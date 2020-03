‫خدمات هواوي موبايل تستكشف الإمكانية الأكبر لسلسلة هواوي P40

شنجن، الصين، 30 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — خلال حدث الإطلاق العالمي لسلسلة هواوي P40، أعلنت شركة هواوي عن أحدث تطور ذي صلة بنظام خدمات هواوي موبايل وتطبيقاته. نرحب بالمطورين للانضمام إلى هواوي في جهودها لتوسيع نظامها، وبالتالي توفير خبرات أغنى للمستهلكين حول العالم.

تتوفر تطبيقات HUAWEI AppGallery وHUAWEI Browser وHUAWEI Mobile Cloud وHUAWEI Themes حاليًا للمستخدمين في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مع طرحتطبيقات HUAWEI Video وHUAWEI Music وHUAWEI Reader في مواقع إضافية قريبًا لتوفير جودة ترفيهية لمزيد من المستخدمين حول العالم.

وكما أشار ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لشركةهواوي كونسيومر بي جي، خلال حدث الإطلاق هذا فإنخدمات هواوي موبايلتكتسب شعبية سريعة مع المستخدمين العالميين وتصبح مُمَكِّنًا موثوقًا للتجارب عالية الجودة والسيناريوهات. ومع إطلاق سلسلةهواوي بي 40، فإن من المتوقع لنظام خدمات هواوي موبايل أن يفيد المزيد من المستهلكين بتجارب أكثر ذكاءً وثراءً وكفاءة وأمانًا.

النمو السريع لتطبيقات خدمات هواوي موبايل

وكما أشار ريتشارد، تقومهواويبتوسيع حجم المحتوى الترفيهي عالي الجودة بسرعة على منصاتخدمات هواوي موبايل. دخلتهواويفي شراكة معالبي بي سيلتقديم فئة”أخبار بي بي سي”علىHUAWEI Video، لتقديم أحدث مقاطع الفيديو الإخبارية عالية الجودة للمستخدمين في أكثر من 20 دولة ومنطقة. في المستقبل القريب، ستقدمHUAWEI Videoوبي بي سيبرامج تلفزيونية وثائقية عالية الجودة من أستوديو بي بي سيللمستخدمين في المزيد من المواقع حول العالم.

من خلال تطبيقاتخدمات هواوي موبايل، توفرهواويتجربة ترفيه غنية للمستخدمين من خلال التعاون مع شركاء عالميين رائدين.

• HUAWEI Video: عملت هواويمع كبار مزودي المحتوى وشركاء المحتوى الرائدين بما في ذلكزي دي أف، فيلمين، ميغوغو، وبوكويت، لتقديم مجموعة غنية من محتوى الفيديو الدولي والمحلي للمستهلكين.

• HUAWEI Music: بشراكة معمجموعة وورنر للموسيقى، ومجموعة يونيفيرسال للموسيقى، وسوني للموسيقى، والمزيد، وتقدمهواويمكتبة ضخمة من الموسيقى عالية الجودة التي يمكن بثها على HUAWEI Music.

• HUAWEI Reader: تتوفر حاليًا في الصين وإسبانيا وماليزيا، كما أن كتالوغ الكتب الرقمية يتوسع سريعًا بمواد قراءة عالية الجودة بلغات متعددة.

يأتي موضوع البانوراما الجديد تمامًا فيHUAWEI Themesمع إطلاق السلسلة بي 40.بالتعاون مع الفنانين في جميع أنحاء العالم، يتم توفير مظاهر البانوراما بأشكال متعددة بما في ذلك الصور الحية والفن الديكوري الغربي المطعم بالفن الصيني، مما يوفر تجربة غامرة وواقعية للمستخدمين مع مجموعة متنوعة من التفاعل البانورامي، مما يخلق شكلًا أكثر تخصيصًا لموضوعات الهواتف الذكية.

يدعمتطبيقHUAWEI Mobile Cloudالنسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات للهاتف، مما يتيح للمستخدمين نسخ 18 نوعًا من البيانات لأجهزتهم، بما في ذلك بيانات المعرض وجهات الاتصال والتقويم وشبكةوايرلس لان والمزيد.

