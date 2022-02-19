‫خلال دوري أبطال أوروبا 21/22… شركة GEEKVAPE تُطلق منتجات جديدة تحمل شعارها وشعار نادي باريس سان جيرمان

في 15 فبراير، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مثيرًا على ضيفه ريال مدريد بهدف نظيف (1-0) أحرزه كيليان مبابي في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “حديقة الأمراء” في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

باريس، 19 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة GEEKVAPE عن طرح ثلاث منتجات تحمل شعارها وشعار نادي باريس سان جيرمان، وذلك من خلال بث مباشر لفيديو بعنوان “SHAPE THE FUTURE – نصنع المستقبل” في اليوم الذي أقيمت فيه مباراة باريس سان جيرمان مع ريال مدريد. وتُعدّ شركة GEEKVAPE أول شركة متخصّصة في أجهزة التدخين الإلكتروني تعقد شراكة مع نادي كرة قدم دولي، وهو ما سيلفت أنظار مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمنتجات الشركة.

وقد انتشر خبر هذه الشراكة بين نادي باريس سان جيرمان وشركة GEEKVAPE على نطاق واسع منذ لحظة الإعلان عنه؛ وأصبحت هذه المنتجات التي طال انتظارها متاحة الآن في الأسواق.

وقد حسّنت شركة GEEKVAPE تصميمات منتجاتها من أجهزة التدخين الإلكتروني من أنواع المود (Mod) والبود مود (Pod Mod) والبود (Pod). وهذه المنتجات هي: جهاز أوبلسك 65 سريع الشحن (Obelisk 65FC) المصمّم بأحدث التقنيات المستخدمة في القطاع، وجهاز جيك فيب إس 100 (Geekvape S100) المزوّد بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ، وجهاز جيك فيب 1 سريع الشحن (Geekvape 1FC)، وهو أول جهاز “بود مود” في العالم مزوّد بميزة الشحن السريع. وجميع هذه المنتجات متوفرة باللون الأزرق الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشراكة تتمتع بميزات متعدّدة تتجاوز مجرد الدعاية لمنتجات شركة GEEKVAPE؛ حيث إنّ الشركة لديها الآن جناح عرض فريد ورفيع المستوى لفريق GeekFams للرياضات الإلكترونية في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية؛ وستدعو الشركة عملاءها المهمّين لزيارة هذا الجناح والاستمتاع بتجربة منتجاتها المتميزة. كما ستوزع الشركة من حين لآخر منتجات تحمل توقيعات نجوم فريق باريس سان جيرمان. ومن خلال هذا الجناح، ستُتاح الفرصة لأعضاء فريق GeekFams ليصبحوا سفراء متميزين لشركة GEEKVAPE، كما ستتمّ دعوتهم للقاء لاعبي فريق باريس سان جيرمان بشكل شخصي والتعرّف عليهم عن قرب.

ومن المعلوم أنّ قطاع التدخين الإلكتروني قد واجه العديد من التحديات خلال هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19؛ وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكّنت شركة GEEKVAPE من تحقيق نتائج متميّزة في هذا العام.

وفي عام 2021، واصلت شركة GEEKVAPE ترسيخ مكانتها كأفضل شركة تجارية متخصّصة في إنتاج أجهزة التدخين الإلكتروني من نوع بوكس مود (BOX MOD)، كما عملت على توسيع مجموعة منتجاتها. وفي هذا العام، طرحت الشركة لأول مرة منتجاتها من أجهزة التدخين الإلكتروني من نوع بود (Pod) والمصمّمة للاستخدام لمرة واحدة فقط؛ حيث ابتكرت ثلاث فئات جديدة تشمل خمس سلاسل من المنتجات. وحظيت الشركة أيضًا بالإشادة من شركائها التجاريين ووسائل الإعلام المعنية بقطاع التدخين الإلكتروني، كما حصلت على العديد من الجوائز الدولية من مجلة Vapouround Awards وموقع Ecigclick Awards الإلكتروني، وهما جهتان مرموقتان تمنحان جوائز سنوية لأفضل الشركات العاملة في قطاع التدخين الإلكتروني.

تُباع منتجات شركة GEEKVAPE حاليًا في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم؛ وقد حافظت الشركة على معدّل نمو سريع لمبيعاتها على مدار خمس سنوات متتالية. كما تجذب منتجاتها أعدادًا متزايدة من العملاء، وتُستخدم تقنياتها من قبل عدد متزايد من الشركاء. وتُمثّل الشراكة التي عقدتها الشركة مع نادي باريس سان جيرمان خطوة مُهمّة تُسهم في إنعاش قطاع التدخين الإلكتروني.

تحتل شركة GEEKVAPE مكانة بارزة في هذا القطاع منذ فترة طويلة، وتحرص الشركة باستمرار على تطوير منتجاتها باستخدام أحدث التقنيات لتوفر لعملائها منتجات متميّزة. وقد ساعدت هذه الشراكة الجريئة والمبتكرة مع النادي الفرنسي على زيادة التأثير العالمي للعلامة التجارية للشركة وتعزيز هويتها.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال “بوتي”، مدير إدارة التسويق في شركة GEEKVAPE: «من خلال تعاوننا مع نادي باريس سان جيرمان، سنتمكّن معًا من ربط الاهتمامات الشخصية بالأنشطة الرياضية؛ وهو ما سيساعد شركة GEEKVAPE على تعزيز التنوع الثقافي لعلامتها التجارية، وترسيخ مكانتها وزيادة توسع أعمالها في الأسواق العالمية في المستقبل القريب».

رابط الصورة الأولى: https://mma. prnewswire.com/media/1748888/ GEEKVAPE_Paris_Saint_Germain_ announced_official_ partnership_July_23rd_2021.jpg

رابط الصورة الثانية: https://mma.prnewswire.com/ media/1748889/Potti_Lan_ marketing_director_GEEKVAPE_ spoke__SHAPE_THE_FUTURE__ launch.jpg