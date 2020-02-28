‫بفضل خدماتها في اختبارات التطبيقات على مستوى العالم، Maveric Systems تحظى بلقب الفاعل الأهم في القطاعات التقنية المتخصصة وفق تقرير رباعي جارتنر السحري لعام 2019

تشيناي، الهند، 28 من فبراير 2020 /PRNewswire/ — حظيت Maveric للنظم، وهي شركة متخصصة في حلول التحول التقني، بلقب الفاعل الأهم في القطاعات التقنية المتخصصة وفق تقرير رباعي جارتنر السحري لعام 2019 المعني بخدمات اختبار التطبيقات على مستوى العالم.* تمثل خدمات Maveric الأساسية ركائز أنشطتها الراسخة، وتشمل خبرتها الفنية في القطاعَ المصرفي ونماذج الارتباط بالعملاء والالتزام بالثبات في تقديم الخدمة، وهي القدرات التي تستعين بها لتمكين عملائها من تحقيق النجاح. وقد انعكست هذه المنهجية في آراء هؤلاء العملاء من خلال مراجعات جارتنر لآراء النظراء (Gartner’s Peer Insights)**.

وقد أورد تقرير الرباعي السحري تقييمًا لعشرين مقدم خدمة لاختبار التطبيقات بناءً على قدراتهم على تطبيق رؤى المؤسسات واكتمالها. تعتبر Maveric دخولها ضمن تقرير الرباعي السحري من قبيل التقدير لفرق عملها من مهندسي جودة الأعمال المصرفية، إذ تركز تلك الفرق أنشطَتها المهارية على حلول القطاع المصرفي ويعمل أفرادها على تحقيق شمول المنهجيات والأخذ بأدوات العصر التقني الجديد المدمجة في نماذج العمل التي تكتنف مختلف الاختصاصات، فضلاً عن اتباع إطار للجودة الهندسية.

* يمر القطاع المصرفي بمرحلة تحول رقمي ضخم وفي هذا الصدد صرح إن إن سوبرامانيان (المعروف باسم سوبو)، مؤسس Maveric المشارك ومدير أعمال هندسة الجودة، قائلاً: “لم تكن الحاجة إلى السرعة المقترنة بالجودة الفائقة وحلول إرضاء العملاء أهم مما هي عليه في العصر الحالي. وفي هذا السياق، تمثل استمرارية الجودة لب فلسفتنا حتى نحقق الجودة المقترنة بالسرعة وشمول الحلول ضمن منظومة رقمية متغيرة تتعدد فيها الجهات الفاعلة”. وأردف: “تمتاز Maveric بقدراتها ومعرفتها المتعمقة بالقطاع المصرفي وخبرتها الفنية في هندسة الجودة، بما يساعدها في تمكين البنوك من تنفيذ مبادراتها الرقمية بسلاسة وسرعة”.

وأما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، تحظى شركة Maveric Systems بموقع الريادة على مستوى العالم في تقديم خدمات هندسة الجودة. وتعمل الشركة، مستعينة بما يربو على 1200 من المهنيين المختصين في هندسة الجودة، على نحقيق النظام والتوافق في ظل إتقان علومها المتربطة بهندسة الجودة، مع وجود ذلك المزيج الملائم والسليم من المعرفة المتخصصة وكفاءة الأعمال الهندسية. وفي هذا الصدد، استطاعت Maveric مساعدة ما يربو على 60 مؤسسة مصرفية في تنفيذ عمليات التحول التقني مدعومة في ذلك بقدراتها وخبراتها المهنية التي تراكمت لديها على مدى عقدين من الزمن في مجال العمل التقني المصرفي. وقد رصدت الشركة استثمارات ضخمة لبناء حلول ذات قيمة مضافة تشمل أدوات وآليات لتعجيل الخدمة وأطر عمل متكاملة لهندسة الجودة المستخدمة ضمن العصر الرقمي، وهو ما يمكنها من احتواء ثقافة “التشغيل الآلي لهندسة الجودة بنسبة 95%”. تحافظ Maveric على مستوى تركيزها على استمرارية جودة الخدمة على مسار التحول التقني في القطاع المصرفي بفضل ما تتمتع به من قدرات علمية في مجال هندسة الجودة المقترنة بحلول ملائمة للغرض منها فيما يتعلق بالتحول المرتبط بهندسة الجودة.

لمعرفة المزيد عن كفاءة Maveric المتربطة بخدماتها في هندسة الجودة، يُرجى تصفُّح الرابط – https://maveric-systems.com/ services/quality-engineering/ quality-engineering-services

* رباعي جارتنر السحري لخدمات اختبار التطبيقات على مستوى العالم، جونجان جوبتا وآخرون، 25 من نوفمبر 2019

**آراء نظراء جارتنر، Maveric Systems

https://www.gartner.com/ reviews/market/application- testing-services-worldwide/ vendor/maveric-systems?months= 12

تنويه

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آراء نظراء جارتنر

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نبذة عن Maveric Systems

استهلت Maveric Systems أعمالها في عام 2002 لمساعدة رواد الأعمال المصرفية والتقنيات المالية في تنفيذ عمليات التحول للأعمال عن طريق الدمج الفعال بين التخصص والتقنية والاستراتيجيات والتطبيق. وقد أصبحنا الشريك المفضل لعملائنا على مستوى العالم في مجال التحول الرقمي بفضل تركيزنا التام على الأعمال المصرفية مقترنًا بكفاءات متخصصة في مجالات هندسة الجودة والأعمال المصرفية الأساسية والأعمال المتعلقة بالبيانات والأعمال الرقمية.