‫زد تي إي تترك بصمتها في مؤتمر الجوالات العالمي 2021

شنتشن، الصين، 29 يونيو2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة زد تي إي كوربوريشن(0763.HK / 000063.SZ)، وهي موفر دولي كبير للاتصالات، والحلول التكنولوجية لمشاكل الإنترنت المتحرك التي تواجه المستهلكين والشركات ذلك اليوم تحت شعار ” تمكين التحول الرقمي” (“Empowering Digital Transformation“). وقد عرضت الشركة أحدث حلول توصلت إليها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممارستها الناجحة من خلال ثلاثة أقسام في العرض وهم “التواصل الرقمي الفعال”، و “الصناعة الرقمية المتنوعة” و “أسلوب الحياة الرقمي” في مؤتمر الجوالات العالمي 2021 في الفترة فيما بين 28 يونيو إلى 1 يوليو.

كما استضافت الشركة عرضًا افتراضيًا بالإضافة إلى موقع خاص تابع لمؤتمر الجوالات العالمي يبث على الهواء مباشرة خلال الفترة نفسها لضمان نقل بث رائع لمؤتمر الجوالات العالمي لجميع زائري الموقع والإنترنت في جميع أنحاء العالم.

بناء شبكة خضراء، وآمنة ورقمية وذكية

عرضت شركة زد تي إي حلولًا جديدة تمامًا للمشاكل التي تواجه شبكة 5G القائمة بذاتها وجميع شبكات الألياف البصرية في مؤتمر الجوالات العالمي 2021 من أجل الالتزام ببناء شبكة خضراء، وآمنة ورقمية وذكية.

من أجل الشبكة اللاسلكية، ساعدت شركة زد تي إي المشغلين على تنفيذ تحديث للشبكة على نحو يتسم بالكفاءة وتطوير لشبكة 5G من خلال مواقع مبسطة، وتقنية مشاركة الطيف الديناميكي الممتاز (SuperDSS) الذي يتمتع بوضع ثلاثي الفريدة من نوعها في الصناعة، ومنتجات الجيل الجديد المزودة بتقنية FDD Massive MIMO التي أعلن عنها في الفعالية.في الوقت نفسه، تستطيع شركة زد تي إي نقل شبكات 5G القائمة بذاتها الممتازة للمشغلين، على وجه الخصوص، من خلال تجربة النقل الكاملة عبر نطاق واسع، وسلسلة من الحلول المبتكرة وقدرات تمكين الصناعة.

بالنسبة للشبكات السلكية، قدمت شركة زد تي إي تجارب ممتازة واسعة النطاق من خلال جميع شبكات الألياف البصرية.وبالنسبة لجانب إتاحة الوصول إلى شبكات الألياف البصرية، فقد قدمت شركة زد تي إي منتجات وحلول متطورة إلى 1/4 المشتركين في نظام شبكات الألياف البصرية (FTTx) لتسهيل التحول البصري العالمي.

ومن ناحية شبكة النقل البصري، يجري تطور مستمر من خلال تقديم ابتكارات تقنية في ثلاثة اتجاهات: تطوير عرض النطاق، وإعادة بناء الطوبولوجيا وتحول الخدمة.فعلى سبيل المثال، سيحقق أول منتج يتميز بطول موجي يبلغ 1.2T في الصناعة أعلى أداء في النقل.

بالإضافة إلى أن شركة زد تي إي قدمت حلولاً للشبكة الخضراء الكاملة لمساعدة المشغلين على التمكن من توفير الطاقة والحد من انبعاثات الكربون موفرة 1.3 مليار كيلو وات من استهلاك الطاقة كل عام لعملائها في جميع أنحاء العالم.كما تجمع أحدث منصة تشغيل ذكية AIVO 3.0 بين البيانات الضخمة وتقنية الذكاء الاصطناعي لتنفيذ تشغيل الشبكة الذكية وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة بشكل كبير.وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، أسست شركة زد تي إي ثلاثة مختبرات أمنية مفتوحة حول العالم وحصلت على أعلى الشهادات في المجال الأمني في الصناعة لضمان أمن الشبكة ومصداقيتها.

الجمع بين تمكين التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

خلال مؤتمر الجوالات العالمي، كشفت شركة زد تي إي عن نطاق كامل للبنية التحتية للحوسبة السحابية، وحلول لشبكة 5G الخاصة والمصممة بمواصفات محددة والمراسلة في عصر شبكة 5G الذي يمكن أن يساعد المشغلين في تمكين الصناعة وتحقيق التحول بدايةً من مزودي خدمة الاتصالات إلى مزودي الخدمة الرقمية.

