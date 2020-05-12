‫جي أيه سولار تحقق اختراقا جديدا في إنتاجية وحداتها للطاقة الشمسية مع بلوغ كفاءة توليد وحداتها الشمسية العالية الجديدة رقما قياسيا يبلغ أكثر من 525 واط

بكين، 12 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار، وهي شركة رائدة مصنعة لمنتجات الطاقة الشمسية العالية الأداء، أن ناتج الطاقة لوحداتها الشمسية عالية الكفاءة تحت ظروف الاختبار المعيارية سجل رقما قياسيا جديدا في الصناعة يبلغ أكثر من 525 واط. وقد تم تصميم هذه الوحدة الكهروضوئية فائقة القوة للغاية التي يبلغ ناتجها أكثر من 525 واط لتلبية رغبة العملاء والطلب على مزيد من خفض تكلفة الطاقةوزيادة القيمة الاقتصادية للأنظمة الكهروضوئية لتوليد الطاقة المتجددة. الهدف من هذه السلسلة الجديدة من وحدات الطاقة العالية الكفاءة هو إيصال منتجات الطاقة الشمسية عالية الجودة والفعالة من حيث التكلفة من شركةجي أيه سولارإلى مستوى جديد تمامًا لعملائها في جميع أنحاء العالم. ستكون الوحدات متوفرة تجاريًا في النصف الثاني من العام 2020.

وقال جن باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةجي أيه سولار “فيجي أيه سولار، ركزنا على الابتكار التكنولوجي، والتزمنا بتقديم منتجات كهروضوئية عالية الكفاءة وموثوقة لعملائنا حول العالم. وقد دفعتنا قيمتنا المتمحورة حول العملاء إلى تحقيق هذا الاختراق، الذي يمكننا من الفوز بالتقدير من كل من الصناعة الكهروضوئية وعملائنا الكرام“.

وأضاف: “إن أحدث اختراق لنا في إنتاج طاقة الوحدة هو علامة بارزة أخرى في جهود جي أيه سولار لتحسين أداء المنتج وتعزيز الفوائد الاقتصادية للعملاء على المدى الطويل. في المستقبل، سنواصل التركيز على الابتكار التكنولوجي لمنتجاتنا لدفع تطوير الصناعة الكهروضوئية، والسماح لمزيد من الناس بالاستمتاع بفوائد الطاقة النظيفة.”