شركة خدمات الترفيه العالمية تتلقى تمويلًا قدره 235 مليون دولارسنغافوري في نهاية حملتها الخاصة لجمع التمويلات في إبريل

يشمل المستثمرون الجدد والأساسيونشركة بافيليون كابيتال في سنغافورة، وسي تاون القابضة الدولية، ومجلس التنمية الاقتصادية للاستثمارات، وشركة الدوحة الاستثمارية في قطر، ومؤسسات مالية، ومكاتب عائلات في سنغافورة والصين.

صارهؤلاء الآنشركاء للمساهمين الأساسيينالآخرين في سيتي نيون وهم سيتيك للاستثمار، ورائد الأعمال والمستثمر الخبير السيد/ جونسون كو، والرئيس التنفيذي ومدير المجموعة التنفيذي السيد/ رون تان.

تلقت المجموعة تمويلًا بعدما حصلت على حقوق ترخيص جولة معرض فيلم “أفاتار” للمخرج جيمس كاميرونلعدة سنوات، وترخيصًا باستخدام حقوق الملكية الفكرية لمعرضي قطع أثرية أصلية من حضارة ماتشو بيتشو القديمة في بيرو وآثارالملك رمسيس (رمسيس الثاني) من الحضارة المصرية القديمة.

الاستثمارات التمويلية ستمكن المجموعة من تنفيذ أنشطتها في مختلف أنحاء العالمخاصةً لأنها تستعد لإطلاق ستةمعارض في الصين وخمسة في الولايات المتحدة في نهاية عام 2021، إلى جانب معارض أخرى في بقاع مختلفة من العالم.

سنغافورة – Media OutReach – 23 إبريل 2021 – سيتي نيون القابضة (“سيتي نيون”، “الشركة”/ يُشار إليها بالإضافة إلى فروعها بكلمة “المجموعة”)حصلت على 235 مليون دولار سنغافوري في آخرمراحل حملتها الخاصة لجمع التمويلات. مرحلة جمع التمويلات الأخيرة أضافت مستثمرين خبراء إلى مجموعة المساهمين الأساسيين الأقوياء في سيتي نيون.

أبرز من شاركوا في مرحلة التمويلات الأخيرةهم شركة بافيليون كابيتال للاستثمار في سنغافورة، وسي تاون القابضة الدولية، ومجلس التنمية الاقتصادية للاستثمارات، ورئيس سيتي نيون التنفيذي والمدير التنفيذي للمجموعة السيد/ رون تان.يعد مجلس التنمية الاقتصادية للاستثمارات وبافليون كابيتال من المساهمين الأساسيين في سيتي نيون، ويشمل المستثمرون الجدد سي تاون القابضة الدولية وشركة الدوحة الاستثمارية في قطر، اللتان تمتلكان الآن نحو 4 بالمائة من أسهم المجموعة، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى ومكاتب عائلات في سنغافورة والصين.

صار هؤلاء الآنشركاء للمساهمين الأساسيين الآخرين في سيتي نيون وهم سيتيك للاستثمار، ورائد الأعمال والمستثمر الخبير السيد/ جونسون كو، ورئيس المجموعة التنفيذي ومديرها التنفيذي السيد/ رون تان، وسيكَونون معًا قاعدة مساهمين جديدة وقوية في المجموعة. سيظل السيد جونسون كو والسيد رون تان أكبر المساهمين في الشركة من خلال مؤسستهما المشتركة ويست نايتون المحدودة.

وضع المجموعة الحالي يؤهلها للانتقال إلى مرحلة تطور جديدة حيث إنها ستستغل العوائد لزيادة نفقاتهاالرأسمالية التي تتضمن إقامة عدة معارض جديدة حصلت على ترخيص لاستخدام حقوق ملكياتها الفكرية ليصير لديها بحلول نهاية عام 2022 إجماليًا 24 معرضًا متنقلًا وأربعةمعارض شبه دائمة تستخدمشراكات حقوق ملكيتهاالفكرية مع استديو سينمائي، وثلاثة معارض متنقلة لاستخدام شراكات حقوق الملكية الفكرية لعرض قطع أثرية أصلية.

وقعت المجموعة في العام الماضي مع استوديوهات توينتيث سنتشري على اتفاقية لاستخدام حقوق الملكية الفكرية لفيلم أفاتار للمرة الخامسة. يترقب جميع محبي فيلم أفاتار حول العالم إطلاق سيتي نيون لمعرض أفاتار المحفز على التفاعل بعدة حواس في مدينة تشنجدو الصينية في مايو 2021 وقبل صدور الجزء الثاني من الفيلم المتوقع عرضه في عام 2022. حقق أفاتار أعلى إيرادات في تاريخ السينما على مستوى العالم حيث زادت إيراداته عن 2,8 مليار دولار أمريكي، وأضيفت إليها عدة ملايين من الدولارات بعدما أُعيد عرضه في الصين في مارس 2021 ولاقى نجاحًا كبيرًا. أعلن جيمس كاميرون، مخرج أفاتار، أنه سيقدم أربعة أجزاء جديدة من الفيلم بالتعاون مع استوديوهات توينتيث سنتشري، ومن المتوقع أن يُعرض أول هذه الأجزاء في العام المقبل. استحوذت شركة ديزني على استوديوهات توينتيث سنتشري في عام 2019 مقابل 71 مليار دولار أمريكي.

حصلت الشركة كذلك مؤخرًا على ترخيص استخدام حقوق الملكية الفكرية لآثار أصلية، وستقدم معرضين دوليين أحدهما لكنوز حضارة ماتشو بيتشو البيروفية القديمة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا، والآخر لآثار الفرعون رمسيس الثاني من الحضارة المصرية القديمة في مدينة هيوستن بولاية تكساس. سيبدأ هذان المعرضان في استقبال الزوار في أكتوبر ونوفمبر 2021 على التوالي.

