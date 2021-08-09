‫تكريم شركة شيبسي كمبتكرة رائدة في سوق برمجيات إدارة التجارة العالمية من قبل 360Quadrants

الشركة سجلت أعلى الدرجات في فئة نضج المنتج

منح شيبسي الترتيب رقم 1 من قبل المستخدمين في منطقة آسيا المحيط الهادىء

غوروغرام، الهند، 9 آب/أغسطس، 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركة شيبسي، وهي منصة سلسلة توريد ذكية للبرمجيات كخدمة وإدارة اللوجستيات، مؤخرا أنه تم إدراجهاكمبتكرة رائدة في سوق برمجيات إدارة التجارة العالمية من قبل 360Quadrants (360 كوادرانتس).. وقد سجلت شيبسي أعلى الدرجات في هذه الفئة وتم منحها الترتيب رقم 1 من قبل المستخدمين عبر منطقة آسيا المحيط الهادىء. يمكنك الوصول إلى هذا التحليل هنا معلومات نضج المنتج هنا .

“الحصول على القيمة المتعددة الأوجه لشيبسي بالنسبة للعملاء النهائيين هو ما يجعلها فريدة من نوعها. فهي تحتوي على وحدات مثل تجنب التكلفة، وخفض التكلفة، وتحسين الترويج، ومشتريات الأسعار الذكية التي تربطها معًا وتضيف قيمة للعملاء. وبدلاً من زيارة بوابات مختلفة، فإن جميع المعلومات يتم عرضها على لوحة تحكم واحدة تعمل كمصدر وحيد للحقيقة”، كما جاء 3 في تحليل 360 كوادرنتس.

يعكس هذا الإنجاز نجاح شركة شيبسي في تمكين الشركات من رقمنة عمليات سلسلة التوريد الخاصة بها وتحسينها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات وإنترنت الأشياء والأتمتة والمزيد.

“الاعتراف بكونك أحد المبتكرين الرائدين في سوق برامج إدارة التجارة العالمية من قبل 360 كوادرنتس يؤكد التزام شركة شيبسي بالعملاء ونهجنا التكنولوجي في حل أكبر التحديات في التجارة العالمية وإدارة الخدمات اللوجستية.. سنواصل الابتكار وإضافة القدرات إلى منصة خدماتنا اللوجستية الذكية لتمكين العملاء من تبسيط التجارة العالمية،” كما يقول سوهام شوكس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة شيبسي.

وفي تحليلها، استشهدت 360 كوادرنتس ببعض القدرات الرئيسية لشيبسي. ويتضمن ذلك وظائف مهام سير العمل القابلة للتخصيص، والقدرة على توفير معلومات محايدة، وسهولة نشر واجهة برمجة التطبيقات، وتسوية الفواتير، والإخطارات التلقائية، ولوحات المعلومات الموحدة، والمزيد.

نُبذة عن شركة شيبسي:

تُعد شركة شيبسي منصة عالمية شاملة متخصصة في الإدارة اللوجستية وسلسلة التوريد قائمة على أساس البرمجيات كخدمة. تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتطوير حلول البرمجية كخدمة منخفضة الكود لتحسين الكفاءة التشغيلية عبر الصناعات. يقع المقر الرئيسي الإقليمي للعلامة التجارية في دبي (الإمارات العربية المتحدة). وأقفلت الشركة خلال العام الماضي جولة تمويل A من الفئة أسهمت في جمع مبلغ قدره 6 مليون دولار أمريكي عبر منصة Surge التابعة لشركة Sequoia Capital India والشركة الاستثمارية Info Edge.

حول 360 كوادرنتس

360 كوادرنتس هي منصة المقارنة الوحيدة التي تجمع بين تحليل الخبراء والرؤى التي مصدرها الجمهور. وهي أكبر سوق يتطلع إلى الابتكار في إنفاقات التكنولوجيا التي تبلغ 3.7 تريليون دولار أميركي، وهي منصة التصنيف الوحيدة للبائعين في مجال التكنولوجيا. توفر هذه المنصة للمستخدمين الوصول إلى معلومات غير متحيزة تساعدهم على اتخاذ قرارات مؤهلة.

التواصل الإعلامي: [email protected] | 9867999866-91+