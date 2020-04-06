‫سلسلة هواتف هواوي أتلاس 900 تفوز بجائزة “ريد دت” 2020

إيسين، ألمانيا، 6 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — فازت سلسلة هواتف هواوي أتلاس 900 التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بجائزة “ريد دوت” 2020، مميزة نفسها عن آلاف المدخلات للفوز بالجائزة. وإذ تم استعراضها من قبل هيئة حكام مهنية، تم تقدير سلسلة هواوي أتلاس 900 التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تصميمها الدقيق وابتكاريتها الجديدة. فبعد أتلاس 300 وأتلاس 500، يصبح أتلاس 900 العضو الثالث في هذه العائلة الذي يفوز بجائزة ريد دوت. هذه الجوائز هي ميزة من الجودة التي لا تُضاهى لمنتجات هواوي أتلاس.

حددت مجموعة هواتف أتلاس 900 التي تعمل بالذكاء الاصطناعيمعيارًا جديدًا مع شبكة العنقود الأعلى، والنشر الوحداتي، ونظام تبديد الحرارة، والتصميم الشامل، والأداء، وقابلية التوسعة، والتفاصيل التي تتمحور حول الإنسان.

شبكة العنقود الأعلى: يقف أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كآلاف من معالجاتأتلاس 900 التي تعمل بالذكاء الاصطناعيليشكل أسرع مجموعة تدريب على الذكاء الاصطناعي في العالم. على جبهة البحث العلمي والابتكار في مجال الأعمال، يمكّن أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعيالباحثين بسرعات لم يسبق لها مثيل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات الصور والفيديو. وإذ تُعتبر مثالية للمهام اليومية أو المعقدة، تعمل السلسلة على شحن الطرق التي نستكشف بها الكون، ونتنبأ بالطقس، واستكشاف الموارد الطبيعية، ووضع السيارات المستقلة في السوق .

النشر الوحداتي: توفر مجموعةأتلاس 900 التي تعمل بالذكاء الاصطناعيحلاً مرنًا لتيسير توسيع القدرات لسيناريوهات محددة. وهي توفر موارد حوسبة وفيرة في شكل خدمات سحابية، مما يجعل الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الشامل أكثر سهولة .

النشر الوحداتي: توفر مجموعةأتلاس 900 التي تعمل بالذكاء الاصطناعيحلاً مرنًا لتيسير توسيع القدرات لسيناريوهات محددة. وهي توفر موارد حوسبة وفيرة في شكل خدمات سحابية، مما يجعل الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الشامل أكثر سهولة أقصى تبديد للحرارة: يشتمل أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على تصميم تبريد سائل هجين متطور، والذي يعزز تقنية الأديابات المغلقة على نطاق الرف لتوفير نسبة تبريد سائلة تزيد عن 95٪. يعمل التصميم على تبديد الحرارة بشكل رائع لكل رف يصل استهلاك الطاقة فيه إلى 50 كيلوواط، مما يحقق فعالية استخدام الطاقةبأقل من 1.1، وأفضل كفاءة للطاقة في فئتها لمراكز البيانات(الرقم المثالي هو 1.0). يعملأتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع استهلاك طاقة وضوضاء منخفضين للغاية، ويوفر مساحة غرفة المعدات بنسبة تصل 80٪ .

التصميم الكوني: تأتي مجموعة أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعيبتصميم موحد ومدمج. الرفوف على كلا الجانبين تشكل شكل أقواس مربعة “[]”. في علوم الكمبيوتر، يتم استخدام الأقواس المربعة لتمثيل مجموعات الأحرف، وبالمثل تمثل أقل مضاعف مشترك في نظرية الأعداد الأولية. هذا التشبيه مثالي لمجموعة أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، لأن الزيادة في عدد الأجهزة ليست مجرد معادلة 1 + 1 = 2، بل هي نمو أسي لقوة حوسبة الذكاء الاصطناعي المتميزة .

الأداء: يقوم المهندس المعماري بصقل حواف وأسطح مجموعة أطلس أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعيلتقديم مظهر مقنع ومستقبلي، بما يتماشى مع الأداء المتفوق المطلوب للعصر الرقمي .

القابلية للتوسعة: يساهم التصميم في التوسيع المرن لنظام أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. ومع إضافة المزيد من الرفوف، تحافظ مجموعة الحامل على إحساس بالاستمرارية والكفاءة الطبيعية، مما يتردد مع تدفق البيانات في المجموعة .

التفاصيل المرتكزة على الإنسان: أتلاس 900 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي يأخذ التفاصيل إلى مسافات لم يحققها أي من نظرائه من قبل. كل ملم من الكتلة ينضح بالجودة، الطبيعية والثورية في جمالياتها وتقنياتها .

جائزة “ريد دوت” هي واحدة من أرقى جوائز التصميم الصناعي في العالم. هذه الجائزة هي أحدث قائمة من مراتب الشرف التي فازت بها عائلة منتجات هواوي أتلاس. تشمل التقييمات الأخرى جوائزجي أس أم أيه غلومو، حيث حصل أتلاس 900 جائزة “تقنية المستقبل” في الأشهر الأخيرة.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات الشاملة المقدمة من هواوي هي مجموعة شاملة وتنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام، نقوم بخلق قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها.

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عن جائزة ريد دوت

جائزة ريد دوت هي ختم معترف به دوليًا لجودة التصميم الأفضل. يتم منحها من قبل “ديزاين زنتروم نودرهين ويستفالن” في إيسين، ألمانيا. تعد جائزة ريد دوت، جنبًا إلى جنب مع جائزة “آي أف” من ألمانيا وجائزة “آيديا” في الولايات المتحدة، أفضل جوائز التصميم في العالم. كل عام، تنافس عشرات الآلاف من المشاركات على جائزة ريد دوت. يتم الاعتراف فقط بمنتجات الابتكار التي لا تقبل المنافسة، وسهولة الاستخدام، وتجربة المستخدم.