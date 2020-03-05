‫حملة كاتاليست #BiasCorrect ليوم المرأة العالمي تعود لتعطيل الانحياز الجنسي اللاواعي في مكان العمل

الحملة تشرك الرجال وتقدم عدة لغات في سلاك بلاغ إن وأدوات أخرى

نيويورك، 4 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تحتفل مؤسسة كاتاليست Catalyst ، بيوم المرأة العالمي International Women’s Day ، بإعادة إطلاق حملتها #BiasCorrect ، من أجل تعطيل الانحياز اللاواعي، مركزة على قوة الكلمات المستعملة لوصف النساء في مكان العمل.

استنادًا إلى نجاح حملة اليوم العالمي للمرأة #BiasCorrect للعام 2019 – والتي تضمنت صورًا للقائدات والمؤثرات، مثل هيلاري كلينتون وشيريل ساندبرغ، وهن يذكرن بكلمات متحيزة تستخدم لوصفهما في مكان العمل، إلى جانب مكون إضافي هو أداةSlack pluginلتصحيح اللغة المتحيزة جنسانياً – توسعت حملة هذا العام لتشمل الرجال. الهدف من ذلك هو إثبات أن النساء والرجال ذوي المواهب والمهارات نفسها غالباً ما يتم وصفهم بطرق مختلفة جدًا، مما يخلق حواجز يمكن أن تؤثر سلبًا على تقدم النساء.

بلغت حملة العام الماضي، بالشراكة مع شركة Burns Group لتحويل العلامات التجارية التي تقودها النساء، ما يقدر بنحو 188.5 مليون شخص، وجذب وسم #BiasCorrect اهتمام أكثر من 32 مليون شخص على تويتر. تلقت صفحة الويب #BiasCorrect أكثر من 114000 زيارة من 89 دولة عبر ست قارات، ومنذ العام 2019، قام ما يقرب من 300 فريق من أماكن العمل بتنزيل المكون الإضافي #BiasCorrect في Slack.

وقالت لورين هاريتون، رئيسة كاتاليست ورئيستها التنفيذية: “لقد أكدت الاستجابة لحملة #BiasCorrect العام الماضي أن الكثير من الناس لا يدركون تأثير التحيز الجنساني اللاواعي في مكان العمل. لذلك، أدركنا أنه من المهم مواصلة تثقيف الجميع حول كيفية تأثير اللغة على الاندماج. نحن نعلم أنه لم يتم حل المشكلة، ونحن نشرك الرجال كشركاء في النوع الاجتماعي في حملتنا #BiasCorrect 2020 الخاصة بتعطيل التحيز ومساعدة النساء على التقدم.”

يتوفر مولد #BiasCorrect للكلمات عن الصور المتحيزة جنسيا هذا العام باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية واليابانية.

تتوفر الأداة الإضافية لـSlack plugin #BiasCorrect باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية. يقوم المكون الإضافي، الذي تم تحديثه بـ WillowTree لحملة 2020، بتمييز التحيز اللاواعي في المحادثات في الوقت الفعلي على منصات الدردشة القائمة على العمل مثل Slack، وتحديد الكلمات التي تنشئ قوالب نمطية ضارة بين الجنسين من خلال اقتراح بدائل، مثل “شغوف” بدلا من “عاطفي” و “رئيس” بدلا من “الرئيس المتسلط”. والأداة متاحة كرمز مفتوحة المصدر ويمكن تكييفها لأنظمة المراسلة الفورية الأخرى.

يعرض موقع #BiasCorrect شهادات فيديو من القادة والمؤثرات اللواتي واجهن تحيزًا جنسانيًا؛ مشاركات الوسائط الاجتماعية القابلة للتحميل؛ ومعلومات حول كيفية قدرة الأفراد والشركات على مكافحة التحيز اللاواعي، بما في ذلك أداة تحميل الصور التي تمكن الرجال والنساء من إضافة كلمات خاصة بهم على #BiasCorrect .

وقالت جوان مكيني، الرئيسة التنفيذية لمجموعةبيرنز غروب:”شعرنا أنه من المهم توسيع عملنا معكاتاليست لجعل #BiasCorrect أكثر شمولاً. إنها حقيقة مؤسفة أن التحيز بين الجنسين أمر عالمي، وأن البصمة العالمية لكاتاليستتمكنها من إنشاء أدوات واسعة النطاق تؤدي إلى التغيير.”

تدعو كاتاليستالأفراد والشركات إلى زيارة صفحة الويب #BiasCorrect، التي توفر الموارد لكل من الرجال والنساء للمساعدة في فهم التحيز اللاواعي ومقاطعته وتصحيحه. سيتم عرض الحملة أيضًا في مختلف المناطق والمدن في ملصقات في محطات الحافلات والمصاعد. بنك أوف أمريكا هو الراعي الرئيسي لهذه الحملة.

حول كاتاليست

كاتاليست هي منظمة غير ربحية عالمية تعمل مع بعض كبار المديرين التنفيذيين في العالم والشركات الرائدة للمساعدة في بناء أماكن عمل تناسب النساء. تأسستكاتاليستفي العام 1962، وهي تقود التغيير من خلال البحث الرائد والأدوات العملية والحلول المجربة لتسريع وتقدّم النساء إلى مواقع القيادة – لأن تقدم النساء هو تقدم للجميع.

حول مجموعة بيرنز

مجموعة بيرنز غروب هي شركة لتحويل العلامات التجارية تشترك بشجاعة في خلق مستقبل العلامات التجارية، الشابة منها والقديمة. نأتي بالشجاعة إلى العلامات التجارية الراسخة والخبرة للشركات الناشئة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع burnsgroupnyc.com.

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