في إطار التزاماتها طويلة الأجل في المجال الخيري، من المقرر أن تتبرع Clé de Peau Beauté بجزء من المبيعات العالمية لمنتجها الشهيرThe Serum وذلك لدعم تعليم الفتيات باعتباره المفتاح الذي يفتح لنا بوابة نحو عالم أفضل

طوكيو، 14 إبريل 2021 /PRNewswire/ — تعلن العلامة التجارية العالمية الفاخرة في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل Clé de Peau Beauté عن انطلاق المبادرة السنوية الثانية من شراكتها المبرمة على عدة سنوات مع اليونيسف، وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة فرص إدماج الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) فضلًا عن زيادة فرص تعلمهن وبناء مهاراتهن ذات الصلة اللازمة للمستقبل – ويتمثل ذلك في إطلاق العنان لقوة إمكاناتهن من خلال العلم والمعرفة. وفي إطار هذه الشراكة، من المقرر أن تتبرع هذه العلامة التجارية بجزء من المبيعات العالمية لمنتجها The Serum لدعم برنامج اليونيسف الذي يساهم في تعليم الفتيات وتمكينهن في بنجلاديش وقرغيزستان والنيجر من بين مناطق أخرى. ومن المقرر أن تُطبق هذه المبادرة في المتاجر على مدار شهري مايو ويونيو، وستكون متاحة عبر الإنترنت اعتبارًا من مايو وحتى 31 ديسمبر.

ثمة ما يقرب من 600 مليون فتاة في سن المراهقة في عالمنا، ولكن يعاني الكثير منهن – خاصة اللاتي يعشن في البلدان النامية – من الإقصاء من التعليم الأساسي وفرص بناء المهارات أكثر من غيرهن، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويكتسب هذا الأمر أهمية كبرى خاصةً عندما نعلم أن أكثر من 90 في المائة من الوظائف في جميع أنحاء العالم لديها جانب رقمي، فبدون زيادة معرفة الفتيات بالتقنيات الرقمية واستخدامها، ستتضاءل فرص العمل أمام الفتيات وسيواجهن عراقيل إضافية من شأنها أن تعوق قدرتهن على المنافسة على وظائف القرن الحادي والعشرين.[1]

أثرت الجائحة العالمية على حياة ملايين الفتيات حول العالم وعلى تعلميهن وسلطت الضوء على الحاجة الملحة لتمكين الأفراد من استخدام التقنيات الرقمية نظرًا لاعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا. وبينما يتم وضع تصور جديد لأنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم لتتناسب هذه الأنظمة مع واقعنا الجديد، تعمل شراكة Clé de Peau Beauté المبرمة مع اليونيسف على وضع خطة لبناء مهارات الفتيات والشابات ليستفدن منها في أوقات الأزمات وفي المستقبل.

والجدير بالذكر أن الأموال التي تم جمعها لصالح اليونيسف من مبيعات العام الماضي من منتج The Serum قد تم ضخها في مبادرات في جميع أنحاء العالم لتمكين الفتيات من التغلب على العراقيل التي تعوق عملية التعليم ولدعم إمكاناتهن الذاتية:

بنجلاديش: إدخال التغييرات اللازمة على العملية التعليمية لدعم الفتيات

يدعم Clé de Peau Beauté برامج اليونيسف في بنجلاديش لتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيف العراقيل الجندرية في نظام التعليم، والحد من العنف القائم على نوع الجنس.

برامج اليونيسف في بنجلاديش لتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيف العراقيل الجندرية في نظام التعليم، والحد من العنف القائم على نوع الجنس. تعمل اليونيسف بالشراكة مع حكومة بنجلاديش على وضع إطار وطني للمناهج الدراسية، مع دمج بنية قوية قائمة على المساواة بين الجنسين وتعزيز تنمية المهارات القابلة للاستعمال في مجالات متعددة.

طبقت اليونيسف برنامج التعلم البديل في بنجلاديش على 100 فتاة مراهقة معرضة للخطر، مع إتاحة فرص لتنمية المهارات وفرص عمل، وتم بالفعل تزويد 95 في المائة من الفتيات في البرنامج بوظائف ذات صلة.

قرغيزستان: بناء مهارات الفتيات الملائمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين

يدعم Clé de Peau Beauté برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات ( STEM4Girls ) الخاصة باليونيسف في قرغيزستان لتمكين الفتيات من الحصول على تعليم ووظائف على مستوى عالٍ في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وما أكثر من ذلك.

برامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للفتيات ( ) الخاصة باليونيسف في قرغيزستان لتمكين الفتيات من الحصول على تعليم ووظائف على مستوى عالٍ في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وما أكثر من ذلك. خضعت 110 فتاة للتدريب ليصبحن قدوة ومعلمات من الأقران للفتيات الأصغر سنًا في مجتمعاتهن. وفي إطار ذلك تعقد المدربات من الأقران الآن جلساتهن عبر الإنترنت ويشاركن المعرفة والمهارات التي يتمتعن بها مع الأطفال في جميع أنحاء مجتمعاتهن – وذلك للوصول إلى المزيد من الفتيات وتمكينهن لتولي زمام الأمور وإحداث التغييرات اللازمة.

