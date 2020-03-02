‫زي تي إي تُصنف من الشركات الـ 3 الأفضل عالميا بإعلان 2,561 عائلة براءة 5 جي من معهد معايير الاتصالات الأوروبية

شنجن، الصين، 2 مارس / آذار 2020 / بي آر نيوزواير / — — أطلقت شركة زي تي إي كوربوريشن ( 0763.HK / 000063.SZ )، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، أنها أعلنت اليوم 2,561 عائلة براءة اختراع أساسية لـ 5 جي للمعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات، وبذلك يتم إدراجها في المرتبة الأولى على مستوى العالم، وفقًا لتقرير براءات الاختراع الصادر عن وزارة الصناعة في ألمانيا والذي نشرته الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة. يتم إعداد التقرير بالاشتراك مع آيبليتيكس وجامعة برلين التقنية.

وعبر الالتزام ببناء القدرة التنافسية الجوهرية للابتكار المستقل في عصر الـ 5 جي، تمتلكزي تي إيأكثر من 5000 براءة اختراع 5 جي، وهي من بين “معسكر المستوى 1” لنشر براءات الاختراع العالمية. تقدمتزي تي إيبطلبات للحصول على أكثر من 74,000 من أصول براءات الاختراع العالمية، بما في ذلك أكثر من 34000 من براءات الاختراع الممنوحة في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، تمتلك الشركة أكثر من 3900 طلب براءة في قطاع الشرائح، تشمل أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا وبلدان أخرى. كمساهم رئيسي ومشارك في أبحاث تقنيات ومعايير 5 جي العالمية، قدمتزي تي إيأكثر من 7000 مقترح 5GNR/5GC إلى منظمات التقييس الدولية.

حتى الآن، أجرتزي تي إيتعاونًا متعمقًا في مجال الـ 5 جيمع أكثر من 70 مشغلًا على مستوى العالم، حيث حصلت على 46 عقدًا تجاريًا للـ 5 جي حول العالم. علاوة على ذلك، نفذت الشركة بنجاح أكثر من 60 حالة استخدام، وأقامت تعاونًا استراتيجيًا مع أكثر من 300 من عملاء الصناعة، وتعاونت مع أكثر من 200 من موفري المنتجات الرائدين.

بفضل كون الملكية الذكية كإحدى استراتيجياتها الأساسية للتنمية، أنشأت زي تي إي نظامًا كاملاً لإدارة الملكية الفكرية واستكشفت استراتيجية تشغيل براءات الاختراع لنفسها. عن طريق نشر براءات الاختراع العالمية عالية الجودة، حققت زي تي إي ابتكارات مستدامة واكتسبت مزايا تنافسية في السوق العالمية، وبالتالي جلبت منتجات مبتكرة وخدمات عالية الجودة للعملاء.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق رئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.