تتضمن كذلك حقوق الملكية الفكرية التي حصلت المجموعة على ترخيص لاستخدامها شراكات مع استديوهات يونيفيرسال لمعرض فيلم عالم الديناصورات، ومعرض مارفل التفاعلي لفيلم “المنتقمون” بعنوان (التدريب العلمي والشبكة التشغيلية للاستخبارات التكتيكية)، وشركة ليونز جيت لمعرض فيلم مباريات الجوع، وشركة هاسبرو لمجموعة لعب أوتوبوت أليانس المستوحاة من فيلم “المتحولون”. إجماليًا حصلت سيتي نيون على تراخيص لاستخدام حقوق الملكية الفكريةلمعارض خمسة من أنجح عشرة أفلام على مستوى العالم، ومعرضين لآثار بيروفية ومصرية. تستعد المجموعة لإقامة ستة معارض حصلت على تراخيص استخدام حقوقها الفكرية في مختلف أنحاء الصين، وخمسة معارض متنقلة ودائمة في الولايات المتحدة، وبضعة معارض أخرى في بقاع مختلفة من العالم.

ستفتحالمجموعةمجددًا معارض أُغلقت مؤقتًا في 2020 حرصًا على سلامة الزوار، وستتضمن هذه المعارض معرض مارفل التفاعلي لفيلم “المنتقمون” في تورونتو بكندا، والذي سيُقام في مايو 2021. سيُقام أيضًا هذا المعرض في إبريل 2021 في مجمع لوت التجاري بمدينة سيول الكورية حيث أُقيم معرض عالم الديناصورات، وهو من المعارض التي حصلت المجموعة على ترخيص لاستخدام حقوق ملكيتها الفكرية في 2019. في الشهر الماضي شهدت معارض المجموعة شبه الدائمة التي أُقيمت في لاس فيجاس بالولايات المتحدة إقبالًا كبيرًا من الزوار، وهذا يدل على استعادة هذه المعارض لتألقها وجاذبية عروضها التفاعلية في بداية سادس سنة منذ افتتاحها.

ستنفذ المجموعة عدة خطط كبيرة قريبًا، لكنها لن تكتفي بذلك حيث إنها تستعد للحصول على تراخيص لاستخدام حقوق الملكية الفكرية لمزيد من أفلام هوليوود ومعارض الآثار، وستعلن المجموعة كذلك عن المجالات الجديدة التي تنوي خوضها في عالم الخدمات الترفيهية.

صرح السيد رون تان، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة سيتي نيون، قائلاً: “يسرني أن الشركة تشهد توسعًا استراتيجيًا كبيرًا حيث إنها صارت من كبرى المؤسسات المنظمة للمعارض الترفيهية في العالم. تمويل قدره 235 مليون دولار سنغافوري أرسى لنا أساسًا قويًا للاستثمار في تطوير خدماتنا الترفيهية، وإقامة معارض أخرى لخمسة أفلام ناجحة ومعرضين للآثار، ونملك حق استخدامها ملكيتها الفكرية في مختلف أنحاء العالم. أشعر بالامتنان لأن مستثمرينا الأقوياء – الآن من سنغافورة، وهونج كونج، والصين، والشرق الأوسط –واثقون في رؤيتنا، ومؤمنون مثلنا بأن هذا الكيان بأفكاره المميزة وخبراته العظيمة لا يستحق إلا النجاح.”

في نهاية العام الحالي قد تصير سيتي نيون كبرى المؤسسات التي تنظم المعارض الترفيهية في العالم، حيث إن إنجازاتها العالمية منتشرة في أكثر من 50 مدينةً، وسيصل عدد زوار معارضها إلى 10 ملايين زائر في شتى أرجاء العالم في عام 2022.

سيتي نيون القابضة

شهرة سيتي نيون العالمية وشراكاتها الدولية تمكنها من خدمة عملائها في مختلف أنحاء العالم. كانت سيتي نيون مُدرجة في اللوحة الرئيسية ببورصة سنغافورة منذ عام 2005، وفي فبراير 2019 خصخصتها ويست نايتون المحدودة، وهي شركة يمتلكها بالكامل رون تان، رئيس سيتي نيون التنفيذي ومدير المجموعة التنفيذي، بالمشاركة مع جونسون كو تشون شونرائد الأعمال والمستثمر الخبير من هونج كونج. يتميز جونسون بخبرته في الأسواق الرأسمالية، وهو يمتلك حصص سيطرة ويتولى الإدارة في كثير من الشركات المدرجة في البورصة. في مايو 2019،انضم إلى سيتي نيون مساهم جديد وهوشركةسيتيك للاستثمار التي تمتلك نحو 10% من أسهم سيتي نيون، وهي ملك مجموعة سيتيك التي تُعد من كبرى مجموعات الشركات في الصين حيث إنها تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار أمريكي في 100 صندوق ومنتج استثماري على مستوى العالم. تتضمن المؤسسات الأخرى المساهمة في المجموعة كلمن مجلس التنمية الاقتصادية للاستثمارات –مستثمر سنغافوري عالمي مرتبط بالحكومة- وبافليون كابيتال، وهي مؤسسة استثمارية في سنغافورة تركز على استثمارات الأسهم الخاصة، وقامت باستثمارات استراتيجية في أغسطس وأكتوبر 2019 على التوالي لدعم زيادة توسع المجموعة عالميًا. لمعرفة مزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.cityneongroup.com.

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وونج يي لين

مدير علاقات المجموعة مع الشركات

سيتي نيون القابضة

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