‫جي أيه سولار ستقدم وحدات طاقة شمسية بقدرة 490 ميغاواط لمشروع الإرسال عالي الفولط في مرفق هوانغهي للطاقة المائية

بكين، 26 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار، وهي شركة مصنعة رائدة لمنتجات الطاقة الشمسية العالية الأداء، أنها فازت بمناقصة لتقديم وحدات طاقة شمسية عالية الأداء بقدرة 490 ميغاواط لمشروع إرسال الفولط العالي لمرفق الطاقة المائية في هوانغهي في إقليم شنغهاي. وهذا المشروع، الذي يتمتع بقدرة إنتاج طاقة كهربائية كبرى تصل إلى 3.1 غيغاواط، هو مشروع عالمي رائد لإرسال الفولط العالي. وهو أيضا مشروع ذو أهمية كبيرة لناحية تطبيق التقنيات الجديدة واستكشاف نشر الطاقة المتجددة مع إرسال الفولط العالي.

ستوفر جي أيه سولار وحداتها البيرك ثنائية الزجاج، أحادية الخلية، نص الخلوية 9 بي بي للمشروع، لتسهيل تكامل المنتجات الشمسية المتقدمة وشبكة طاقة إرسال الفولط العالي. وبفضل طاقة الإنتاج الضخمة التي تبلغ 410 واط وكفاءة التحويل بنسبة 20.4٪، يشتمل هذا المنتج المتطور على بعض التقنيات الرائدة، بما في ذلك الخلية ثنائية الجانب، 9 بي بي، وهيكل نصف الخلية والزجاج المزدوج. على وجه التحديد، تقنية 9 بي بي تقلل من فقدان المقاومة؛ وتقنية نصف الخلية تتيح أداء أفضل في الظروف المظللة؛ ويتيح الهيكل الزجاجي المزدوج قابلية أفضل للتكيف مع البيئات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق تقنية منشطات الغاليوم على رقائق السيليكون لتخفيف التدهور الناجم عن الضوء بشكل فعال. تضمن كل هذه التقنيات أن الوحدة تعمل على تحسين أداء توليد الطاقة. بفضل موثوقيتها القوية وقدرتها على التكيف البيئي، اجتازت وحدة جي أيه سولار المتقدمة اختبار تي يو في نورد وإنترتك، وهي مثالية لخفض تكلفة النظام وتكلفة السعر المسوى للكهرباء.

وصرح السيد جين باوفانغ، رئيس مجلس إدارة جي أيه سولار بأن “شركة تطوير هوانغهي للطاقة المائية هي شركة طاقة شاملة كبيرة تابعة لشركة الاستثمار في الطاقة المملوكة للدولة. وهي لديها خبرة 20 عامًا في مجال بناء وتطوير محطات توليد الطاقة الكهروضوئية وحافظت على علاقة تعاون طويلة الأمد مع جي أيه سولار، ويشرفنا أن نتعاون مع شركة هوانغهي للطاقة المائية في هذا المشروع الرائد، وسوف نستمر في العمل مع شركائنا في التعاون لتعزيز التطبيق واسع النطاق للمنتجات عالية الكفاءة لتمكين الصناعة من الوصول إلى شبكة التكافؤ على مستوى العالم.”