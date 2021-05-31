‫تصميم هافال جوليون الدولي من أجل المستخدمين العالميين

وقد صرح كريستوفر إن إلهام تصميمه جاء من مجموعة من الأولاد المتزلجين في الشارع. متأثرًا بطاقتهم وشغفهم، ابتكر كريستوفر مفهوم “متعة الحياة”، على أمل تقديم أسلوب حياة متفائل للمستخدمين العالميين.

كما يوضح كريستوفر أن “هذه المتعة تأتي إليك من خلال تجربة المستخدم، من خلال التصميم، من خلال الفرح في مفهوم الحياة الذي صممناه في السيارة”. تقدم هافال جوليون أسلوبًا عصريًا، بينما تعد أيضًا شريكًا لطيفًا في الحياة الحضرية. وبالنسبة لهذا الطراز، تتوفر ستة ألوان، تتضمن Hamilton White و Mars Red و Energy Green و Ayers Gray و Blue Sapphire و Golden Black. كل لون يمثل صورة ويعكس شخصية قد تختلف بين الناس. يتيح هيكل السيارة ذو النسبة الذهبية وخط المنتصف المتدفق المرن رونق بسيط لمظهرها، مما يوفر مساحة للخيال. وبالإضافة إلى الوجه الأمامي الذكي والحاد، والمصابيح الأمامية LED من النوع “Halberd”، والشبكة الفاخرة، تُعد هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأنيقة ديناميكية بقوة، وتشعل روح الشباب بالنشاط على الفور. إلى جانب أنها مصممة مع قمرة قيادة مريحة و 26 مكان للتخزين. حتى المشروبات المعبأة الكبيرة يمكن تخزينها بسهولة في المقصورة الموجودة في الباب، مما يتيح رحلة أكثر متعة للتجمعات. وعلاوة على ذلك، توفر التكنولوجيا الذكية تجربة قيادة أفضل. ومن خلال تمكين تشغيل الإنترنت، يمكن توصيل شاشة التحكم المركزية والهواتف المحمولة بسهولة حسب الرغبة. وحتى في السيارة، يمكن للمستخدمين تجربة الاستمتاع بفرحة التواجد في غرفة الوسائط، من ممارسة الألعاب ومشاهدة الأفلام، إنه أمر ممتع حقًا. بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو لا يجيدون ركن السيارات، يوفر موقف السيارات الأوتوماتيكي ذو المفتاح الواحد راحة كبيرة لتجربة تسوق ممتعة. هناك أربعة أوضاع للقيادة، بما في ذلك الوضع القياسي والرياضي والاقتصادي والقيادة في الثلوج. يمكن وضع القيادة في الثلوج من تجنب انزلاق الجنزير، ويوفر الوضع الرياضي شعورًا رائعًا بالضغط الخلفي مع قدرته المذهلة على التسارع، ويقلل الوضع الاقتصادي على الفور من استهلاك الوقود الأساسي؛ يتم تقديم خيارات متعددة لتفعيل قيادتك المجانية.

كما صرح كريستوفر، “يُعد التصميم التطلعي تحقيق القيمة والأداء العالي للمستخدم. عندما تلتقي سهولة الاستخدام والراحة في التصميم، فهذا يعني أن تصميم السيارة يلائم الجميع”.

كما يركز مفهوم “متعة الحياة” على تناول البهجة. والأهم من ذلك، أنها تقدر تحويل الحياة السعيدة إلى حياة منتجة وأن تتولى زمام أمورك. وفيما يتعلق بمفهوم التصميم، تؤكد شركة جريت وول موتورز دائمًا على “الابتكار الخارق”. عندما يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بالمشاعر والثقافة، فقد التزمت الشركة بمبدأ يركز على المستخدم ومكنت المركبات من الاندماج في حياة المستخدمين وتحقيق القيم لهم. وفي المستقبل، ومن خلال التمسك بنهج بناء السيارات العالمية، ستنتج شركة جريت وول موتورز المزيد من المنتجات عالية الأداء، والتي تتميز بمظهر عالي الجودة وتجربة عاطفية.