‫زي تي إي تكشف عن أول هاتف فيديو ذكي 5 جي أكسون 11 في الصين

شنجن، الصين، 24 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم رسميا عن أول هاتف فيديو ذكي لها يعمل على الـ 5 جي أكسون 11 في الصين. ويتميز هذا الهاتف الصغير الحجم بأداء استثنائي على الـ 5 جي، وبتصميم أنيق وبقدرات تسجيل الفيديو القوية فضلا عن وظائف تحرير الفيديو.

وقال السيدشو فنغ، نائب رئيس شركةزي تي إيورئيس قسم الأجهزة الجوالة: “مع الالتزام المستدام والتراكم العميق في صناعة الاتصالات، ستواصلزي تي إيتعزيز الاستثمار في الابتكار. وفي الوقت نفسه، ونظرًا لأن من المؤكد أن تصبح مقاطع الفيديو الكبيرة ومقاطع الفيديو عالية الدقة من سيناريوهات التطبيق الرئيسية في عصر الجيل الخامس، ستعملزي تي إيباستمرار على توسيع الاستثمار في خوارزمية الفيديو. في المستقبل، سنبذل جهودًا كبيرة في الجانبين التاليين: قدرات الاتصالات وخوارزمية الفيديو، بهدف تزويد المستهلكين بمنتجات 5 جي الطرفية التنافسية.”

وظائف تصوير فيديو وتحرير قوية تصور حياتك الجديدة

إضافة إلى مدوني الفيديو المحترفين، والمستهلكين العاديين، كل شخص اليوم على استعداد لحفظ حياتهم اليومية ومشاركتها، بالإضافة إلى اكتساب المزيد من المعلومات الديناميكية عبر مقاطع الفيديو. في الصين، تجاوز عدد مستخدمي الفيديوهات القصيرة 820 مليونا في العام 2019 ولا يزال هذا العدد يتزايد. بالإضافة إلى الدقة ومعدل الإطارات، يعد تثبيت الفيديو أحد العناصر الرئيسية التي تحدد جودة الفيديو.

يمكن لـهاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيتصوير مقاطع فيديو عالية الدقة بدقة 4 كيبمعدل 60 إطارًا في الثانية، بفضل نظام التصوير الرباعيالذي يعمل بالذكاء الاصطناعيالذي يتكون من كاميرا رئيسية فائقة الدقة بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا عريضة 8 ميغابكسل تصل إلى 120 درجة، وكاميرا ماكرو مخصصة بدقة 2 ميغابكسل وعمق احترافي للكاميرا الميدانية. تجدر الإشارة إلى أن كلا من الكاميرا الرئيسية والكاميرا العريضة تدعم تثبيت الفيديو، مما يتيح التعديل المجدي لترددات تصوير الفيديو لجعل تصوير الفيديو الديناميكي أكثر وضوحًا وأكثر استقرارًا. سيساعدهاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيالمستهلكين على اكتشاف المزيد من الجمال في الحياة وتسجيل المزيد من التفاصيل من خلال تصوير فيديو ثابت وعالي الجودة.

لتلبية احتياجات المستهلكين لتحرير مقاطع الفيديو كلما وحيثما كان ذلك ممكنًا، تم تجهيزهاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيبوظيفة تحرير الفيديو، ودعم مجموعة متنوعة من المؤثرات الخاصة بالتنقل ومجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو والفلتر والموسيقى، مما يشجع كل شخص على تصوير حياته الجديدة مع هذا الهاتف الذكي الذي يعمل على شبكة الـ 5 جي. ومع النطاق الترددي العالي والكمون المنخفض في عصر الـ 5 جي يمكن تحميل مئات مقاطع الفيديو بدقة 4K عالية الدقة بدون ضغط، بحيث يمكنك تسجيل تلك اللحظات الخاصة وعرضها ومشاركتها في حياة المستخدمين في أي وقت وفي أي مكان.

قدرات 5 جي معززة مع أفضل الخبرات

يتوافقهاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيمع وضعيأس أيه وأنس أي أيه، مما يسمح بالتزامن متعدد القنوات في الواي فاي والشبكات الخلوية(4 جي / 5 جي). وهو ليس قادرا على التعامل بسهولة مع بيئة الإشارة المعقدة فحسب، بل يمكنه أيضًا تحقيق نطاق التردد الكامل للـ 5 جي، ونتكوم الكامل وزيادة سرعة الشبكة المتراكبة. ويتم تشغيل هذا الهاتف من خلال منصة الهواتف المحمولةQualcomm® Snapdragon™ 765G ويوفر تجارب 5 جي رائعة. وإلى جانب تقنية تسريع الشبكة الذكية منزي تي إي Link-Booster، يسمحهاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيبالانتقال بسلاسة من شبكةواي فايإلى الشبكة الخلوية من خلال التحليل التلقائي لسيناريوهات الاستخدام وظروف الشبكة وزيادة سرعة التنزيل من خلال اعتماد الشبكتين في نفس الوقت. يمكن تحسين سرعة المفتاح بنسبة 50٪ (تم اختباره بواسطة مختبراتزي تي إي.)