وبالنسبة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، دمجت شركة زد تي إي بين حوسبة إيدج الموزعة وشبكة مزودة بتقنية تكنولوجيا الإنترنت (IT) وتقنية التصوير المقطعي المحوسب (CT) وتعمل مع المشغلين على تعزيز التحول الرقمي في الصناعة من خلال مكونات نمط مرن.

من أجل تأسيس شبكة خاصة، تتمتع شركة زد تي إي بأكبر سلسلة منتجات شاملة ومواصفات دقيقة في اتفاقية مستوى الخدمة والنقل المتكامل الذي يعزز تيسير التحول الرقمي وتطوير الصناعة ويوفر نموذج عمل جديد للمشغلين لاكتشاف أعلى الأسعار في السوق.

في الوقت نفسه، تساعد شركة زد تي إي المشغلين على تحسين معدل تحويل العمل الخاص بهم وكفاءة الخدمة للصناعات الرأسية من خلال استخدام منصة المراسلة الجديدة في عصر شبكة 5G الجديدة.من خلال العمل بنظام التبادل التجاري بين شركة وأخرى، يستطيع المشغلون التحكم في منافذ الوصول إلى حركة مرور الشبكة مرة أخرى وزيادة العائد من أعلى الأسعار في السوق.

بالنسبة لممارسات التحول الرقمي، صممت شركة زد تي إي نموذجًا لمكعب رقمي.

في شينهو، استخدمت شركة زد تي إي تقنية التصنيع الذكي لشبكة 5G+ لمساعدة التطوير الرقمي في الشركات الكيميائية التقليدية.في بينجاينج، نانجينغ، أنشأت شركة زد تي إي معيارًا مرجعيًا للتصنيع الذكي لشبكة 5G آخذة في اعتبارها شبكة 5G والتشغيل الآلي في عملية الإنتاج بأكملها وفي تايلاند، تكرر نموذج بينجاينج بسرعة.تعاونت شركة زد تي إي ، وشركة AIS وجامعة سوراناري للتكنولوجيا معًا مما ساعد الصناعة التحويلية في تايلاند على التحرك نحو التطور الرقمي والذكي والأخضر والذي يتميز بانبعاثات كربونية منخفضة.وفي ميناء أنتويرب، بلجيكا، مكن الحل الذي قدمته شركة زد تي إي، وهو التقسيم بصورة متزامنة لشبكة 5G المتكاملة احتياجات شبكة الشركة المخصصة من خمسة أبعاد رأسية مختلفة.في كولومبيا، قدمت شركة زد تي إي حلولاً للطب الإلكتروني مزودة بشبكة 5G المتكاملة مما يساعد المستشفيات المحلية على تقليص وقت التواصل مع الطبيب خلال الجائحةحيث يمكن أن يقلل ذلك خطر انتقال العدوى وتقليص وقت الفحص بنسبة 35٪.

حتى الآن، تحالفت شركة زد تي إي مع أكثر من 90 مشغلاً وما يزيد عن 500 شريك من جميع أنحاء العالم لإجراء استكشاف مكثف لتطبيق شبكة 5G في أكثر من 15 مجالاً في الصناعة حيث جمعوا عددًا كبيرًا من حالات التطبيق المبتكرة في الصناعة.

توفير حياة رقمية مليئة بالحيوية

في العصر الرقمي، أثرت الوسائل التكنولوجية حياتنا بشكل كبير.خلال مؤتمر الجوالات العالمي، ذكر أنه ستجعل الجوال الذكية، والمنتجات الطرفية الذكية، والإنترنت سريع النطاق الذي يعمل بسرعة 1 جيجا في الثانية، ومنصات الفيديو الجديدة والبيئة الرائدة في الجيل الجديد الذي قدمته شركة زد تي إي الحياة رقمية للأفراد والعائلات أكثر حيوية.

صممت شركة زد تي إي تجربة شبكة منزلية واسعة النطاق جديدة مع Wi-Fi 6 محققة ارتفاعًا في سرعة الإنترنت من 100 ميجا إلى جيجابايت.يمكن لشبكة متداخلة (Mesh network)، التي تتكون من “1+N” APs، توسعة تغطية Wi-Fi وتحقق تغطية كاملة بسرعة الجيجابايت للشبكات المنزلية.بالنسبة لحل الألياف البصرية المقدم للمنزل بأكمله، يستبدل كابل الشبكة بالألياف البصرية.تستخدم الألياف البصرية بين وصلة شبكية و APs.فقد حلت عقبة زيادة سرعة الإنترنت بخطوة واحدة وستجعل الانتشار يكتمل خلال فقط ساعة واحدة لكن بخدمات عالية الجودة تستمر لمدة 20 عامًا.

