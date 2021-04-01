وقال طوني وانغ، رئيس مجلس إدارة سكايويرث تي في: “بصفتها رائدة في حلول تلفزيونات 8 كي أوليد، تلتزم سكايويرث بتحدي الوضع الراهن وتقديم تجارب منزلية عالية الجودة لمزيد من المستهلكين.” “وإذ تتميز بأحدث التقنيات التي طورتها سكايويرث، نحن على ثقة من أن أحدث تشكيلة من تلفزيونات أوليد الرائدة ستأخذ التجربة السمعية والبصرية إلى مستوى جديد تمامًا.”

سكايويرث W82 — أول تلفزيون أوليد قابل للتحويل يتم إنتاجه على نطاق واسع في العالم للحصول على تجربة مشاهدة رائعة للألعاب والتلفزيون 2 في 1

وإذ أحدث ثورة في صناعة التلفزيون، سكايويرث W82 هو أول تلفزيون أوليد قابل للتحويل يتم إنتاجه على نطاق واسع في العالم. وهو مجهز بتقنية التحويل من سكايويرث أو بي أم (وحدة أوليد الأساسية)، يأتي سكايويرث W82 مع شاشة مرنة ذاتية التطوير، مما يتيح للمستخدمين ضبط انحناء الشاشة حتى 1000 آر وفقًا لمسافة مشاهدة الجمهور. وحيث أنه مثالي للترفيه المنزلي، يوفر سكايويرث W82 أفضل انحناء للمشاهدة بمقدار 2000 آر في وضع عرض الأفلام و 1500 آر في وضع الألعاب، بحيث يمكن للمستخدمين التعديل بسهولة بنقرة واحدة على جهاز التحكم عن بعد عند مشاهدة أحدث الأفلام الرائجة مع العائلة أو الانغماس في معركة عبر الإنترنت مع الأصدقاء.

وهو يتميز بشاشة أوليد بدقة 4 كي، 120 هيرتز ودولبي فيجن و HDR10 ومحرك جودة صورة سكايويرث الممكنة بالذكاء الاصطناعي إصدار 4 كي وسكايويرث أوديو درام، يوفر سكايويرث W82 تجربة سمعية بصرية فائقة وغامرة في جميع الأوقات.

تم تجهيز سكايويرث W82 أيضًا بمنفذي HDMI 2.1 و VRR (معدل التحديث المتغير) و 240 هرتز Crystal Motion من أوليد، وميزات Wi-Fi 6، مما يوفر تجربة ألعاب أسرع وأكثر سلاسة للاعبين.

يأتي سكايويرث W82 بحجم 65 بوصة وسيكون متوفرا في البر الرئيسي للصين بسعر 29,999 يوان صيني (حوالي 4,575 دولارًا أميركيًا) بدءًا من أيار/مايو 2021.

سكايويرث W92 – تلفزيون أوليد الرائد في الصناعة الذي يستعمل تقنية صوت سكايويرث أوديو غلاس يعرض الصور والأصوات كما لم يحدث من قبل

سكايويرث W92 هو ثاني تلفزيون أوليد بدقة 8 كي يتم إنتاجه على نطاق واسع ومتوفر للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. مع دقة 8 كي، تبلغ 7680 × 4320 بكسل، يحتوي سكايويرث W92 على 130 مليون بكسل ذاتية الانبعاث، مما يوفر تباينًا لا نهائي وألوانًا زاهية وتفاصيل دقيقة للمشاهدين. وإذ هو مزود بإصدار ومحرك جودة صورة سكايويرث الممكنة بالذكاء الاصطناعي 8 كي، وشريحتي MEMC، يمكن لـ سكايويرث W92 تحسين محتوى 2 كي/4 كي إلى 120FPS 8 كي، لتقديم تجربة مشاهدة فائقة.

وإذ يتصدر الطريق في التكنولوجيا المبتكرة، يستخدم تعتمد سكايويرث W92 تقنية أوديو غلاس درام، وهي تقنية صوتية جديدة وحائزة على براءة الاختراع مستخدمة في المنتجات المتطورة التي طورتها سكايويرث. وحيث أنها الأولى في الصناعة، يتم استخدام لوح زجاجي كامل كحجاب حاجز، مع أربعة محركات كهرومغناطيسية ذات 30 نواة بشكل متساوٍ عبرها. يتيح ذلك إنتاج الموجات الصوتية بواسطة السطح الزجاجي بالكامل بدلاً من إنتاجها في نقاط فردية. علاوة على ذلك، قامت سكايويرث بتثبيت Air Motion Transformer في سكايويرث W92، وهي تقنية صوتية متقدمة تُستخدم عادةً في منتجات السماعات المتميزة.

يأتي سكايويرث W92 بحجم 88 بوصة وسيكون متوفرا في البر الرئيسي للصين بسعر 19,9999 يوان صيني (حوالي 30,499 دولارًا أميركيًا) بدءًا من 8 نيسان/أبريل 2021.

ابتكارات سكايويرث تعيد تصور تجربة مشاهدة التلفزيون في مهرجان سكايويرث العالمي للتلفزيون 2021

بالنظر إلى المستقبل، ستواصل سكايويرث الاستثمار في البحث والتطوير، ودفع حدود ما هو ممكن لتقديم المزيد من المنتجات المبتكرة وتجارب المنزل الذكي التي سيحبها المستهلكون ويستمتعون بها.

لتقدير الدعم المتواصل للمستهلكين، سيعود أيضًا مهرجان مهرجان سكايويرث العالمي للتلفزيون 2021 . تحت شعار “تحديث تجربتك التلفزيونية”، سيتم تقديم صفقات حصرية وعروض خاصة للمستهلكين. ابق على اتصال لترى كيف يمكنك الانضمام إلى المرح.

حول سكايويرث

تعتبر سكايويرث غروب المحدودة (HKG: 00751) موردًا رائدًا للحلول التقنية المتطورة والفريدة من نوعها وبأسعار معقولة. تقدر قيمتها بأكثر من 19 مليار دولار أميركي ويعمل بها أكثر من 40 ألف شخص في جميع أنحاء العالم (اعتبارًا من 1 آذار/مارس 2019). يقع المقر الرئيسي لشركة سكايويرث في شنجن، التي تعتبر “وادي السليكون” بالصين، وتقدم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأجهزة العرض وأجهزة الاستقبال الرقمية وأجهزة المراقبة الأمنية واتصالات الشبكة وأشباه الموصلات والثلاجات والغسالات والهواتف المحمولة وإضاءة الليد. تأسست سكايويرث في العام 1988، وهي اليوم علامة تجارية رائدة في مجال التلفزيون الملون عالميًا، وعلامة تجارية رائدة في صناعة شاشات العرض الصينية، وواحدة من أكبر ثلاثة مزودين عالميين لمنصة تلفزيون أندرويد. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.skyworth. net/global

التواصل الإعلامي:

سكايويرث وندي دونغ الهاتف: +86 130 8071 8427 إيميل: dongwen@skyworth.com ليديا شاي الهاتف: +86 185 2036 0310 إيميل: xielidi@skyworth.com

بي سي دبليو لسكايويرث جويس شو الهاتف: +852 2963 6735 إيميل: joyce.chow@bcw-global. com دانييل ما الهاتف: +852 2963 6783 إيميل: daniel.ma@bcw-global. com

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