يتم أيضًا توفير استعادة البيانات ومزامنة الأجهزة المتعددة، مما يضمن إمكانية مزامنة البيانات المهمة على أجهزةهواويالتي تم تسجيلها في نفس معرّفهواويفي الوقت الفعلي، مما يساعد المستخدمين على إدارة البيانات بطريقة أكثر أمانًا وسهولة. سيتم إطلاق ميزة “Find My Phone” في HUAWEI Mobile Cloud مع السلسلة بي 40.

الإسراع في تطوير التكنولوجيا الذكية بالتعاون مع المطورين

تنفيذًا لاستراتيجيتها الذكية لجميع السيناريوهات، توفرهواويللمطورين والشركاء العالميين إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من إمكاناتخدمات هواوي موبايل، مما يتيح لهم تطوير تطبيقات النظام الأساسي بسهولة والوصول إلى ملايين مستخدمي أجهزةهواويحول العالم. ترحبهواويبالمطورين العالميين لإطلاق تطبيقاتهم على AppGallery، بحيث يتمكنون من العمل معهواويعلى تقديم تجارب تطبيقات أفضل للمستهلكين العالميين.

يوفر AppGallery حاليًا 18 فئة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تغطي الأخبار والشبكات الاجتماعية والفيديو والموسيقى والترفيه والألعاب، بما في ذلك مزود خدمة البحث الرائد Qwant، وألعاب الجوال Game of Thrones Beyond the Wall، والتي يمكن تنزيلها على AppGallery بدءًا بـ 3 /نيسان/أبريل.

خدمات كل السيناريوهات الرقمية التي تشمل جميع جوانب الحياة

تم تركيب سلسلةهواوي بي 40مسبقًا على AppGallery، وهو سوق التطبيقات الرسمي لشركةهواويويعتبر من أعلى 3 منصات توزيع للتطبيقات الجوالة في العالم. تتوفر التطبيقات العالمية الشائعة على AppGallery كما أن التطبيق يوفر تجارب مترجمة للمستخدمين مع مجموعة غنية من التطبيقات المحلية. كما يتم طرح التطبيقات السريعة في جميع أنحاء العالم للسماح للمستهلكين بالاستمتاع بتجربة تطبيق أخف ولكن مريحة.

يتوفر تطبيق HUAWEI Ability Gallery للمطورين والشركاء المتعاونين لدمج خدماتهم في تطبيق HUAWEI Assistant، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق المسح إلى اليسار على شاشة جهازهواويالرئيسية، مما يوفر لهم وسيلة للوصول مباشرة إلى المستخدمين. على سبيل المثال، أبرمت شركة نشر الصحف البريطانية الرائد News UK شراكة معهواوي. استنادًا إلى التعاون، يمكن للمستخدمين تلقي الأخبار مننيوز يو كيعبر الوصول الفوري ونصائحالذكاء الاصطناعيونقاط الوصول الأخرى التي يوفرها مساعدهواوي. وكذلك تم إطلاق التطبيقات الرئيسية لنيوز يو كي، بما في ذلكذي تايمز، توك سبورت وذي صن، على AppGallery.

وقال ريتشارد: “لا تزالهواويملتزمة بتطوير إمكانات مجموعة شرائح الأجهزة السحابية لدينا، ونأمل أن نتعاون مع المطورين والشركاء العالميين لتسريع تطوير نظامخدمات هواوي موبايل. معًا، سوف ننشئ تجارب ذكية أفضل تستفيد بشكل كامل من تكنولوجيا 5 جيلصالح المستهلكين “.

مع وصول سلسلة هواوي بي 40، ستواصلهواويبناء نظامخدمات هواوي موبايل العام لإثراء نمط الحياة الرقمي لمستخدمي سلسلة هواوي بي 40.

حول هواوي كونسيومر بي جي

تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير للشركة في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. هواوي كونسيومر بي جي هي واحدة من ثلاث وحدات أعمال تابعة لشركة هواوي وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تم بناء شبكة هواوي العالمية على مدى أكثر من 32 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية إلى المستهلكين حول العالم.

