تقديمية ومناقشات ولقاءات حية ومباشرة مع الخبراء، مصحوبة بجناح عرض افتراضي. علمًا بأن المؤتمر منعقد تحت شعار “حلول إبداعية لعالم ذكي”. يتناول المعرض موضوعات مثل استخدام الكهرباء في صناعة المركبات وأتمتة المباني والأمن السيبراني والمنصات الإلكترونية والحلول السحابية المستندة إلى البيانات، بالإضافة إلى نماذج الأعمال. وأكَّد شتوهرنبيرغ أنه “حتى بعد انتهاء الأزمة، ستكون التكنولوجيا هي الحل؛ وسيكون هناك عمق أبعد للتواصل.” وقد تمكن المعرض التجاري الافتراضي من اجتذاب 500 مشارك حتى 17 من أبريل. “إن حجم الطلب كبير، والتحول الرقمي مستمر، ونريد أن نقدم الحلول والابتكارات المطلوبة بنجاح.”

Phoenix Contact، مديرة الاتصالات التجارية أنجيلا جوزيفس، بريد إلكترونيajosephs@ phoenixcontact.com، هاتف: 341512 5235 49+

Photo: https://mma.prnewswire. com/media/1159162/Frank_ Stuehrenberg.jpg

Logo: https://mma.prnewswire. com/media/1085170/Phoenix_ Contact_Logo.jpg