‫تقرير جديد من Adjust يُظهر نمو تطبيقات الهاتف الجوال بنسبة تصل إلى 31% في الربع الأول من عام 2021

يُظهر تقرير اتجاهات تطبيقات الهاتف الجوال لشركة Adjust تحقيق مكتسبات معتبرة في تثبيتات التطبيق وجلساته في مجالات الألعاب والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية

سان فرانسيسكو, 26 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — Adjust منصة تحليلات تسويق التطبيقات العالمية تُصدر اليومتقرير اتجاهات تطبيقاتالهاتف الجوال السنوي، الذي يُظهر النمو في تطبيقات الهاتف الجوال المستمر في التسارع عالميًا في عام 2021.بلغ المعدل السنوي لتثبيتات التطبيقات ما يصل إلى 31% في الربع الأول من عام 2021 بعد التصاعد بنسبة 50% للمعدل السنوي (YoY) عبر جميع القطاعات في عام 2020، في حين بلغت الجلسات ما يصل إلى نسبة 4.5% أخرى بعد زيادة بنسبة 30% في عام 2020.

يحلل التقرير – استنادًا إلى أفضل 2000 تطبيق من Adjust ومجموعة بياناته من التطبيقات المُتتبعة عبر مجالات الألعاب، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية – الاتجاهات طويلة الأمد في عمليات التثبيت، والجلسات، والوقت المستغرق داخل التطبيق ومعدلات الاحتفاظ وإعادة الإحالة في جميع أنحاء العالم.تُمكن هذه الرؤى المطورين والمُسوقين من الوصول إلى فهم أفضل للمتلقين لديهم ولاقتصاد التطبيق.

يقول بول إتش مولر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Adjust.: “شهد اقتصاد التطبيق نموًا هائلاً في عام 2020، حيث أدرك الناس في جميع أنحاء العالم منافع الهاتف الجوال في كثير من جوانب حياتهم اليومية،””دائمًا ما تكون احتمالية الوصول إلى مستخدمين جدد عالية طوال الوقت بالنسبة إلى المُسوقين في مجال الهاتف الجوال، ولكن ينطبق الحال نفسه على المنافسة”بمرور الوقت في عام 2021 والبدء في عصر جديد مع تقنية iOS 14 تُصبح أهمية تحسين التسويق من خلال الأتمتة وفهم كيفية تصرف المستخدمين داخل التطبيق خلال رحلتهم بالكامل أكثر أهمية من أي وقت مضى.”

تشمل النقاط الرئيسية الإضافية من التقرير ما يلي:

سجلت تطبيقات التكنولوجيا المالية أفضل نمو على أساس سنوي في عمليات التثبيت لجميع القطاعات بنسبة 51% في عام 2020. ارتفعت التثبيتات مرة أخرى في عام 2021، بنسبة 12%، مقارنة بالمتوسط لعام 2020.ولا شك من أن هذا مدعوم بمعدلات التبني الضخمة لتطبيقات التداول مثل Robinhood و Acorns و Gatsby . حققت جلسات تطبيقات التكنولوجيا المالية كذلك طفرة في عام 2020، ما يمثل نقلة معتبرة نحو الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.زاد المعدل السنوي للجلسات بنسبة85%، ووصلت بالفعل لنسبة 35% في عام 2021.

بنسبة 51% في عام 2020. وبلغ مجال الألعاب آفاقًا جديدة في عام 2020 ، خاصة فيما يتعلق بالألعاب العارضة المفرطة ، حيث زادت عمليات التثبيت بنسبة 43% مقارنة بنسبة 26% للألعاب العارضة غير المفرطة. زاد المعدل السنوي لجلسات الألعاب العارضة غير المفرطة بنسبة 27% في عام 2020، في حين زادت جلسات الألعاب العارضة المفرطة بنسبة 36%. انخفضت حتى الآن في عام 2021، جلسات الألعاب العارضة المفرطة بنسبة 21%، ولكن مع زوال الطفرة الهائلة “للإغلاق الأول”، يظل المعدل السنوي تقريبًا كما هو وينمو باطراد، مع وجود تفوق في الأداء في فبراير مقارنة بشهر يناير بنسبة 47%.

، ، حيث زادت عمليات التثبيت بنسبة 43% مقارنة بنسبة 26% للألعاب العارضة غير المفرطة. كان النمو في عمليات التثبيت للتجارة الإلكترونية قليل نسبيًا بنسبة 6% في عام 2020، لكنه حقق أداءً منتظمًا على مدار العام. ومع ذلك، زادت الجلسات بنسبة 44%، ما يوضح مدى تفاعل المتسوقين المرتفع على الهاتف المحمول. ○ بدأ العام 2021 ببداية قوية للغاية لكل من عمليات التثبيت والجلسات بلغت 11%، و14% على التوالي مقارنة بمثيلاتها من المعدلات المتوسطة لعام 2020. كانت الأسابيع الأعلى للقطاع على الإطلاق للجلسات في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس لعام 2021 — حيث وصل المعدل السنوي إلى 23%.

على مدار العام.

بينما تصبح بيئة الهاتف المحمول أكثر قدرة على المنافسة مع نظام التشغيل iOS 14 ، ستكون التطبيقات المتبنية لاستراتيجيات تعتمد على البيانات وتركز على تجربة المستخدم في وضع جيد لتحتل الصدارة.يستطيع مسوقون الهاتف المحمول من خلال رؤى كيفية تصرف المستخدمين داخل التطبيق ووقت رجوعهم إليه وسبب ذلك إنشاء استراتيجية مُوّسعة تتضمن حملات وتواصلاً ذا تخصيص بالغ من شأنهما بناء ثقة العلامة التجارية.

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المنهجية

يعتمد تقرير اتجاهات تطبيقات الهاتف المحمول لعام 2021 على مجموعة من أفضل تطبيقات Adjust البالغ عددها 2000 تطبيق ومجموعة البيانات الإجمالية لجميع التطبيقات التي تتبعتها Adjust.تُستمد البيانات من مصدرين:يتضمن الأول قائمة مكونة من 45 دولة والآخر مما يقرب من 250 دولة بناءً على معيار الآيزو 3166-1 بين 1 يناير 2019 و14 مارس 2021.

حول Adjust

Adjust هي منصة عالمية لتحليلات تسويق التطبيقات تلتزم بضمان أعلى معايير الخصوصية والأداء.تشمل حلول Adjust الإسناد، والقياس، ومنع الاحتيال، والأمن السيبراني، فضلاً عن أدوات الأتمتة.مهمة الشركة هي جعل تسويق الهاتف المحمول أكثر بساطة، وذكاءً، وأكثر أمنًا لأكثر من 50,000 تطبيق يعمل مع Adjust.

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