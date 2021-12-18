‫تعلن GameChange Solar عن استثمار بقيمة 150 مليون دولار في الأسهم المتميزة من منصات Koch الإستراتيجية

NORWALK ، كونيتيكت, 18 ديسمبر / كانون أول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة GameChange Solar Holdings Corp (“GameChange Solar” أو “GameChange”)، الشركة الرائدة في توفير أنظمة الأرفف والتعقب لمحطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، اليوم أن قامت شركة (“KSP“)منصات Koch الاستراتيجية، وهي شركة تابعة لمجموعة Koch الاستثمارية، باستثمار 150 مليون دولار في GameChange لدعم أهداف التطوير الإستراتيجية للشركة.

تطورت GameChange Solar بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 2012، من مزود إقليمي لأنظمة الأرفف الثابتة المائلة إلى مزود عالمي لحلول تركيب الطاقة الشمسية الشاملة والمرافق التجارية وأجهزة التتبع والبرمجيات لمطوري الطاقة المتجددة والهندسة والمشتريات والبناء (” EPC “) الشركات. صنفت الشركة كثالث أكبر شركة لتتبع الطاقة الشمسية محليًا وسادس أكبر بائع على مستوى العالم في عام 2020 من قبل مؤسسة Wood Mackenzie . سيساعد استثمار KSP في دعم النمو المستمر في عام 2022 وما بعده.

قال المدير المالي لشركة GameChange ، مارك جيبنز، “نحن متحمسون لامتلاك القدرة على إطلاق هذه المرحلة التالية من نمونا مع التحقق من صحة مستثمر رئيسي في مجال تحويل الطاقة. لا تقدم Koch رأس المال للنمو فحسب، بل توفر الفرصة للاستفادة المتبادلة من قدرات كل مؤسسة “.

ركزت KSP على استثمارات تحويل الطاقة كأحد قطاعاتها الأساسية، مع استثمارات استراتيجية في الشركات ذات الرياح الخلفية القوية التي تعطل السوق. في الآونة الأخيرة، أعلنت شركة KSP عن استثمارات في سلسلة قيمة البطاريات ومصادر جديدة لتخزين الطاقة والبنية التحتية.

قال جيريمي بيزديك، العضو المنتدب لمنصات كوخ الإستراتيجية: “إن شركة KSP متحمسة للاستثمار في GameChange Solar لأنها تقدم حلول الطاقة الشمسية المميزة إلى السوق”. “نعتقد أن هذه العروض ستستمر في إحداث اضطراب إيجابي في الصناعة ونتطلع إلى المساعدة في تسريع هذا النمو في المستقبل”.

يسلط الضوء على الصفقة:

150 مليون دولار من الاستثمار في الأسهم الممتازة والتي، إذا تم تحويلها، ستمثل حصة أقلية في GameChange Solar ؛

؛ يتبع الاستثمار العناية الواجبة المكثفة في حلول تركيب الطاقة الشمسية المتقدمة من GameChange ، والتتبع والبرمجيات، والأداء التاريخي، وخط أنابيب المشروع؛ و

، والتتبع والبرمجيات، والأداء التاريخي، وخط أنابيب المشروع؛ و يواصل الطرفان استكشاف الشراكات الإستراتيجية في مجالات التركيز الرئيسية، ودعم فرص النمو الإضافية لشركة GameChange Solar و Koch .

بالإضافة إلى الاستثمار الرأسمالي الجديد، تلتزم GameChange ، جنبًا إلى جنب مع العديد من الشركات التابعة لشركة Koch للصناعات، بالعمل بشكل تعاوني لاستكشاف أوجه التآزر الاستراتيجي عبر الشركات الرئيسية، بما في ذلك KBX ، التي توفر حلول النقل واللوجستيات والتكنولوجيا العالمية من خلال أدوات وخدمات عالية التقنية، وكذلك حلول Koch الهندسية (” KES“).

