‫ترينا سولار تعلن عن بدء الإنتاج الواسع النطاق لوحدات الطاقة الشمسية بقدرة أكثر من 500 واط دوماكس في وتالماكس في

الشركة تتصدر صناعة الطاقة الكهروضوئية في حقبة الـ 5.0

تشانغجو، الصين، 23 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 18 آذار/مارس، 2020، أعلنت شركة ترينا سولار كو المحدودة (“ترينا سولار” أو “الشركة”)، وهي شركة عالمية مزودة للوحدات الشمسية المدمجة وحلول الطاقة الذكية، عن إطلاق خط تجريبي للإنتاج الواسع النطاق لوحدات الطاقة الشمسية بقدرة أكثر من 500 واط من السلسلة دوماكس في وتالماكس في (“السلسلة في”). ويمثل هذا الحدث مفصلا جديدا آخر تحققه الشركة هذا العام بعد الإطلاق العالمي للسلسلة في يوم 7 شباط/فبراير.

تتميز وحدات السلسلة في بقدرة أكثر من 500 واط، مع كفاءة تحويل تصل إلى 21 ٪، بخرج طاقة يتجاوز 500 واط. تشتمل وحدات السلسلة في بقدرة أكثر من 500 واط على خلايا 210 مم، وهي تأتي في نسختين – وحداتدوماكس في الثنائية الزجاج والمزدوجة الجانب ووحدات الألواح الخلفيةتالماكس في، ويمكن توصيلها بسلاسة بتصميمات الأنظمة الكهروضوئية السائدة الحالية، بما في ذلك حلول التتبع. واستنادًا إلى تقنيةترينا سولارالفائقة متعددة الحواجز، تتضمن الوحدات تصميمًا مبتكرًا يدمج تقنيات القطع الثلاث غير المدمرة والتعبئة عالية الكثافة، مما يزيل المخاطر المحتملة المرتبطة بوحدات الطاقة فائقة الارتفاع: الفولتية والتيار والزائد الحراري وكذلك الشقوق الدقيقة. لمواجهة التحديات الجديدة، بمبادرة منترينا سولار، طورت الشركة وشركاؤها العديد من أولى الصناعات: تكنولوجيا قطع غير مدمرة عالية السرعة، لحام موحد لوحدات الطاقة الشمسية متعددة القضبان مصنوعة من خلايا 210 مم، منهجية جديدة لأتمتة نشر الألواح الشمسية وكذلك معدات اللحام الرقائقية القادرة على التعامل مع الإنتاج الضخم. تساعد هذه الخطوات الأولى، عند دمجها في عملية الإنتاج، على تحقيق إنتاج ثابت.

وقال نائب المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لشركةترينا سولار رون رونغفانغ، “إن وحدات السلسلة في بقدرة أكثر من 500 واط هي نتيجة العديد من التحسينات التكنولوجية لعملية التصنيع التي تم إجراؤها على مدار العشرين عامًا الماضية بالإضافة إلى خبرتنا المتراكمة في العديد من جوانب العملية الكاملة، بما في ذلك تكامل المنتج وأنظمة التوزيع. نحن متشجعون بحقيقة أن المنتجات قد حظيت باهتمام واسع وتقدير من زملائنا في الصناعة والعملاء ووسائل الإعلام منذ إطلاقها. وحدات السلسلة في بقدرة أكثر من 500 واطلا تقربنا فقط من نقطة اختراق تعظيم قيمة العملاء، ولكنها أيضًا تضخ قوة دافعة جديدة لنمو القيمة في سلسلة الصناعة الكهروضوئية بأكملها. أرسى الخط التجريبي الناجح للإنتاج الضخم لوحدات السلسلة في بقدرة أكثر من 500 واطأساسًا قويًا لتوسيع السعة إلى 5.5 غيغاواط هذا العام، ما جعلها تتصدر الصناعة الكهروضوئية العالمية في الانتقال إلى عصر الطاقة الشمسية 5.0 وإلى سوق مربحة للجانبين في مجال وحدات الطاقة العالية القدرة.”

اجتازت وحدات دوماكس في ثنائية الزجاج المزدوجة الجانب اختبار شركة تي يو في راينلاند لوحدات الخلايا الكهروضوئية وحصلت على شهادات معايير أداء الوحدة الكهروضوئية IEC 61215 و IEC 61730. تعد وحدات السلسلة في بقدرة أكثر من 500 واط واحدة من أولى وحدات الطاقة العالية جدًا التي حازت على تراخيص من قبل مؤسسات اختبار موثوقة.

الصورة: https://mgr.trinasolar.com/ sites/default/files/Vertex_v_ dual.png

التعليق: وحدات دوماكس المزدوجة الزجاج، الثنائية الجانب

حول ترينا سولار

تأسست ترينا سولار في عام 1997، وهي مزود عالمي رائد للوحدات الكهروضوئية المتكاملة وحلول الطاقة الذكية، حيث تركز أعمالها الرئيسية على المنتجات الكهروضوئية والأنظمة الكهروضوئية وحلول الطاقة الذكية. يغطي نشاطها البحث والتطوير وإنتاج وبيع الوحدات الكهروضوئية ومحطات الطاقة ومعدات النظام وتوليد الطاقة الكهروضوئية وخدمات العمليات والشبكات الدقيقة الذكية وتطوير وبيع أنظمة الطاقة المتعددة، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة منصات الطاقة السحابية. في العام 2018، أخذت الشركة زمام المبادرة في التطور لتصبح علامة تجارية في عالم الطاقة إنترنت الأشياء، وأنشأت تحالف ترينا سولار لإنترنت الأشياء لتطوير الصناعة ومركز ابتكار صناعة الطاقة الجديدة إنترنت الأشياء بالتنسيق مع المنتجين الرائدين في الصناعة ومعاهد البحوث داخل وخارج الصين، وبناء منصة مبتكرة للبحث في مجال إنترنت الأشياء في مجال الطاقة بالإضافة إلى المحيط البيئي لإنترنت الأشياء مع العديد من الشركاء. تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة في صناعة الطاقة الذكية العالمية. لمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.trinasolar.com