النيجر: تعزيز عملية تمكين الفتيات

تدعم Clé de Peau Beauté برامج اليونيسف في النيجر لإتاحة فرص جديدة للمراهقات من خلال مساعدتهن على تطوير الكفاءات والمهارات ذات الصلة.

برامج اليونيسف في النيجر لإتاحة فرص جديدة للمراهقات من خلال مساعدتهن على تطوير الكفاءات والمهارات ذات الصلة. دعمت الشراكة 120 فتاة مراهقة لتلقي التدريب على المهارات ودروس محو الأمية وبدأت في إشراك 200 فتاة في برنامج توجيه الأقران.

كما ذكرت السيدة كارلا حداد مارديني، مديرة جمع الأموال من القطاع الخاصة وإقامة الشراكات باليونيسف أن “كل فتاة تستحق أن تكبر في عالم مليء بالفرص وأن تعيش حياة سعيدة، ولكن ملايين الفتيات حول العالم محرومات من هذه الفرصة – بدون إمكانية الالتحاق بالمدرسة أو الحصول على الموارد – فهن محرومات من فرصة المشاركة في المجتمع على قدم المساواة. ولقد سلط الوباء الأضواء على الحاجة الملحة للإندماج وضرورة أن تكون الفتيات عاملاً أساسيًا لتغيير حياتهن والمساهمة في مجتمعاتهن، وبدعم من شراكتنا مع Clé de Peau Beauté تستثمر اليونيسف في مبادرات بناء المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتقنيات الرقمية وريادة الأعمال الاجتماعية، كما تدعم اليونيسف الجهود التي تضمن أن تعيش الفتيات حياة يمكنهن التحكم فيها وتتمتع بالموارد والفرص المناسبة. فيمكن لـ 600 مليون مراهقة حول العالم أن يصبحن أكبر جيل من القيادات النسائية شهده العالم على الإطلاق”.

كما قالت السيدة يوكاري سوزوكي، مديرة العلامة التجارية في Clé de Peau Beauté: “في Clé de Peau Beauté، نؤمن أن السبيل إلى عالم أفضل يكمن في إطلاق العنان لقوة الفتيات من خلال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي مهمة لا يمكن لأي فرد أو علامة تجارية تحقيقها بمفردها، ومن خلال شراء منتج The Serum، يمكن لأي شخص دعم العمل الذي أصبح ممكنًا من خلال شراكتنا مع اليونيسف وتأدية دوره في إحداث تغيير إيجابي خلال وقت الأزمة العالمية. كما يشرفنا أن نعلم أنه من خلال اليونيسف، يتم توجيه هذه المساهمات لإحداث التأثير الأكثر ضرورة وأهمية. والآن في السنة الثانية من هذه المبادرة، ندعو الجميع بحرارة للقيام بدور ملموس في تمكين الفتيات من الحصول على التعليم والتمكين والتوظيف على مستوى العالم”.

إن Clé de Peau Beauté تهدف إلى تمكين الفتيات من خلال التعليم – وهي الخطوة الأولى لإطلاق قدرات الفتيات الكامنة وذكائهن الفطري.

من خلال هذه المبادرة، سيتم تقديم تبرع لليونيسف لدعم تعليم الفتيات وتمكينهن في جميع أنحاء العالم لكل عملية شراء لمنتج The Serum، وتدعو Clé de Peau Beauté النساء للانضمام إليها في المساهمة في تعليم الفتيات من خلال المشاركة في هذه الحملة، في وقت تحتاج فيه الفتيات في جميع أنحاء العالم إلى مزيد من الدعم، حيث يمكنهم سويًا تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وإيجابية.

ملاحظات للمحررين

لا تعتمد اليونيسف أي شركة أو علامة تجارية أو منتج أو خدمة.

حول Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Cosmetics، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. Clé de Peau Beauté تعني مفتاح جمال البشرة. تتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة إشراق المرأة من خلال تسخير تقنيات المكياج والعناية بالبشرة المتطورة من جميع أنحاء العالم. تسترشد Clé de Peau Beauté بحس جمالي رائع وذكاء دائم، وتغمر منتجاتها بالحداثة والسحر والديناميكية لتبرز كشركة رائدة في الصناعة في تقديم إشراق رائع للغاية، ينبع من الداخل. وهي متوفرة في 20 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté:‏ www.cledepeau-beaute.com

صفحة الإنستجرام الرسمية لشركة Clé de Peau Beauté:‏ https://www.instagram.com/ cledepeaubeaute/

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[ 1] الخطة، 2020. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 2020

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