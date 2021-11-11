‫”درايف ويلث” تتعاون مع “فاينتك يونيكورن شيبر كاش” من أجل تحقيق الوصول لأول مرة إلى الأسهم الرأسمالية الأمريكية في أوغندا

تعمل تقنية درايف ويلث على إضفاء الطابع الديمقراطي على فرص الاستثمار الأمريكية لسكان أوغندا

مدينة جيرسي، نيوجيرسي، 11 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة درايف ويلث، ش.م.م (DriveWealth, LLC) -الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المجزأ والتمويل المضمّن- عن شراكة مع شيبر كاش (Chipper Cash)، وهي الشركة الناشئة الأسرع نموًا في مجال التكنولوجيا المالية الأفريقية التي تتيح تحويل الأموال من نظير إلى نظير والمدفوعات عبر الحدود لما يقرب من أربعة ملايين مستخدم. ستقوم تقنية التداول المجزأ في الوقت الحقيقي من درايف ويلث والبنية التحتية للوساطة القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) بتمكين سكان أوغندا من الحصول على وصول ميسور التكلفة للاستثمار في الأسهم الرأسمالية الأمريكية لأول مرة.

وفقًا للبنك الدولي فإن حوالي 66٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء لم يتمكنوا من الوصول إلى حساب مصرفي في عام 2020. وفي حين أن عدد السكان الكبير الذين لا يتعاملون مع البنوك في أفريقيا يتجهون بشكل متزايد إلى التكنولوجيا من أجل المساعدة في إنشاء نظام مالي أكثر شمولاً، فإن الاستثمار في أسواق الأسهم الرأسمالية الأمريكية يتطلب حدًا أدنى مرتفعًا، وكان متاحًا فقط للأفراد ذوي الثروات العالية، مما ترك الكثير من سكان أوغندا دون وصول. ومن خلال شراكتها مع درايف ويلث، تعمل شيبر كاش على تمكين المستثمرين كل يوم في أوغندا من خلال الوصول الآمن وبأسعار ميسورة إلى سوق الأسهم الرأسمالية الأمريكية لأول مرة. وسيتمكن المستخدمون الآن من الاستثمار على أساس مكافئ الدولار (أي الأسهم المجزأة) في أكثر من 6000 من سندات الضمان وصناديق المؤشرات المتداولة الاستثمارية الأمريكية، مما يسمح للمستهلكين بالاستثمار دون حد أدنى من المتطلبات.

وقال بوب كورترايت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة درايف ويلث، “يُعَد تزويد المستثمرين المحرومين بالأدوات التي يحتاجونها لكسر الحواجز أمام الاستثمار بمثابة خطوة حاسمة نحو جعل الاستثمار ديمقراطيًا في جميع أنحاء العالم”. “إن ما تمكنت شيبر كاش من إنجازه في سنواتها القصيرة القليلة هو مساعدة الأفارقة في الوصول إلى مجموعة من الخدمات المالية بتكلفة زهيدة من هواتفهم. ويسعدنا أن نتشارك مع شيبر كاش من أجل مساعدة المستثمرين على بناء ثروة طويلة الأجل من خلال الاستثمار في الأسهم الرأسمالية الأمريكية”.

قال هام سيرونجوجي، الرئيس التنفيذي لشركة شيبر كاش، “نحن متحمسون لإضافة الاستثمار في الأسهم الرأسمالية الأمريكية إلى منصتنا من أجل استكمال عروضنا الأولية للمعاملات من نظير إلى نظير والمدفوعات عبر الحدود”. “وبفضل شراكتنا مع درايف ويلث، أصبح سوق الولايات المتحدة الآن في متناول جميع سكان أوغندا. وهذا سيُمكِّن المواطنين من تحسين وضعهم المالي وأن يملكوا مستقبلهم المالي بأيديهم”.

بعد طرح هذا العرض في أوغندا، تخطط شيبر كاش لتوفير الوصول إلى التداول المجزأ في الأسهم الرأسمالية الأمريكية من خلال شراكتها مع درايف ويلث في نيجيريا وجنوب أفريقيا.

حول شركة درايف ويلث

درايف ويلث هي شركة رائدة في تداول الأسهم المجزأة والاستثمار المضمن، وهي شركة تكنولوجيا ذات رؤية تقوم بتمكين أكثر من 100 شريك حول العالم من إشراك عملائهم من خلال وضع الأسواق في متناول أيديهم. نحن نؤمن بأن المستقبل للتداول المجزأ والمعاملات والجوَّال. يجب أن يكون كل جهاز جوَّال بمثابة بوابة للوصول إلى منتجات الاستثمار والادخار والخدمات والاستشارات والمساعدة للمواطنين العالميين من جميع الأعمار ومراحل الثروة ومستويات الخبرة المالية. ويتيح الدعم الاستشاري الذي لا مثيل له من درايف ويلث ومنصة تكنولوجيا القوة الصناعية القائمة على السحابة للشركاء تقديم تجارب استثمار ذات علامات تجارية مميزة بسلاسة، من أجل زيادة اكتساب وولاء والاحتفاظ بالعملاء ونمو الإيرادات. إن التزام درايف ويلث بالتطور والابتكار المتواصلين يجعلها الشريك المفضل لتمكين ودعم مستقبل الاستثمار. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة drivewealth.com أو تَواصَل معنا على

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