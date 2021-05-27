‫بنك فيستا الغرب إفريقي يختار مزود تكنولوجيا الدفع “رادار بايمنتس” من بي بي سي لدفع استراتيجية الدفع الرقمية الخاصة به

لندن, 27 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — تفخر بي بي سي بالإعلان عن أن مجموعة فيستا بنك (فيستا) قد اختارت حلول مزود تكنولوجيا الدفع رادار بايمنتس الخاص بها للنهوض بأنشطتها العالمية في معالجة المدفوعات.

مجموعة فيستا هي شركة مختصة في الخدمات المالية لعموم إفريقيا وتهدف إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والشمول المالي في جميع أنحاء القارة، وتمتلك أجندة طموحة لتحدي الوضع الراهن وتقديم تجربة متفوقة للعملاء من الأفراد والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع أنحاء غرب إفريقيا.

تتوسع المجموعة بسرعة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المتتالية التي تشمل مجموعة فيرست إنترناشيونال بنك (FIB) في غامبيا، تليها الشركات التابعة لبي إن بي باريبا(BNP Paribas)والبنك الدولي للتجارة والصناعة في غينيا (BICIGUI) والبنك الدولي للتجارة والصناعة والزراعة في بوركينا فاسو (BICIAB). ويعد بنك فيستا الآن البنك الأول في غينيا من حيث الأصول والشبكة.

واستجابةً لإستراتيجيته الرقمية الأولى، اختار بنك فيستا مزود “رادار بايمنتس” من بي بي سي كشريكه المفضل لاعتماد الدفع الرقمي في المنطقة. سيعمل مزود “رادار بايمنتس” على تركيز عمليات الدفع في مركز فيستا التكنولوجي الكائن بالسنغال، وسيشرف على أنشطة بنك فيستا في غينيا وغامبيا وبوركينا فاسو وسيراليون مع ترك مجال لبنوك أخرى للانضمام إلى شبكته. وتشمل أجندة البنك التوسع في كل من بوركينا فاسو وتوغو وكوت ديفوار والسنغال ومالي.

وستشهد الاتفاقية تشغيل بنك فيستا من خلال مجموعة الدفع الرئيسية من بي بي سي SmartVista، لإدارة إصدار البطاقات وإدارة دورة الحياة وتبديل الدفع وإدارة أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بالإضافة إلى توفير القنوات الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحفظة الإلكترونية وذلك بشكل مخصص للعملاء من الأفراد والشركات. كما ويخطط البنك لتسريع إصدار بطاقات يونيون باي إنترناشيونال (UPI) بما في ذلك بطاقات الدفع المسبق وبطاقات الخصم والبطاقات المميزة، بالإضافة إلى الاستحواذ في مجالات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والدفع بدون تلامس ودفع QR والتجارة الإلكترونية.

يأتي هذا الإعلان في وقت أصبحت فيه اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ((AfCFTA، حقيقة واقعة. فمنذ الأول من يناير 2021، وضعت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية معايير أعمال جديدة لـ 41 دولة و1.2 مليار شخص للمساعدة في تسريع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة. يَعد برنامج التجارة الحرة بتغيير قواعد التجارة من خلال تخفيض ضرائب الاستيراد والتصدير مما يعمل على تيسير سبل التجارة للمتعاملين في إفريقيا. وهذا يعني أيضًا أن حجم المعاملات سيزداد بشكل جيد وسيتعين على البنوك في القارة الاستعداد لخدمة جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وقد صرح سيمون تيمتور، رئيس مجلس إدارة المجموعة في بنك فيستا، قائلا: “للعمل مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، يتعين على البنوك التفكير في جميع أنحاء إفريقيا أولًا، والإدراك أننا بحاجة إلى ترقية الوضع من حيث سهولة الدفع الذي يعد عنصرا حيويا في كل تجربة مصرفية وتجارية. وبصفته بنكًا منافسًا، يتخذ بنك فيستا قرارات جريئة عندما يتعلق الأمر بمجموعة التكنولوجيا الخاصة به، ويشكل تحالفات مع أفضل الشركاء في مجالاتهم الخاصة. إن مع اختيارنا للمزود “رادار بايمنتس”، حل تكنولوجيا الدفع من بي بي سي، اخترنا شريكًا رائدًا يتمتع بسمعة جيدة في تقديم خدمة معالجة المدفوعات بجودة فائقة وعالمية .”

ومن دورها علقت إفجينا لوغينوفا، الرئيس التنفيذي لرادار بايمنتس قائلة: “نحن فخورون بالانضمام إلى بنك فيستا في رحلته لتحويل الطريقة التي يقوم بها الأشخاص بالتعامل مع البنوك والدفع وتقاضي رواتبهم، مع جعل الخدمات المالية أسهل . وقد نشأت هذه الشراكة من رؤيتنا المشتركة لحل مشاكل الدفع الحقيقية بنجاح من خلال حل رقمي متطور ومثبت عالميًا يركز على العملاء. وبالتعاون معًا، من خلال مساعدة حلول الدفع الرقمية المتطورة، سنوفر حركة سهلة وفورية وآمنة للأموال، وبالتالي الجعل من بنك فيستا لاعبا رائدا داخل القارة الإفريقية. “