‫حارب لتعيد الوحدة: كيف كافحت ووهان فيروس كورونا (كوفيد – 19)

بكين، 17 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — في إقليم ووهان وسط الصين، الذي يعتبر مركز انتشار وباء الكورونا، انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من عشر حالات يوميا، حيث أبلغ عن أربع إصابات فقط يوم الجمعة الماضي حسب فيديو تم بثه على شبكة سي جي تي أن.

تظهر أحدث البيانات أن أكثر من 36,000 مريض قد تعافوا من المرض في ووهان، وهو ما يمثل أكثر من 70 في المئة من إجمالي الحالات فيها. وبهذا تكون أكثر المدن تضرراً بالوباء في مقاطعة هوبي بوسط الصين في طريقها إلى التعافي.

مع خروج المزيد من المرضى من المستشفى، تم إغلاق جميع المستشفيات المؤقتة الـ 14 في المدينة هذا الأسبوع.

هذه المستشفيات، التي تم تحويلها من مرافق عامة، قدمت العلاج في الوقت المناسب للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة. وقد استقبلوا أكثر من 12,000 مريض.

لم يكن هذا التقدم الرائع سهلاً. وقد لعبت التعبئة السريعة للموارد الطبية الوطنية دورًا رئيسيًا في احتواء الوباء.

للمساعدة في كفاح المرض في هوبي، تم إرسال ما مجموعه 42000 مهني طبي من جميع أنحاء البلاد إلى الإقليم. تم إرسال حوالي 65000 قطعة من المعدات الطبية بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة إي سي أم أو(الرئتان الاصطناعيتان) إلى هوبي بحلول 3 آذار/مارس.

وتم اختبار وتنفيذ خطط العلاج مثل دعم الجهاز التنفسي والعلاج بالبلازما. ساعد الطب الصيني التقليدي في تخفيف أعراض العديد من المرضى وتقصير مدة العلاج.

وقال متحدث باسم الحكومة اليوم الخميس أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها، تجاوزت الصين الآن ذروة تفشي المرض.

وخارج هوبي، تعود الشركات إلى الحياة تدريجيًا. وقال مسؤول يوم الجمعة إن أكثر من 95 في المئة من الشركات التي تفوق حجما معينا استأنفت عملها.

وقال الدكتور بروس أيلوارد، قائد فريق البعثة المشتركة بين الصين ومنظمة الصحة العالمية بشأنكوفيد -19، إن تكرار نجاح الهجوم المضاد الذي شنته الصين في مكان آخر يتطلب السرعة والمال والخيال والشجاعة السياسية.

هذا الفيديو القصير، الذي أنشأته سي جي تي أن، يستند إلى أحداث حقيقية ويظهر كيف عالجت الصين الفيروس القاتل وعلاج المرضى مثل هان (اسم مستعار) ووالده. بينما ينتشر الوباء في جميع أنحاء العالم، فإنه من خلال التعاون مع بعضنا البعض فقط يمكننا هزيمة هذا العدو المشترك – كوفيد – 19.

اطلع على التقرير الأصلي هنا: https://news.cgtn.com/news/ 2020-03-14/Fight-to-Reunite- How-Wuhan-tackled-COVID-19- ORhUCzRIGs/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=cadvezBFZxs

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1134100/Fight_to_ Reunite.jpg