‫سايبورغ سيستمز تطور برنامج تتبع لفيروس كورونا (كوفيد-19)

/PRNewswire/ — في 01 أبريل 2020، صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في ملاحظاته الافتتاحية، بأن التصعيد العاجل في الاختبار والعزلة وتتبع مخالطي المرضى يُعد أمرًا ضروريًا، حيث تمثل تلك الإجراءات أساس الاستجابة لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19).

استخدمت سايبورغ سيستمز & سوليوشنزوالتي تعتبر مورداً متعدد الجنسيات للتقنية المستخدمة في الأمن القومي، خبرتها المتأصلة في التتبع لتطوير “ Unmaze ” والذي يمثل حلًا فعالًا لتتبع المصابين ومن يخالطهم.

في تقرير موجز مقدم إلى شركة نيوجين، صرح المتحدث باسم الشركة السيد/ ألان ماتييف بأن تلك التكنولوجيا فريدة من نوعها من حيث أنها تعمل كتطبيق، يقوم بتخزين النظام العالمي لتحديد المواقع وبيانات المنطقة المجاورة في الهاتف، ثم ينبه ويختار معرفًا فريدًا للمستخدمين الآخرين للتطبيق. يقول ماتييف: “تبقى المعلومات في تطبيقك لمدة 14 يومًا، ويتم محوها على أساس” التحديث أولاً بأول “. “فقط في حالة اتصالك بشخص ثبت أن اختباره من وكالات صحية إيجابي يتم إبلاغك ويطلب منك الحجر الصحي. كما أنه ينبه المستخدمين عندما يتواجدون بالقرب من شخص مصاب، بناء على ذلك، يتم اتخاذ إجراءات تعقب”.

ويعتبر هذا الحل حلًا شاملًا حيث أنه يكتشف المنطقة المجاورة للمصابين، ويراقب الأشخاص في الحجر الصحي ويمكن دمجه مع الحلول الأخرى لأولئك الذين يخضعون للحجر الصحي القسري. وهو يشبه الإجراءات المتبعة في معالجة الحالات الهاربة، والتي تعتبر الأكثر خطورة من السكان.

وتجرى حاليًا التجارب المؤقتة وعمليات النشر، وتركز الشركة على النشر والتدريب ودمج الحل لمختلف العملاء الحكوميين على مستوى العالم. وذكر ماتييف أن: “البساطة هي شعارنا في التكنولوجيا”. “إنه الحل الوحيد الذي يشكل سلسلة كاملة من المصابين والمعرضين للخطر دون تنبيهات مزيفة، مما يسمح للحكومة بالتركيز على القضايا الحقيقية. وعدم خرق قوانين الخصوصية إلا في حالة تواجدك قريبًا من المصابين.

تنشر سايبورج الحل في جميع أنحاء العالم باستخدام النشر عن بُعد. منذ تقييد السفر، تم تصميم الحل ليتم نشرة بدون دمج معقد. “يمكنك أن تكون جاهزًا للعمل بالتطبيق ومركز التحكم الضروري في غضون 15 يومًا”، يبتسم ألان قائلاً: ” نحن نوسم الحلول بالعلامة البيضاء للعديد من البلدان. لا يتعلق الأمر بالمال. عندما يتعلق الأمر بالدول التي لا تستطيع تحمل تكلفة تلك التقنية، نقدم ذلك مجانًا، طالما أن العميل قادر على توفير أو شراء أجهزة وبرامج الطرف الثالث “.

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