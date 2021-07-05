‫ديلوكس هوليداي هومز، المزود الرائد للإيجارات قصيرة الأجل في دبي، تخرج من الجائحة مع زيادة بنسبة 150٪ في محفظتها العقارية

— PRNewswire / 2021 دبي، الإمارات العربية المتحدة5 يوليو / تموز

(Deluxe Holiday Homes)

يسر ديلوكس هوليداي هومز ، الشركة الرائدة في توفير خدمات العطلات في دبي، الإعلان عن زيادة قياسية بنسبة 150٪ في محفظتها العقارية على الرغم من الجائحة وتباطؤ السفر، والذي زاد من 100 إلى أكثر من 250 عقار في الاثنى عشر شهرًا الماضية. تعمل ديلوكس هوليداي هومز ، التي توفر أماكن للإقامة تتراوح من شقق أنيقه في المدينة إلى الفلل الفاخرة على شاطئ البحر والمنازل العائلية في نخلة الجميرا حاليًا بقدرة كاملة تقريبًا وتستعد لإزدهار السفر في فصل الصيف.

حتى خلال أصعب أشهر كوفيد، من مارس إلى أكتوبر 2020، تمكنت ديلوكس هوليداي هومز من الإستمرار بالحفاظ على مستويات الإشغال بحوالي 90٪، مما يوفر راحة البال ومصدرًا آمنًا للدخل لشبكتها من الملاك الشركاء. ونتيجةَ لقيود السفر وإرشادات التباعد الاجتماعي تبين أن العديد من المسافرين إختاروا منازل العطلات قصيرة الأجل بدلًا من غرف الفنادق. كما توفر الإقامة في شقة أو فيلا عائلية مساحة إضافية وخصوصية وراحة للإستمتاع بالوقت والخصوصية ، بينما لا تزال تتمتع بوسائل الراحة الموجودة في المنزل.

زيادة الطلب تعني أن الشركة كانت قادرة ليس فقط على تجنبعمليات التسريح المرتبطة بالوباء ولكن في الواقع قامت بزيادة فريقها من 30 إلى أكثر من 70 موظف، مع تعيين موظفين جدد في جميع مجالات الأعمال، بما في ذلك التدبير المنزلي، العمليات، تطويرالأعمال، الصيانة، التسويق والتمويل. إنتقل الفريق المتنامي مؤخرًا إلى مكتب أكبر في البرشاء 1، بحيث يشغل الطابق السابع بالكامل.

وتظل ديلوكس هوليداي هومز ملتزمة بتزويد الضيوف بأفضل أماكن الإقامة وأكثرها تميزًا في دبي، بالإضافة إلى المساعدة في توجيه أصحاب العقارات من خلال سوق السفر بعد كوفيد. كما قامت خدمة التصميم الداخلي الجديدة الخاصة بالشركة بتجهيز منازل الملاك لزيادة تحسين تجربة النزيل. وتتوالي الإستثمارات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيا إدارة الممتلكات من أجل تمكين ديلوكس هوليداي هومز من البقاء مرنًا والتكيف مع أحدث التطورات.

وعلى الرغم من التحديات الحالية، تستمر فترات السماح قصيرة الأجل والعطلات في تزويد مالكي العقارات بعائد على الاستثمار لا يقبل المنافسة. وفقًا للمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديلوكس هوليداي هومز، أرتيوم ميلتونيان، ” إنه يمكن أن يمنح التأجير قصير الأجل من سنتين إلى ثلاث سنوات لأصحاب العقارات ما بين 20٪ الى 40٪ دخلًا أعلى من الإيجارات طويلة الأجل.”

تقع شقق ديلوكس هوليداي هومز المفروشة بالكامل في مناطق رئيسية من المدينة ، مثل دبي مارينا،مدينة دبي الرياضية، جزيرة بلو ووترز ، الخليج التجاري، ودبي الجنوب، مع مجموعة أخرى من الفلل الخاصة الموجودة في نخلة الجميرا. ومع إنطلاق الرحلات الصيفية، تتوقع ديلوكس هوليداي هومزالحائزة على جوائز إشغال جميع العقارات الأكثر طلبًا في دبي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارةdeluxehomes.ae

نبذة عن ديلوكس هوليداي هومز

شركة ديلوكس هوليداي هومز (Deluxe Holiday Homes) هي قسم يُفتخر به من شركة ويست جيت للوساطة العقارية (West Gate Real Estate)، وهي شركة وساطة كاملة الخدمات تأسست منذ عام 2005. ومن خلال رؤية توفير منازل لقضاء العطلات بنظام الإيجار قصير الأجل لكل من السياح والسكان المحليين في دبي، بدأت ديلوكس هوليداي هومز بفريق مكون من 10 موظفين ومحفظة صغيرة. واليوم، تعمل الشركة سبعة أيام في الأسبوع من مكتب يشغل طابق كامل يضم أكثر من 70 موظفًا وتستثمر بكثافة في مجال تكنولوجيا إدارة الممتلكات. تكرار زيارات الضيوف وتعبيرات الاستحسان جعلت ديلوكس هوليداي هومز واحدة من أفضل الشركات الرائدة في تأجير منازل العطلات في دبي، مدعومة بخدماتها الحائزة على جوائز عديدة .

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