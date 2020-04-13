‫زي تي أيه تساعد تشاينا موبايل على توجيه أول رسالة على شبكة الـ 5 جي في الصين

شنجن، الصين، 13 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم أنها ساعدت فرع شركة تشاينا موبايل في جيانغ على إرسال أول رسالة في الصين على شبكة 5 جي على معيار جي أس أم أيه يو بي 2.4 في هانغجو بالصين، ما يجعل تشاينا موبايل أول مشغل صيني ينفذ مركز رسائل 5 جي (5GMC).

من المتوقع أن تدخل رسالة الـ 5 جيالخاصة بشركةتشاينا موبايلإلى الاستخدام التجاري بحلول نهاية حزيران/يونيو 2020، وهو ما يمثل العد التنازلي الرسمي لبدء الاستخدام التجاري لرسائل الـ 5 جيفي الصين.

وقد حققت رسالة 5 جيالأولى هذه الترابط بين نظام رسائل 5 جيوتشاتبوتأو معدات الشبكة الحالية، وتنفيذ نقل رسائل الوسائط الغنية من نقطة إلى نقطة مثل الصور ومقاطع الفيديو والمواقع والملفات.

يتم تنفيذ الاتصال بين المحطة الطرفية والجيل الجديد من التطبيقات الصناعيةتشاتبوتمن خلال الاستفادة من منصة أم أيه أيه بي، وبالتالي تحسين تجربة خدمة الوسائط المتعددة بشكل كبير للمستخدمين النهائيين وتسريع الاستخدام التجاري لرسائل 5 جي.

فرع تشاينا موبايل في جيانغ هو أول وحدة تجريبية لرسائل 5 جي على شبكة تشاينا موبايل.يستخدم نظامها جي أم سي 5، من زي تي إي، بنيةأن في فيالقائمة على السحابة الكاملة والحل المدمج الخفيف الوزن.

بالإضافة إلى التوافق الهابط مع الرسائل القصيرة 2 جي/3 جي/4 جي، يوفر نظام جي أم سي 5أيضًا خدمات رسائل 5 جيالجديدة تمامًا، وهو نظام يتميز بالرسائل المحسنة ورسائل الأعمال، وترقية الرسائل القصيرة إلى رسائل الوسائط الغنية ورسائل البطاقات وتطبيقات تشاتبوت.

ونتيجة لذلك، يمكن لمستخدمي محطة 5 جيوالمستخدمين الصناعيين تجربة خدمات الوقفة الواحدة، مثل البحث والحوار والتفاعل والدفع في نافذة الرسالة، دون الحاجة إلى تثبيت أي تطبيق، وبالتالي الوصول مباشرة إلى تطبيقات المشغلين والأطراف الثالثة .

التزمت زي تي إي بتوفير خدمات رسائل 5 جي الخاصة بشركة تشاينا موبايل لفترة طويلة. بصفتها موفر خدمة رسائل عالمي رائد، تعمل زي تي إي بشكل وثيق مع شركة تشاينا موبايل لتوجيه وتعزيز إنشاء معايير رسائل 5 جي الدولية. على سبيل المثال، ساعدت زي تي إي شركة تشاينا موبايل على إكمال الحصول على ترخيص GSMA UP للمرة الأولى في العالم، ونظمت اختبار التشغيل البيني لرسالة 5 جي للشركات الصينية الرئيسية الثلاث، وبذلك أرست أساسًا متينًا لتطوير رسائل 5 جي.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق 5 جي رئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

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