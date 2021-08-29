‫برنامج الحصول على جنسية دومينيكا عن طريق الاستثمار يحصل على درجة مثالية لموثوقية المنتج في تقرير FT PWM

LONDON أغسطس 29 / آب 2021PRNewswire// — في أحدث تقارير مؤشر المواطنة عن طريق الاستثمار (CBI) 2021 ، كان برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) في كومنولث دومينيكا هو البرنامج الوحيد الذي يحصل على الدرجة المثالية من حيث عامل موثوقية المنتج. يقيِّم التقرير السنوي عمل برامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، وهي مبادرة تمنح الجنسية لأولئك الذين يمكنهم القيام بالاستثمار في مجال مؤهل، وذلك باستخدام تسعة عوامل كشكل من أشكال القياس.

يستخدم عامل “الموثوقية في المنتج” خمس ميزات لتحديد ترتيب أحد البرامج. وتشمل تلك الميزات طول المدة والاستقرار والسمعة والقدرة على التكيف والرواج والشهرة. باعتباره واحدًا من أقدم البرامج في السوق، ما يزال الحصول على جنسية دومينيكا منتجًا موثوقًا وخيارًا شائعًا بين المستثمرين. لقد صمد البرنامج أمام اختبار الزمن وتطور ليلبي المتطلبات المتغيرة للعملاء. هذا هو العام الثاني الذي يحصل فيه برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) في دومينيكا على العلامات الكاملة لموثوقية المنتج، مما يجعله البرنامج الوحيد الذي يتميز بذلك.

يشير مؤشر المواطنة عن طريق الاستثمار (CBI) 2021 إلى: “للعام الثاني، تسجل دومينيكا درجة 10 في “عامل الموثوقية في المنتج” – نتيجة لبرنامجها الواضح والشهير للغاية. في مدة تبلغ 28 عامًا وبما لديها من سجل حافل من الحوكمة الرشيدة، يتصدر برنامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) في دومينيكا الطريق نحو توفير الوضوح فيما يتعلق بكيفية استخدام أموال المواطنة عن طريق الاستثمار، حيث خصص هذا العام 370 مليون دولار أمريكي لبناء مطار دولي. علاوة على ذلك، تمت الموافقة على 2215 طلبًا في السنة المالية 2019/2020 (التي تبدأ من 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو) – مما يُظهر اهتمامًا وزخمًا قويًا حتى في خضم تفشي جائحة كوفيد-19.

يظل برنامج دومينيكا هو أفضل خيارات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر المواطنة عن طريق الاستثمار للسنوات الخمس الماضية على التوالي. تأتي جاذبية هذا البرنامج نظرًا لأسعاره المقبولة وشفافيته والمجموعة الكبيرة المتنوعة من المزايا التي يقدمها لمواطنيه. ويشمل ذلك زيادة حرية السفر إلى 75٪ من دول العالم، وامتلاك منزل ثانٍ في إحدى الدول الديمقراطية المستقرة وعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي إلى جانب القدرة على تمرير الجنسية لأجيال قادمة. تمتلك دومينيكا أيضًا واحدًا من أكثر البرامج الصديقة للأسرة في السوق، مما أدى مؤخرًا إلى زيادة عدد المعالين الذين يمكن إضافتهم إلى الطلب. وهذا يعني أن أولئك الذين لديهم وحدة أسرية أكبر يمكنهم الاطمئنان إلى أن الدولة تأخذ ذلك في عين الاعتبار.

يمكن للمهتمين الراغبين في أن يصبحوا مواطنين في دومينيكا القيام بذلك عن طريق المساهمة في صندوق حكومي أو شراء حصص في وحدات عقارية مختارة من أكثر الفنادق شهرة في العالم مثل هيلتون وماريوت وكمبينسكي.