‫السير أنتوني ريتوسا يستضيف ندوة افتراضية “تعظيم القيم الإيجابية لاستثمارات مكاتب العائلات لصالح الإنسانية”

دبي، الإمارات العربية المتحدة،

29 أبريل/ نيسان، 2020 /PRNewswire/

/PRNewswire/ — استضاف السير أنتوني ريتوسا “Sir Anthony Ritossa” من مكتب عائلة ريتوسا في 21 أبريل/ نيسان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة “Sheikh Abdulaziz bin Duaij bin Khalifa Al Khalifa” ندوة “تعظيم القيم الإيجابية لاستثمارات مكاتب العائلات لصالح الإنسانية”، والتي شهدت حضورًا غير مسبوق لنحو 873 من مكاتب العائلات العالمية والمتخصصين في الصناعة في ندوة افتراضية لاستكشاف المسار الأمثل في الأوقات العصيبة التي نشهدها اليوم.

وباعتبارها الندوة الافتراضية الأولى ضمن سلسلة، استضافت الفعالية لجنة موقرة تضم ستة من كبار الشخصيات بالإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. وقدم هؤلاء السادة استراتيجيات قابلة للتطبيق لجعل العالم مكانًا أفضل بالإضافة إلى تقديم نبذة عن كيفية تحديد أولويات الفرص الجديدة للمحافظة على الثروات وتنميتها.

وبهذه المناسبة، صرح السير أنتوني ريتوسا، رئيس مجلس إدارة مكتب عائلة ريتوسا، ومستضيف قمم ريتوسا لاستثمارات مكاتب العائلات، قائلاً: “لقد شهدنا ندوة افتراضية رائعة. وأتقدم بجزيل الشكر إلى المنسق المبجل حسين سيد “Hussain Sayed”، المحلل المالي المعتمد، وجميع الضيوف أدم لجاج “Adam Ladjadj“، وعادل الزرعوني “Adil Alzarooni“، وبدر التويجري “Badr Al-Towaijri“، ونديم صيام “Nadeem Siam“، وبنجامين بلومنتال “Benjamin Blumenthal” لاطلاع عائلاتنا في ظل قيادتكم الحكيمة ودعمكم. وفي جملة الأهداف أرى أن مساعدة الآخرين هو أعظم أشكال الثروة”.

ومن جانبه، صرح حسين سيد، المذيع بشبكة سي إن بي سي عربية “CNBC Arabia“، ومنسق الندوة بالإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “تعد جائحة فيروس كورونا COVID-19 بمثابة الاختبار الأكبر أمام إرادة الدول واستقرار الأفراد في جميع أنحاء العالم. وبينما اعتدنا دائمًا على الاجتماع في قمم ريتوسا لاستثمارات مكاتب العائلات في السراء، يسعدني مواصلة تواصلنا في أثناء الأوقات العصيبة، وبفضل السير أنتوني ريتوسا وفريقه لجمع شمل مكاتب العائلات الكبيرة وتسهيل المناقشات الإلكترونية التي يجب أن تلعب دورًا في مكافحة هذا العدو الخفي”.

وبدوره، صرح ريان قطب “Rayan Qutub“، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نماء البركة القابضة “Nama Al Baraka“، المملكة العربية السعودية، قائلاً: “أود التقدم بالشكر إلى مكتب عائلة ريتوسا لندوتها الإلكترونية الرائعة. وكانت المناقشات مثمرة للغاية مع أكثر من 800 مشارك وضيف من المستوى العالمي، ونتطلع إلى الفعالية القادمة”.

وكذلك صرح بنجامين بلومنتال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة يو إس فنتشور برودكاست “US Venture Broadcast“، الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: “كان مؤتمر ريتوسا الافتراضي رائعًا ومثمرًا للغاية وجمع مكاتب العائلات الرائدة من جميع أنحاء العالم الذين يشتركون في الأهداف العامة التي قوامها المحافظة على الثروات وتنميتها بالإضافة إلى دعم التقنيات الصاعدة التي يمكن أن تساعد الإنسانية جمعاء. مرحى للسير أنتوني”.

تتضمن المعالم الرئيسية للمناقشات:

ترحيب الإنسانية بالأوضاع الجديدة – يستكشف كبار المستثمرين بالقطاع الخاص التقنيات الحديثة التي تساعد العالم والتي من قبيل مسار التقييم الطبي الجديد الذي يعرف باستشعار الأعراض التي تقيس مؤشرات الإنسان الصحية مثل درجة الحرارة، ومعدل نبض القلب، ومستوى الأكسجين، وضيق التنفس بالأماكن العامة التي من قبيل المطارات، والمدارس، والمستشفيات، والمباني العامة، والفنادق، وقاعات المؤتمرات، وصالات الرياضة وقاعات الحفلات بالإضافة إلى دور العبادة.

يوفر النمو على مستوى القطاع فرصًا – توجد فرص للنمو بنحو 10 – 12 ضعفًا في استثمارات خاصة بتقنيات معينة، خاصة أغراض البقالة التي تعد من الأساسيات. كما تؤدي بشكل قوي كذلك الشركات التي تصنع منتجات الرعاية الصحية غير الصالحة لإعادة الاستخدام التي من قبيل كمامات الوجه ، وسيتمتع المستثمرون في هذه القطاعات الوقتية بفرص جيدة للنمو في المستقبل.

التركيز على صحة الإنسان مسألة حيوية – تعد الخدمات المتعلقة بالصحة العاطفية، بما في ذلك الدعم الإلكتروني، من الأمور المهمة وستتواصل أهميتها بعد مرور الجائحة. ومن الأهمية بمكان مساعدة المجتمعات على نحو مستدام على المدى البعيد.

