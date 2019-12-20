‫جهاز تبريد كارير أكوا إيج 19 دي في يفوز بخامس جائزة كبيرة في العام الماضي

حل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء يكرم عالميا، وكان آخر تكريم له في حفل جوائز ضبط الطقس في دبي

بالم بيتش غاردنز، فل، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كارير اليوم أنها حصلت على خامس جائزة كبيرة على منتجها أكوا إيج AquaEdge® 19DV water-cooled centrifugal chiller، خلال سنة فقط. وقد حازت كارير مؤخرا على جوائز على جهازها أكوا إيج في دبي باعتبارها المصنع/المزود الابتكاري 2019 للعام في فئة المبردات في حفل جوائز ضبط الطقس الذي استضافته شركة سي بي آي إندستري. وإذ يوضع عادة في غرفة الأجهزة الميكانيكية في المبنى وبعيدا عن أعين سكانه، يستخدم جهاز 19 دي في الماء المبرد لتوفير تبريد وتدفئة فعالة للمباني التجارية مثل مباني المكاتب أو المستشفيات. بصرف النظر عن التشغيل الكفؤ، يستخدم الجهاز غازات تبريد منخفضة للغاية لناحية الاحترار العالمي التي تتمتع بأفضل تصنيف سلامة ممكن وتقلل من التأثير على الأوزون. شركة كارير، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة يونايتد تكنولوجيز كورب (NYSE: UTX)، هي المزود العالمي الرائد للتقنيات المبتكرة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتبريد، وإطفاء الحرائق، وتكنولوجيات الأمن وأتمتة البناء.

اطلع على البيان متعدد القنوات التفاعلي هنا: https://www.multivu.com/players/English/8472051-carrier-aquaedge-19dv-chiller-award/

وقال كريس نيلسون، رئيس قسم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشركة كارير: “تركز شركة كارير على ابتكار حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، وقد حاز جهازها أكوا إيج 19 دي في على التقدير حول العالم كمنتج مبتكر يلبي متطلبات العملاء لأنظمة أكثر ذكاءً وأكثر كفاءة. إن مبرد 19 دي في هو شهادة على التزام كارير بقيادة المرحلة القادمة من الابتكار المستدام لتحقيق كفاءة أعلى وخفض الانبعاثات.”

تم إطلاق جهاز أكوا إيج 19 دي في المبتكر لأول مرة في آسيا في العام 2016 وتم تقديمه لاحقًا إلى مناطق أخرى، حيث اكتسب شهرة من الموثوقية والكفاءة. ومع أحدث جوائزه، أضاف المبرد إلى قائمته الطويلة من الأوسمة والجوائز بما في ذلك:

لمزيد من المعلومات عن جهاز أكوا إيج 19 دي في للتبريد الذي يبرد عن طريق الماء من كارير، يرجى زيارة www.carrier.com/19DV .

عن كارير

شركة كارير هي المزود العالمي الرائد للتقنيات المبتكرة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والحرائق والأمن وأتمتة المباني. ووإذ تأتي مدعومة باسم شركة كارير الأيقونية، تضم محفظة الشركة علامات تجارية رائدة مثل كارير، كيدي، إدواردز، لينيل آي أس 2 وأوتوميتيد لوجيك. تعمل شركات كارير على تمكين الحياة العصرية، إذ توفر الكفاءة والسلامة والأمان والراحة والإنتاجية والاستدامة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.Corporate.Carrier.com أو زورونا على وسائل التواصل الاجتماعي على @Carrier