دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 أبريل 2021، /PRNewswire/ — تجمع StashAway مبلغ قدره 25 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل السلسلة د بقيادة شركة Sequoia Capital India، وهي إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة في المنطقة.

شارك أيضًا في هذه الجولة مستثمرو StashAway الحاليون، وE ight Roads Ventures، شركة الاستثمار العالمية المدعومة بواسطة Fidelity Internationa ومن أوائل المستثمرين في Alibaba، وSquare Peg، أكبر صندوق لرأس المال الاستثماري في أستراليا. ستُغلق الصفقة في الأشهر القليلة القادمة في انتظار الموافقات التنظيمية اللازمة.

ستؤدي جولة التمويل هذه إلى رفع رأس مال StashAway الإجمالي المدفوع إلى 61.4 دولارًا أمريكيًا، وتسريع المنتج الاستثماري وإبراز التطورات عبر 5 أسواق. ستعرض الشركة أيضًا إعادة شراء ما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي في خيارات الأسهم من موظفيها وتوسيع فريقها الهندسي في سنغافورة والخارج.

صرح ميشيل فيراريو، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، أن “التصويت بالثقة هذا من جانب إحدى شركات رأس المال الاستثماري الرائدة يؤكد أننا قد اتخذنا النهج الصحيح من خلال التوسع مبكرًا في الأسواق ذات الفرص العالية، والاستمرار في تعميق عروض منتجاتنا، وبناء فريق مرن وموجه حسب المهمة المعنية. تحولت هذه الخطوات إلى نمو سريع للأصول المدارة منذ بدايتنا.”

سينضم أبهيك أناند، المدير التنفيذي لشركة Sequoia India، إلى مجلس إدارة شركة StashAway كجزء من جولة التمويل، في حين أن الموافقات التنظيمية قيد النظر. يمتلك أناند أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، والخدمات المالية، وقطاعات التكنولوجيا العميقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا والهند. وقد قال حسب تصريحاته، “تنمو شركة StashAway بسرعة، ويرجع ذلك لأنها تسد فجوة واضحة في مساحة إدارة الثروة الرقمية، خاصة في المجالات التي ينقصها منافسوها: منصة سهلة الاستخدام، وعلاقات قوية مع العملاء، وإطار استثمار متطور للغاية. عززت StashAway الثقة مع قاعدة عملائها عن طريق التنقل بينهم من خلال تقلبات السوق وتوفير عوائد قوية في الوقت نفسه.”

فيما يتعلق بإعادة شراء أسهم الموظفين وتوسيع فريق العمل، أضاف نينو أولسمير، الشريك المؤسس وكبير الموظفين التقنيين، “يساعد توفير سيولة تصل إلى 3 مليون دولار أمريكي StashAway على جذب أفضل المواهب، فإن ذلك يدل على أن الشركات الناشئة يمكنها أن تكون ناجحة وأن تكون مجزية من الناحية المالية. نريد أن يشارك جميع أعضاء فريقنا في المنافع المالية لبناء شركة ناجحة والاستفادة منها، وكان وعدنا لجميع أعضاء فريق العمل دائمًا توفير مجموعة تعويضات جذابة تتضمن قدرًا كبيرًا من خيارات الأسهم في الشركة. بدأ هذا الوعد الآن يتحقق من الناحية المالية.”

نبذة عن StashAway

StashAway هي شركة تعمل في إدارة الثروات الرقمية تقدم محافظ استثمارية وحلول إدارة الثروات لكل من المستثمرين الأفراد، والمستثمرين المعتمدين، وتعمل الشركة في سنغافورة، وماليزيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وهونغ كونغ. تم تأسيس StashAway من قبل فريد ليو (رئيس قسم المعلوماتية) و مايكل فيراريو (الرئيس التنفيذي) ونينو ألسامر (رئيس قسم التكنولوجيا)

تجاوزت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة للشركة مليار دولار أمريكي، وذلك اعتبارًا من يناير 2021، وحققت الشركة هذا الإنجاز أسرع من الوقت الذي استغرقته شركات أكبر مدراء الثروات الرقمية في العالم، مثل شركة Betterment، وWealthfront، لتحقيق نفس الهدف. في عام 2020، تم الاعتراف بالشركة باعتبارها رائدة في مجال التكنولوجيا من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي وأفضل 10 شركات ناشئة على موقع لينكد إن.

تفوقت المحافظ الاستثمارية لشركة StashAway بشكل مستمر على المعايير القياسية* ذات المخاطر نفسها منذ إنشائها في عام 2017، مع عائدات على أساس سنوي تتراوح من 16.5% (بالنسبة لمحفظتها الاستثمارية الأكثر عرضة للمخاطر) إلى 4.0% (بالنسبة لمحفظتها الاستثمارية الأقل عرضة للمخاطر) بالدولار الأمريكي* اعتبارًا من نهاية مارس 2021.

www.stashaway.com

نبذة عن Sequoia Capital India

تساعد شركة Sequoia المؤسسين الذين يتحلون بالجراءة في بناء شركات أسطورية، ابتداء من الفكرة إلى الطرح الأولي للاكتتاب العام وما بعده. تعمل شركة Sequoia India في جنوب شرق آسيا، والهند، حيث نشارك بنشاط مع مؤسسين من مجموعة واسعة من الشركات، من مختلف الفئات، ويشمل ذلك BYJUs، وCarousell، وDruva، وGojek، وOYO Rooms، وTokopedia، وTruecaller، وZilingo، وZomato، والمزيد.

نعمل على تحفيز وحث المؤسسين على تخطي حدود ما هو ممكن. تستفيد الشركات الناشئة، بالشراكة مع Sequoia، من 48 عامًا من الدروس ومعلومات غير المدونة المستخلصة بالعمل مع شركات مثل، شركة Airbnb، وAlibaba، وApple، وDropbox، وGoogle، وLinkedIn، وStripe، منذ البداية.

كانت المنظمات غير الربحية منذ البداية هي العمود الفقري لأساس شراكتنا المحدودة، مما يعني أن إنجازات المؤسسين تحدث أثرًا كبيرًا ذي مغزى. غالبية أرباحنا تعود إلى جوانب مهمة، مثل Ford Foundation، وMayo Clinic، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

لمزيد من المعلومات حول الأعمال التي تقوم بها شركة Sequoia في الهند وجنوب شرق آسيا، تفضل بزيارة sequoiacap.com/india

* معايير المخاطر القياسية نفسها حُسبت قيمتها التقريبية من مؤشر الأسهم العالمية مورغان ستانلي كابيتال الدولي (MSCI) (للأسهم) ومؤشر السندات الحكومية العالمية بورصة تايمز المالية (FTSE) (للسندات). المعايير القياسية التي نستخدمها لها نفس التقلبات المحققة لمدة 10 سنوات مثل محافظنا الاستثمارية، كما نحسب هذه العوائد قبل الرسوم.

للتواصل:

جوزيف العم

نائب المدير الإقليمي

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الهاتف: 2641-581-54-971+

joseph.elam@stashaway.com