‫رفع قضية ضد فوكسام، البنك السويدي والسلطات السويدية، بسبب جرائم مشتبه في ارتكابها مذكورة في قانون آر آي سي أو من قبل المستشار المالي السويدي فيكتور كارلستروم بقيمة 4.2 مليار دولار

مكتب المحاماة لورنس أتش شوينباخ ومكتب المحاماة دريتل أند لويس بي سي رفعا القضية القانونية الفدرالية أمام مكتب المقاطعة الجنوبية في نيويورك

نيويورك، 23 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — رفع مكتبا المحاماة لورنس أتش شوينباخ ومكتب المحاماة دريتل أند لويس بي سي دعوى قضائية بمطالبة تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار في مكتب المقاطعة الجنوبية من نيويورك باسم الساعي للحصول على حق اللجوء السويدي المقيم في الولايات المتحدة فيكتور كارلستروم. رفعت القضية ضد البنك السويدي، فوكسام Swedbank, Folksam، وكالة الضرائب السويدية، السلطة الضرائبية الرقابية، المدير العام للبنك السويدي جنز هنريكسون، المديرة العامة لسلطة الضرائب السويدية كاترين ويستلنغ بالم، المدير العام للسلطة الضريبية الرقابية إريك ثيدين وغيرهم من المسؤولين، بشأن جرائم مشتبه بها مذكورة في قانون ريكو RICO Act يوم الثلاثاء، 17 كانون الأول/ديسمبر.

الدعوى القضائية [Case 1:19-cv-11569] تزعم أن فوكسام والمسؤولين المدرجين في القائمة قد انتهكوا قانون منظمة المتأثرين بالاحتيال والفساد (بما في ذلك جرائم التآمر على القتل العمد والاحتيال على البريد والاحتيال على التحويلات البنكية وغسل الأموال)، التداخل المضطرب في العقود، الإلحاق المتعمد بالضيق العاطفي. تم رفع الدعوى من قبل لورنس أتش شوينباخ Law Offices of Lawrence H. Schoenbach ومكتب المحاماة دريتل أند لويس بي سي. كارلستروم رفع الدعوى القضائية في المحكمة الفدرالية في مكتب المنطقة الجنوبية من نيويورك ويسعى للحصول على اللجوء السياسي political asylum في الولايات المتحدة.

يعتبر فيكتور كارلستروم أحد أفضل الوسطاء الماليين في السويد Sweden، حيث يتمتع بخبرة 14 عامًا في أسواق رأس المال الدولية في الصناعة المالية. لديه سجل حافل مثبت في البنوك الدولية مثل ميريل لينس، غولدمان ساكس، سيوسيتي جنرال، بي أن بي باريباس، دويتشه بانك، كوميرزبانك، يو بي أس، أتش أس بي سي، باركليز، رويال بانك أوف سكوتنلاند، بنك إي أف جي، نورديا، أس إي بي، سويدبانك، دانسكي بانك، هاندلزبانكن، سباب بانك، آي أن جي وكارنيغي للاستثمارات. كارلستروم لديه 7 تراخيص مالية للعمل في جميع المجالات في القطاع المالي في أوروبا ولم تكن ضده أي شكاوى لناحية تراخيص الوسيط المالي ولديه أكثر من 10،000 عميل. لتنزيل الشكوى الكاملة، يرجى زيارة: https://www.victorcarlstrom.com/.

بي دي أف

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