حتى الآن، الأجهزة الطرفية الاستهلاكية المنزلية والشخصية التي تقدمها شركة زد تي إي والمزودة بشبكة 5G متاحة في أكثر من 30 دولة ومنطقة مع شحنات تراكمية للأجهزة الطرفية المنزلية تتجاوز 500 مليون.كما أصدرت الشركة مؤخرًا سلسلة من المنتجات الجديدة لشبكات الألياف البصرية تغطي المنزل بأكمله.ويساعد ذلك بشكل كامل على نشر جميع الشبكات المنزلية البصرية.

كما عرضت الأجهزة الطرفية الرائدة في الصناعة التي تقدمها شركة زد تي إي في مؤتمر الجوالات العالمي بما في ذلك أحدث الجوالات الذكية، سلسلة Axon 30 من شركة زد تي إي، وسلسلة S30 العصرية من شركة زد تي إي، وساعات GT من شركة زد تي إي، وسماعات LiveBuds ومنتجات بيئية أخرى ذكية رائدة بالإضافة إلى المنتجات الطرفية للبيانات الشخصية والعائلية المزودة بإنترنت الأشياء (C-IoT) بما في ذلك جهاز CPE المحمول MU5001.يعرض كل ذلك مخططًا جديدًا للحياة الذكية المزودة بشبكة 5G.بالإضافة إلى ذلك، وخلال الفعالية، طرحت شركة زد تي إي رسميًا جيلًا جديدًا من جهاز CPE MC8020 المخصص للأماكن المغلقة والمزود بشبكة 5G، والذي يمكن أن يقدم تجربة شبكة جديدة للمستخدمين.

تدمج شركة زد تي إي قدراتها وخبراتها تدريجياً عبر الجوالات التقليدية والنطاق الواسع المتنقل وأنماط الشرائح الطرفية والمنتجات البيئية لبناء “محطة طرفية كبيرة”، وإنشاء نظام بيئي ذكي “1+2+N” كامل السيناريو.وعلاوة على ذلك، ستعمل شركة زد تي إي أيضًا على دمج الجوالات الذكية والأجهزة الطرفية للبيانات الشخصية والعائلية، والتركيز على أربع مخططات رئيسية للتطبيق تغطي الصحة الرياضية، وسفر الأعمال، والتعليم المنزلي، والترفيه السمعي البصري، بفضل العديد من المنتجات المزودة بشبكة 5G البيئية الذكية، لجعل أسلوب الحياة الذكي الذي يضم شبكة 5G كامل المخطط حقيقة واقعة.

تجارب سمعية وبصرية لا تُفوت

بالنسبة لهذا العرض، تقدم شركة زد تي إي أيضًا العديد من التجارب عبر الإنترنت وخارج الإنترنت.

سبعة ضيوف، بقيادة السيد شو تسيانغ، الرئيس التنفيذي لشركة زد تي إي، يقدمون تسعة بيانات رئيسية ومناقشات حول مائدة مستديرة لتبادل الرؤى حول الموضوعات الساخنة الحالية مثل الجمع بين الرقمنة والذكاء، والذكاء الاصطناعي، وتقنية الواقع الممتد (XR) وشبكة 6G ومكافحة الوباء باستخدام الأساليب التكنولوجية.كما تستضيف شركة زد تي إي ثلاثة منتديات موضوعية رئيسية على الإنترنت:”توصيل الخدمات الشبكية أثناء كوفيد-19″، و “شبكة 5G القائمة بذاتها الممتازة”، و “المراسلة في عصر شبكة 5G“.

خلال مؤتمر الجوالات العالمي 2021، طرحت شركة زد تي إي، بالتعاون مع الصليب الأحمر الإيطالي، أول تي شيرت ذكي مزود بتقنية 5G في العالم.سيطرح الجانبان بناءً على التقنيات الثورية القابلة للارتداء تي شيرت لمتابعة الحالة الصحية عن بعد وهو “تي شيرت معزز بتقنية 5G الذكي”.يمكن للقميص أن يمكّن من الكشف عن المعلمات الحيوية التي لم يتم اكتشافها من قبل بواسطة مستشعرات النسيج، مثل مخطط القلب الكهربائي “الحقيقي”، وتحليل وظائف الجهاز التنفسي ومكونات العرق، ومجهود العضلات، ودرجة حرارة الجسم، ويسمح بالإرسال عبر اتصال فائق السرعة من خلال شبكة 5G التي قدمتها شركة زد تي إي بمراكز الصحة والتحكم، بالإضافة إلى المستخدمين الفرديين.

الاتصالات الإعلامية:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

الهاتف:+86 755 26775189

البريد الإلكتروني :ma.gaili@zte.com.cn