ستستخدم GameChange Solar عائدات الاستثمار الصافية لتحقيق الأهداف التالية:

الاستمرار في توسيع حصتها السوقية الراسخة في الولايات المتحدة والعالم؛

تسريع البحث عن المنتج وتطويره، بما في ذلك توازن حلول النظام المعزز للهامش، وتقنية تعقب 2P جديدة، ونظام إمالة ثابت جديد، وبرنامج تعقب متقدم؛

جديدة، ونظام إمالة ثابت جديد، وبرنامج تعقب متقدم؛ توسيع قاعدة عملاء عالية الجودة ومتنوعة، و

توسيع الانتشار الدولي ووجود التصنيع.

التوافق الاستراتيجي مع شركات Koch

تستكشف GameChange الفرصة لتوفير محاذاة متبادلة المنفعة مع العديد من شركات Koch للصناعات. على سبيل المثال، يمكن للعديد من الشركات داخل Koch المساعدة بالطرق التالية:

العمل على تعزيز إدارة سلسلة التوريد العالمية الشاملة لشركة GameChange ، والاستفادة من نطاق وتطور KBX ؛

، والاستفادة من نطاق وتطور ؛ الاستفادة من التطورات في برامج وحلول إدارة الطاقة التي طورتها شركات Koch ؛ و

؛ و تأكد من أن الشركة لديها رؤية في السوق سريع التطور لحلول الطاقة البديلة من خلال الاستفادة من الاستثمارات الحالية والمستقبلية لشركاء Koch الاستراتيجيين.

عملت Citi كوكيل اكتتاب وحيد ومستشار استراتيجي وعمل Goodwin Procter كمستشار قانوني لشركة GameChange في الصفقة. عمل جونز داي كمستشار قانوني لشركات Koch.

نبذة عن GameChange Solar

تعمل GameChange Solar على توفير حلولاً شاملة لتركيب الطاقة الشمسية على نطاق تجاري ومرافق شاملة ومتعقب وبرمجيات لمطوري الطاقة المتجددة وشركات الهندسة والمشتريات والبناء على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 2012 ونمت بسرعة لتحقيق حصة كبيرة في السوق (أعلى 3 في الولايات المتحدة والسادس على مستوى العالم) بعد أن باعت أكثر من 16 جيجا وات من المشاريع على مستوى العالم.

تقدم GameChange مجموعة من المنتجات والبرامج الخاصة، بما في ذلك Genius TrackerTM ، الحاصلة على براءة اختراع، والتي تتيح التثبيت السريع وتكلفة إجمالية منخفضة للمشروع مع مواد بناء عالية الجودة لأنظمة صورة واحدة أو اثنتين من وحدات السيليكون، بالإضافة إلى دعم جميع وحدات FirstSolar TM . كما تقدم GameChange أيضًا حلول إمالة ثابتة لأنظمة ما بعد وأنظمة الكابح. في نهاية الأمر، تعمل الشركة على تطوير توازن حلول النظام، وحلول مبتكرة أخرى لتركيب وتتبع الطاقة الشمسية.

تتمتع GameChange بحضور في كل قارة مأهولة وهي مهيأة للتوسع المستمر عبر الولايات المتحدة والمشهد الدولي. تستخدم GameChange نموذج التصنيع المتعاقد عليه برأس المال الخفيف جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية سلسلة التوريد المرنة لزيادة الربحية مع تقليل متطلبات رأس المال العامل. يقع المقر العالمي للشركة في نوروك، كونيتيكت. https://www.gamechangesolar. com

نبذة عن منصات Koch الاستراتيجية

مع مكاتب في أتلانتا وويتشيتا، ترغب KSP في أن تكون الشريك الاستثماري المفضل للشركات الإستراتيجية التي تركز على النمو والتي تبتكر في الصناعات ذات الإمكانات التخريبية. تم إنشاء فريق KSP في عام 2020، وهو يسعى وراء الاستثمارات العامة والخاصة مع الشركات حيث يمكن تحقيق المنفعة المتبادلة طويلة الأجل. https://www.kochind.com/

لمزيد من المعلومات، تَواصَل مع:

GameChange Solar

مارك جيبنز، المدير المالي

investor.relations@ gamechangesolar.com

‎+1 (203) 769-3793

شركات Koch للصناعات

كريستين فرنانديز، مدير الاتصالات

christin.fernandez@kochps.com

‎+1 (202) 879-8546

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1712034/GameChange_ Solar_Stock_Investment.jpg

