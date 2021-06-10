‫الرئيس “شي” يتفقد محافظة تشينغهاي شمال غرب الصين

بكين, 10 يونيو/حزيران، 2021 / PRNewswire / — تقرير من سي سي تي في+:

بدأ الرئيس الصيني “شي جين بينغ” يوم الاثنين جولة تفقدية في محافظة تشينغهاي شمال غرب الصين، وهو يشغل كذلك منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

أجرى الرئيس “شي” في شينينغ، عاصمة المحافظة، زيارة لشركة تنتج السجاد وتساءل عن كيفية استفادة الشركة من مزايا الموارد المحلية واستخدام مفاهيم جديدة في التصميم لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها وتوفير الوظائف وزيادة دخل السكان المحليين.

كما زار الرئيس “شي” مجتمعًا سكنيًا في شينينغ للاطلاع على الجهود المبذولة لتعزيز صورة الحزب وتحسين الحوكمة على مستوى المجتمع المحلي وإحراز تقدّم وتوطيد الوحدة العرقية.

رابط: https://www.youtube.com/ watch?v=1zcgV-xCyyg

فيديو – https://www.youtube.com/ watch?v=1zcgV-xCyyg