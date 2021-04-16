تيانجين، الصين, 16 أبريل 2021 /PRNewswire/ — في إنجاز كبير لاختبار مناعة كوفيد-19، أعلنت JOYSBIO -وهي شركة صينية مصنعة للأجهزة الطبية- عن الانتهاء من دراسة سريرية في إيطاليا تُظهِر فعالية مجموعة الاختبار السريع لكشف الأجسام المضادة المعادِلة لـ كوفيد-19 الخاصة بها بنسبة 98.05٪ في الكشف عن الأجسام المضادة المعادِلة في الأشخاص الذين تم إعطاؤهم لقاح Pfizer-BioNTech. ونظرًا لأن المجموعة غير مكلفة وتُقدِّم النتائج في غضون 25-30 دقيقة، فإنه يمكن استخدامها لتحليل حالة المناعة في مواقف مختلفة، مما يسمح للمسؤولين وغيرهم باتخاذ قرارات بشأن التباعد وارتداء الكمامات والاحتياطات الأخرى. مزيد من المعلومات حول مجموعة الاختبار متاحة على https://en.joysbio.com/ covid-19-neutralizing- antibody-test-kit/.

قال ريك تشانغ، مدير تطوير الأعمال، “التحقق من فعالية اختبارنا مهم بالنسبة لنا”. “لقد أصدرنا هذه المجموعة في يوليو من عام 2020.كنا نعلم أنها تعمل بشكل جيد، لكننا الآن قادرون على إثبات أنها تعمل مع الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وليس فقط أولئك الذين أُصيبوا”.

بينما يتخطى العالم وباء كوفيد-19 باستخدام لقاحات متعددة، يصبح وجود الأجسام المضادة المعادِلة بعد التطعيم أمرًا هامًا. ويكتشف اختبار JOYSBIO الأجسام المضادة المعادِلة والأجسام المضادة التي ترتبط بجزء معين من العامل المسبب للمرض. وقد لوحظت هذه الأجسام المضادة، في المَعامل، أنها تقلل من قدرة العدوى الفيروسية لـ سارس-كوف-2 للخلايا. يشير وجودها إلى أن الشخص لديه مستوى معين من المناعة ضد عدوى سارس-كوف-2.

قال تشانغ، “باستخدام أقل من بضع قطرات من الدم، يمكن لمجموعة اختبار الأجسام المضادة المعادِلة لـ كوفيد-19 من JOYSBIO العثور على هذه الأجسام المضادة في أقل من نصف ساعة”. “الاختبارات التقليدية تستغرق وقتًا طويلاً، ومكلفة، وبعضها يتطلب معملًا من المستوى الثالث”.

“هدفنا في JOYSBIO هو مساعدة الناس لكي يعيشوا بحُريَّة حياة طبيعية بشكل أكبر. بمجرد التحقق من حالة المناعة لدى شخص ما – إما من خلال التطعيم أو بعد الإصابة- يكون أقل عرضة للإصابة بالمرض مرة أخرى، وتشير الأدلة الحالية إلى كونه حامل لهذا المرض”.

“إن مجموعة اختبار الأجسام المضادة المعادِلة لـ كوفيد-19 من JOYSBIO هي عبارة عن اختبار تدفق جانبي لفحص مجموعة التقييم العصبي النفسي (NAb) السريع، والذي يمكن أن يحاكي عملية تحييد الفيروس. يحتوي اختبار التدفق الجانبي هذا على مكونين رئيسيين: مجال ربط مستقبلات سارس-كوف-2 المؤتلف (RBD) المسمى بالذهب الغرواني، والإنزيم البشري المحوِّل للأنجيوتنسين 2 (hACE2) المغطى بغشاء نترات السليلوز. يمكن حظر تفاعل البروتين-البروتين بين RBD و hACE2 إذا كانت عينات الاختبار تحتوي على مستوى معين من الأجسام المضادة المعادِلة ضد سارس-كوف-2″ – من موقع Joysbio.com.

شركة JOYSBIO (ومقرها في تيانجين) للتكنولوجيا الحيوية المحدودة، هي شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتُركِّز على البحث والتطوير، وتعمل على تطوير وتصنيع وتزويد مجموعات الاختبار السريع للتشخيص الطبي في المختبر (IVD) عالية الجودة، بالإضافة إلى مجموعات الكاشف الكيميائي الثورية المخصصة لجميع أجزاء العالم. وقد تأسست JOYSBIO من قِبَل فريق من المحترفين يتميز بسنوات عديدة من الخبرة التقنية والتسويقية/وخبرة في المبيعات والتشغيل والتصنيع في هذا المجال.

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