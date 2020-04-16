‫سلسلة هواتف تكنو كامون 15 تي في سي ستنطلق على قناة تلفزيون تشانيلز وستارتتايمز زون من الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء يوم 2 أبريل

لاغوس، نيجيريا، 16 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — من المقرر أن تطرح شركة تكنو سلسلة هواتفها الجديدة كامون 15 بكاميرا في أول إطلاق في أفريقيا لمنتج تلفوني على تلفزيون تشانيلز وتلفزيون ستارت تايمز زون من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:00 مساء يوم 2 نيسان/أبريل. وتأكد أن الفنان ويزكيد سيكون حاضرا خلال هذا الحدث المعلمي وأن ويزكيد سيقوم بتقديم هدايا مفاجأة للمشاهدين. وتم إنتاج الإعلان التجاري لسلسلة هواتف تكنو كامون 15 من قبل فريق من هوليوود.

لن تكون سلسلة

هواتف تكنو كامون 15 فقط نسخة مطورة من منتجها السابق السلسلة كامون 12، ولكنها ستكون أيضًا متطورة بالنسبة إلى المنتجات المماثلة الموجودة حاليًا في السوق في إفريقيا. ومع

الفنان ويزكيد، أحد أكثر النجوم شعبية في إفريقيا، والإعلان التلفزيوني الذي أنتجته هوليوود، ومع كاميرا

سوني

بدقة 64 ميغابكسل، وتقنية

TAIVOS

ذات العلامة التجارية، تطلق

تكنو

بفخر سلسلة

كامون 15.

وإذ يتميز بأربع كاميرات خلفية، تدعم العدسة الرئيسية بكاميرا سوني 64 ميغابكسل لإنتاج صورة فائقة الدقة. يعمل مستشعر 64 ميغابكسل على تحسين وضوح الصورة بنسبة 68٪. انقر الغالق الرقمي لالتقاط مناظر جميلة وذكريات لا تُنسى. فكر في تجريف المناظر الطبيعية المسائية بتفاصيل الحياة الساكنة التي يمكنك تكبيرها مباشرةً، وابدأ في التقاط الصورة.

تعتبر الكاميرا الأمامية المنبثقة واحدة من أحدث ميزات التصوير الرقمي – إذ يمكن للمستخدمين رؤية أنفسهم من الشاشة وإنشاء تأثير “بوكيه” الاحترافي بسهولة بأنفسهم. تستخدم التكنولوجيا أيضًا خوارزمية لجعل الصور أكثر سطوعًا ووضوحًا. ميزة الذكاء الاصطناعي Beauty تستطيع اكتشاف شكل الجسم وتساعد على تحسين مظهر الجسم، مما يجعل الشكل أكثر نعومة وجمالاً – من لا يريد أن يبدو رائعًا في الصور؟

لمعرفة المزيد عن كل الضجة حول سلسلة هواتف تكنو كامون 15، أو لمعرفة ما إذا كان هذا المنتج مناسبًا لاحتياجاتك، فإن أفضل طريقة هي أن تكتشف بنفسك: سيتم عرض الإطلاق عبر الإنترنت على تلفزيون تشانيلز وستارت تايمز زون، من الساعة 8:00 إلى 9:00 مساءً يوم 2 نيسان/أبريل. شاهده، وقم بالاختيار!