علاوة على ذلك، يتبنى هاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيالجيل الجديد من محرك تحسين النظام ذي المشهد الكامل Z-Booster 2.0، الذي يخصص بذكاء موارد النظام من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تحسين الأبعاد التي تؤثر على تجارب المستخدم مثل بدء تشغيل التطبيق وتشغيل النظام وتبديل الشبكة وسيناريوهات مختلفة متعددة. يتكون Z-Booster 2.0 من ثلاث وحدات وظيفية، بما في ذلك App-Booster و System-Booster التي تغطي RAM-Booster و FS-Booster و Power-Booster و Link-Booster، مما يجعل التطبيقات تبدأ بشكل أسرع وأداء أكثر كفاءة وتوفر تجربة إنترنت واتصالات أفضل.

يؤدي حل تعديل مزود الطاقة الذكي عملية التحكم الذكي من خلال الجمع بين عادات الاستخدام مع حالة تشغيل التطبيق، وتحسين عمر البطارية بنسبة 35٪ (تم اختباره بواسطة مختبر زي تي إي.) يمكن أن يلبي تمامًا متطلبات المستخدمين لشبكة أسرع وتشغيل أكثر سلاسة وبطارية أطول في عصر الجيل الخامس.

تصميم أنيق مع شاشة منحنية

من حيث المظهر، يتميز هاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيبالنحافة والتصميم الأنيق كالمعتاد. وهو يتضمن شاشةحبيبات المياهالمنحنية المرنة قياس 6.47 بوصة، والتي تمثل نسبة 92٪ من الشاشة إلى الجسم. يوفر الزجاج ثلاثي الأبعاد المنحني تأثيرا بصريا جميلا وأرق. ويتمتع بالحجم المثالي ليناسب راحة يد المستخدم وشعور اليد الأكثر سلاسة. يتبنى جانب هذا الهاتف الذكي تصميمًا فريدًا على شكل لوح تزلج، بينما يستخدم الجزء العلوي والسفلي منحنيات مستوى جي 3، مما يجعل الهيكل العام بزاوية 360 درجة، ما يوفر شعورًا أفضل بحمل هذا الهاتف الذكي بشاشة أفقية. تصميم الجسم النحيف للغاية يجعلزي تي إيأكسون 11بسماكة 7.9 مم فقط. وهو يعتبر حاليًا أخف هاتف ذكي 5 جي في السوق، ويبلغ وزن جسمه 168 غرامًا فقط.

يتوفرهاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيعلى الفور في الصين للطلب المسبق على قنوات التجارة الإلكترونية بما في ذلك www.myzte.com, zte.jd.com, zte.tmall.com ، ، بدءًا من 23 آذار/مارس. سيتوفرهاتف زي تي إي أكسون 11 5 جيفي الصين بسعر يبدأ من 2698 يوان.

فيما يلي الرابط للوصول إلى فيديو المنتج: https://www.ztedevices.com/en/ videos/axon11/

مواصفات هاتف أكسون 11 5 جي من زي تي إي

الشبكة 5G: n1/n3/n41/n78/n79 FDD: B1/3/4/5/7/8/12/17/20 TDD: B34/38/39/40/41 UMTS: B1/2/4/5/8 CDMA: BC0 GSM: B2/3/5/8 LTE 4×4MIMO DL 3CA,DL 2CA;UL 2CA المنصة Qualcomm® Snapdragon™ 765G mobile platform الذاكرة 6GB RAM + 128GB ROM 8GB RAM + 128GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM أو أس MiFavor 10 (Based on Android 10) الشاشة 6.47″ FHD+(1080*2340), AMOLED الكاميرا Rear: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP Front: 20MP البطارية 4000mAh (typical), QC4+ الواجهة USB Type-C 3.1 nano + nano/Micro SD(Up to 2TB) الحجم 159.2*73.4*7.9mm السمات In-display fingerprint, DTS:X ® Ultra, Earphone Hi-Fi, NFC GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo/ GLONASS, 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1 Accelerometer, Proximity & Ambient, RGB Sensor, Compass, Gyroscope

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما