‫توقيع اتفاق دولي بين شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة وأحد المطارات الحائزة على جوائز

بنغالور، الهند22 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — وقعت شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة (BIAL) – وهي الشركة القائمة على إدارة مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالور (ويُشار إليه باسم مطار كيمبيغودا الدولي (BLR))، وهو أحد أسرع المطارات نموًا في العالم، اتفاقية مع شركة ACES India Private Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة (ACES) لتوفير خدمات البنية التحتية للاتصالات المتنقلة، بما في ذلك شبكة الجيل الخامس (5G) لمدة 10 سنوات.

تهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات البنية التحتية الخاصة بالاتصالات المتنقلة لخلق بيئة مجهزة بالتقنيات المتقدمة والذكية لخدمة الركاب والمسافرين والمقيمين والزوار بمطار كيمبيغودا الدولي لمدة 10 سنوات.

أوضح الدكتور أكرم أبوراس، الرئيس التنفيذي لشركة أنظمة الاتصالات والالكترونيات المتقدمة، رؤية الشركة للتوسع بشكل أكبر في جميع أنحاء المنطقة باعتبارها شركة رائدة دولية مالكة للبنية التحتية. كما أكد أن الاتفاقية تنص على أن تتولى الشركة تجهيز البنية التحتية للاتصالات في المطار وتزويد المطار بأحدث التقنيات المتقدمة والذكية التي من شأنها توفير خدمات الاتصالات المتنقلة فضلًا عن تقديم تغطية أفضل وتحسين تجربة المستخدم من خلال زيادة سرعات الإنترنت المُستخدم عبر الهاتف المحمول في المطار ومناطق الخدمات المرتبطة بالمشروع. وبناءً على ذلك، عُقدت شراكة متزامنة لمدة 10 سنوات لتحقيق رؤية شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة التوسعية “لمطار كيمبيغودا الدولي”.

وأكد الدكتور خالد المعشوق، المدير العام للشؤون الفنية في شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة، أن توقيع المشروع يعني التزام شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات بتوفير أحدث خدمة لشبكة الاتصالات المتنقلة في المنطقة العامة، وبالتالي دعم الأنشطة الاجتماعية والتجارية للركاب في مطار كيمبيغودا الدولي على مدار العام. وكون هذا المطار أحد العناصر الأساسية في البنية التحتية للبلاد فهو يُعد من أكثر المشاريع القائمة المرموقة.

أعربت إدارة شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة عن فخرها بالشراكة مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات، والتي تهدف إلى تجهيز البنية التحتية بأحدث وسائل الاتصالات اللاسلكية وتطويرها.

وشهد الحدث وحضره السيد محمد ن. مظهر، مدير شركة ACES India Pvt. Ltd.، وكبار المسؤولين من أقسام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشتريات والشؤون المالية والشؤون القانونية بشركة مطار بنغالور الدولي المحدودة.

تُعد شركة ACES India Private Limited شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات. وشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في المملكة العربية السعودية وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في مجال تنفيذ البنية التحتية للمشاريع الضخمة، وقد نُفذ بالفعل العديد من المشاريع المهمة، ومن أبرزها توسعة المسجد الحرام في مكة، ومشروع مترو الرياض للنقل العام، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بالإضافة إلى العديد من المشاريع الدولية الأخرى. https://www.aces-co. com/

بدأت شركة مطار بنغالور الدولي المحدودة أعمالها في مايو 2008 وتؤدي دورًا رئيسيًا في دفع اقتصاد المنطقة – حيث توفر رحلات إلى الوجهات الرئيسية في الهند وفي جميع أنحاء العالم. ويُعد مطار كيمبيغودا الدولي في الوقت الحالي أكثر المطارات ازدحامًا في جنوب الهند، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث حركة الركاب على مستوى البلاد، حيث استقبل 33.65 مليون راكب في عام 2019. والجدير بالذكر أن هذا المطار قد حصل على لقب أفضل مطار إقليمي في الهند وآسيا الوسطى في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2020، وذلك للمرة الخامس على مدار 11 سنة. كما حاز المطار على جائزة أفضل طاقم عمل بالمطارات في الهند وآسيا الوسطى في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لعام 2021. علاوةً على ذلك، يعتبر مطار كيمبيغودا الدولي المطار الوحيد في العالم الذي فاز بجوائز جودة خدمات المطارات التابعة لمجلس المطارات الدولي (ACI-ASQ) لمدة ثلاث سنوات متتالية. www.bengaluruairport. com .