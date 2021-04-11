الدوحة قطر, 11 أبريل / نيسان 2021 — /PRNewswire/ مع توقع إصدار أكثر من 10 مليون وحدة كربونية معتمدة (Approved Carbon Credits) في عام 2021، تم إدراج المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) ومقره الرئيسي في الدوحة ، قطر ، وذلك ضمن ثمانية برامج دولية مؤهلة لتقديم وحدات كربونية معتمدة لمساعدةشركات الطيران الدولية لتحقيق نمو في الملاحة الجوية محايد للكربون .

في الأونه الأخيرة لاقت برامج وحدات الكربون انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء العالم حيث أن إصدار الوحدات الكربونية المعتمدة (ACCs) تساعد الشركات والمؤسسات الدولية على تعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها خلال عمليات التشغيل . كما أنها في ذات الوقت تدعم تطوير مشاريع خفض البصمةالكربونية وكذلك تعمل على تحفيز إجراءات مكافحة التغير المناخي . ويعتبر المجلس العالمي للبصمة الكربونية “GCC“ أحد مبادرات المنظمة الخليجية للبحث والتطوير”GORD“أول برنامج طوعي لتعويض غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد تم تأسيسه في العام 2016 وبدأ تنفيذ عملياته في عام 2019. وقد حَصٌلَ المجلس في 19 مارس 2021 على الموافقة الكاملة في إطار برنامج تعويض الكربون وخفضه المسمى بــ (CORSIA) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التابعة للأمم المتحدة.

تعتبر هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بأن الإطار التنظيمي للمجلس العالمي للبصمة الكربونية لديه جميع العناصر التي تضمن خفض حقيقي ودائم للانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع المسجلة من قِبل المجلس . كما أن الوحدات الكربونية المعتمدة (ACCs)الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية هي في الواقع ذات مصداقية عالية ومتوائمة بيئياً . كما أن هذا الاعتماد من الايكاو يؤكد إمكانية استخدام هذه الوحدات (ACCs) بأمان من قبل شركات الطيران الدولية والمنظمات الأخرى للوفاء بالتزامها بالنمو المحايد للكربون سواء لمنتجاتها أوخدماتها أوفعالياتها وأنشطتها.. كما تجدر الاشارة إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) في قطر هو واحد من برنامجين دوليين تم اعتمادهم في البلدان النامية .

وأشار الدكتور/ يوسف الحُر – رئيس المجلس العالمي للبصمة الكربونية خلال حديثه عن هذا التطور الأخير : “يهدف المجلس العالمي للبصمة الكربونية ، الذي أطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى توفير برنامج لاصدار وحدات الكربون لخدمة أصحاب المصلحة الملتزمين للوصول إلى عالم حيادي الكربون “صفر إنبعاثات كربونية” . كما أن المجلس يضع ضمن قائمة أولوياته متطلبات التنمية المستدامة وعدم إلحاق الضرر بالمجتمع والبيئة لدى إصدار وحدات الكربون المعتمدة

ومنذ إطلاق المجلس العالمي أعماله تلقى العديد من طلبات التسجيل لمشاريع خفض البصمة الكربونية من العديد من الدول مثل تركيا والهند وجامايكا، والتي إذا تم اصدار وحدات الكربون الخاصة بها فإنها ستكون قادرة على خفض 28 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال 10 سنوات قادمة . كما أن قائمة طلبات التسجيل تتضمن العديد من المشاريع من بلدان أخرى على سبيل المثال لا الحصر قطر وعمان وصربيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وإسبانيا والصين وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

أما على صعيد الجهات التي تتطلع الى امتلاك وحدات الكربون المعتمدة الصادرة عن المجلس فهتاك طلب متزايد من المؤسسات والهيئات لاتي اعلنت خططها الطموحة لتحقيق البصمة الكربونية المحايدة فعلى سبيل المثال سيتم استخدام وحدات الكربون الصادرة عن المجلس العالمي في تحقيق الحياد الكربوني لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 في دولة قطر .

وفي سياق ضمان عدم ازدواجية إصدار وحدات كربونية لنفس المشاريع يقوم المجلس العالمي للبصمة الكربونية بالتعاون مع البنك الدولي والجهات العالمية الفاعلة لانشاء قاعدة بيانات عالمية تضمن الشفافية والمصداقية في عمليات التسجيل والاصدار والتحويل والالغاء .

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