كلما ازداد عدد الشركات الناجية، تسارعت وتيرة التعافي – من الضروري زيادة معدل الإقراض على المدى القصير لتمكين أكبر عدد من الأعمال الصغيرة والمتوسطة من النجاة بمجرد رفع القيود، وبالتالي يمكننا التعافي على نحو سريع وفعال. وبينما يواصل المستثمرون السعي إلى تحقيق عائدات أقوى، نحتاج لمساعدة بعضنا البعض.

سيتغير مستقبل التعليم – ثبتت قيمة التعلم الإلكتروني والمدارس الافتراضية بينما ازدادت فرص عمل الأفراد ودراستهم من المنزل. ويتفق الخبراء أن الحياة بعد جائحة فيروس كورونا COVID-19 ستتغير، وستكون حلول التعلم الإلكتروني التي تساعد في تحسين جودة التعليم بمثابة الرابح الأكبر.

رعاية الأفراد ضرورة ملحة – بينما تركز الحديث على تسطيح المنحنى، من المهم فهم أن المنحنى عبارة عن موجة وأن الإنسانية قد تواجه شتاءً قاسيًا بينما يشهد فيروس كورونا فترات من النمو والانحسار. ومع وضع ذلك في الاعتبار، يجب علينا الاجتماع لبناء استراتيجيات والاستثمار في طرق تساعد في جعل العالم مكانًا أفضل لنا جميعًا. ومن خلال الاستعداد، سيتمكن المستثمرون من التحلي بالقوة.

ندوات ريتوسا الافتراضية القادمة

الندوة الافتراضية الثانية

إطلاق فرص الاستثمار في البيئة الحالية – 5 مايو/ أيار، 2020

5 م بتوقيت دبي – 2 م بتوقيت لندن – 9 ص بتوقيت نيويورك – 9 م بتوقيت سنغافورة

الندوة الافتراضية الثالثة

تسليط الضوء على الاستثمار في الشركات الناشئة – 19 مايو/ أيار، 2020

5 م بتوقيت دبي – 2 م بتوقيت لندن – 9 ص بتوقيت نيويورك – 9 م بتوقيت سنغافورة

الندوة الافتراضية الرابعة

الملكية العقارية، التفكير خارج الصندوق في بيئة الاستثمار الحالية – 2 يونيو/ حزيران، 2020

5 م بتوقيت دبي – 2 م بتوقيت لندن – 9 ص بتوقيت نيويورك – 9 م بتوقيت سنغافورة

قمم ريتوسا القادمة لاستثمارات مكاتب العائلات

القمة الحادية عشر لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية، موناكو

24-26 يونيو/ حزيران، 2020

القمة الثانية عشر لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية، الرياض، المملكة العربية السعودية

5-7 أكتوبر/ تشرين أول، 2020

القمة الثالثة عشر لاستثمارات مكاتب العائلات العالمية، دبي، الإمارات العربية المتحدة

7-9 ديسمبر/ كانون أول، 2020

مقتطفات من تعليقات الجمهور

“لقد كانت ندوة ممتازة اليوم. شكرًا جزيلاً على فرصة الحضور”

– برنارد سانت دونات “Bernard Saint Donat“

“شكرًا على الندوة الرائعة. لقد كانت جيدة التنظيم بفضلكم وجهود فريقكم. وأتطلع إلى فعالية موناكو”.

– نديم صيام “Nadeem Siam“

“أقدر بشدة دعوتكم الكريمة لحضور الفعالية المذكورة. ولقد شهدت مؤتمرًا قيمًا بحق وشرفت حقًا بحضوره. وأتقدم بخالص الشكر للسير أنتوني ريتوسا ولجنابكم الكريم. ويرجى إطلاعي على أية فعاليات قادمة”.

– سامي الصالح “Sami Al Saleh“

“أود أن أتقدم لكم ولفريقكم بالشكر عن جهودكم الفائقة لإقامة قمم عائلة ريتوسا الافتراضية. لقد استغرق الأمر الكثير من الوقت، والجهد، والطاقة والتخطيط لجمع الحضور الافتراضي العالمي”.

– دارين جاكلين “Darren Jacklin“

“أرجو نقل شكري إلى أعضاء الندوة، فقد أجروا مناقشات بناءة للغاية. وسأكون مهتمًا بالتأكيد بحضور الفعاليات القادمة، والتي ذكرتم أن أولها في الخامس من مايو/ أيار القادم”.

– روبرت مورس “Robert Morse“

“شكرًا لكم وللسير أنتوني ريتوسا على استضافة المؤتمر الافتراضي. لقد قدم الحضور محتوىً ممتازًا وزاخرًا بالمعلومات”

– إيدلوايس هاريسون “Edelweiss Harrison“

شكرًا جزيلاً. لقد قمتم وأنتوني بجهد رائع. كيف يمكنني التسجيل في الفعالية القادمة في الخامس من مايو/ أيار؟

– تشارلز جيه كوبر “Charles J. Cooper“

“أود ترك رسالة كي أشكركم على تنظيم ندوة إلكترونية رائعة بحق. لقد استمتعت حقًا بالرؤى التي قدمها الأعضاء. ولقد بذل المنسق جهدًا رائعًا كذلك. شكرًا مجددًا”.

– جوناثان تير مير “Jonathan Ter Meer“

حاول مشاهدة هذا الفيديو على موقع www.youtube.com

للاتصال:

تشارلوت لوير “Charlotte Luer“

6785-404-239-1 +

cluer@ljhfm.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1160129/Anthony_and_ Sheikh_Abdulaziz.jpg