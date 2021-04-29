‫جيكو – رائدة الثورة التقنية الزراعية في فيتنام

هانوي، فيتنام – Media OutReach– 29 إبريل 2021

جيكو–استغلال التحول الرقمي لتنمية الزراعة في فيتنام

في ظل الثورة الصناعية الرابعة يجب إجراء بحوث لتنمية مجال تصنيع المنتجات الزراعية وتطويرها تقنيًا.

جيكو من رواد هذا المجال وتسعى إلى القيام بثورة تقنية تهدف إلى تطوير الزراعة الفيتنامية.

جيكو تدخل التحول الرقمي في قطاع الزارعة في فيتنام

تقع شركة جيكو في المملكة المتحدة،وتهتم بإنشاء المشاريع الزراعية الذكية والاستثمار فيها. تسعى جيكو إلى تطوير مجال الزراعة النظيفة والمستدامة في فيتنام لذا تعتمد على تقنيات زراعية معينة تهدف إلى تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين إمكانيات الأراضي الزراعية وسبل استخدامها. تقومجيكوحاليًا بالاستثمار في عدة مشاريع زراعية ذكية في كثير من البلاد حول العالم كفيتنام، وتايلاند، والهند، وإندونيسيا، والبرازيل، وغيرها.

تسعى جيكو إلى تطوير الصناعات الزراعية في فيتنام بما يلاءم توجهات الحكومة الفيتنامية خلال الفترة ما بين عامي 2021 و2025، لذا تعتمد حاليًا على شركات استثمار محلية وأجنبية لتطوير مجال الزراعة العضوية، وتوفير متطلبات إنتاج المزارعين المحليين، ودعم التصدير لأهم أسواق المنتجاتالزراعية كأوروبا، والشرق الأوسط، والصين، وأستراليا، والولايات المتحدة.

تتعهد جيكو بتطبيق التطورات العلمية والتقنية في آن واحد على كل مشروع، بدايةً من مرحلة معالجة التربة، ومرورًا بمراحل غرس البذور، والزراعة، والحصاد، والمعالجة التصنيعية، والتحقق من الجودة، وحتى مرحلة التوزيع. سيُراقب الإنتاج الزراعي الذكي آنيًا، وسيُجرى باستخدام أنظمة مبرمجة مسبقًا ومتصلة رقميًا بآلات وأنظمة زراعية. تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة سيُحدث تغيرات إيجابية كثيرة ستساهم في تنمية الاقتصاد الفيتنامي.

شركة جيكو تطلق عدة مشاريع مهمة في فيتنام في 2021

تستعد شركةجيكو فيتنام لإنشاء عدة مشاريع مهمة في 2021 لتطوير الزراعة في فيتنام، لذا تعاونت رسميًا مع عدة شركاء استراتيجيين مهمين، وهذا يُعتبر نقطة تحول كبيرة في تطوير قطاع الزراعة في فيتنام.

وبناءًعليه، أُقيم في 20 إبريل 2021 حفل لتوقيع اتفاقيات الاستثمار والتعاون بين شركة جيكو فيتنام وعدة شركاء استراتيجيين مهمين. جرى هذا الحفل في قاعة سايجون الكبرى، وعزز بقوة العلاقات المتبادلة بين الشركاء فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في قطاع الإنتاج الزراعي مستقبلًا.

قدمت جيكوأثناء الحفل مشروعًا بعنوان “من أجل مستقبل أخضر” باعتباره حلًا رقميًا شاملًا لكل ما يتعلق بالموارد، والتمويل، والإدارة، ومشكلات الموارد البشرية في فيتنام مما أتاحفرصًا كثيرةً للتعاون بين الأفراد، ومؤسسات الأعمال، والشركاء المهتمين بالحلول الزراعية الرقمية الذين يسعون إلى تطبيق تقنيات رقمنة البيانات على نماذج زراعية متطورة.

تسعى جيكو فيتنام إلى تطبيق أساليب تقنية حديثة في قطاع الزراعة لزيادة معدل الإنتاج والكفاءة، وتحسين سبل استخدام الأراضي الزراعية وإمكانياتها، وتطوير مجال الزراعة النظيفة والمستدامة. ومن ثم تتعهد جيكو فيتنام بالاجتهاد المستمر لزيادة فوائد قطاع الزراعة إلى مستوى جديد كليًا.

أطلقتجيكو مبادرةًبآفاق جديدة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي في فيتنام وغيرها من بلدان العالم. يتسم مشروع جيكو بالريادة بفضل موارده المالية القوية الصادرة من مؤسساتكبيرةوشركات استثمار شهيرة – كمجموعة هيد كابيتال الاستثمارية، وفي إن سي للاستثمار، وآبتوس للاستثمار- والتي ستتعاون مع فريق إداري يتميز بمهارته وخبرته التي تمتد لعدة سنوات في إدارةكثير من المشاريع المحلية والخارجية الكبرىوتطويرها والاستثمار فيها.

تعهد عدة خبراء متميزون بمساندة المشروع ومنهم الأستاذ الدكتور فو تونج جوان – وهو من رواد قطاع الزراعة في فيتنام– والدكتور تران نجوين تشي – مدير مزرعة سين لوك المستدامة – والدكتور نجوين فان هيو.

الأستاذ الدكتور والعالم فو توج جوان في الحفل

ستحقق جيكو بالتأكيد نجاحًا كبيرًا في مجال التنمية الزراعية في فيتنام قريبًا لاستعانتها بموارد مالية قوية، وتقنيات رقمية حديثة، وفريق من الخبراء والمديرين المتميزين.

لمعرفة مزيد من التفاصيل يُرجى الاتصال بـ:

شركة جيكو فيتنام المساهمة للتنمية والاستثمار في المجال الزراعي

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