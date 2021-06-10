‫سيارة تيجو 7 برو الذكية من شيري تدخل الأسواق العالمية

القاهرة، 10 يونيو/حزيران 2021 / PRNewswire / — شركة شيري أوتوموبيل ليمتد ( Chery Automobile Co., Ltd) ، كبرى شركات تصدير السيارات في الصين لمدة 18 عامًا متتالية، تسرع من ترقية تقنيتها الذكية من خلال إطلاق موديلات سلسلة برو. كأول منتج يحقق نجاحًا ساحقًا في سلسلتها، شهدت سيارة تيجو 7 برو زيادة في المبيعات العالمية بعد إطلاقها العالمي هذا العام.

حققت سيارة تيجو 7 برو منذ إطلاقها مبيعات استثنائية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأسواق أخرى، حيث لاقى تصميمها العصري ووظائفها التكنولوجية الذكية قبولًا كبيرًا لدى المستهلكين، ولكن لم يتفوق أي مكان في هذا على روسيا، حيث حققت العلامة التجارية الصينية أكثر نسبة مبيعات لسيارات الدفع الرباعي في الربع الأول من عام 2021.

بالمقارنة مع الموديلات السابقة، ابتكرت شيري سلسلة تصميم جديدة تمامًا مع سيارة تيجو 7 برو، والتي تتميز بعناصر جديدة أنيقة مثل الشبكة الأمامية الكبيرة ذات شكل المعين السداسي، ومصابيح ليد الخلفية الثاقبة، وتصميم مقصورة القيادة الدافئ ومع الحلى الداخلية الفاخرة بخياطة مزدوجة. كما تم تجهيز سيارة تيجو 7 برو كذلك بميزات تقنية ذكية تشمل شاشة تحكم مركزية متكاملة عالية الدقة وواسعة، وأداة كهربائية لفتح الباب الخلفي، وشاحن لاسلكي للهاتف المحمول، ما يجعلها تتفوق على مثيلاتها من نفس الفئة في بتقديم تجربة السيارة الذكية إلى المستهلكين.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين على وجود شركة شيري في السوق العالمية بسيارات تزين الطرق في أكثر من 80 دولة وإقليم، في حين يقترب إجمالي عدد العملاء حول العالم من 9.4 مليون عميل. برزت شيري كخيار مفضل للسائقين في العديد من البلدان، وبخاصة في السوق المصرية، حيث لدى شيري تاريخًا يمتد إلى 16 عامًا، وأكثر من 110,000 مستهلك، وهي تحتل المرتبة الأولى بين العلامات التجارية الصينية للسيارات.

من المؤكد أن تقدم تيجو 7 برو -مع احتمال دخولها إلى السوق المصرية- نموذجًا شديد المنافسة في قطاع سيارات الدفع الرباعي المصري، مما يوفر للمستهلكين المصريين تجربة قيادة غنية ومليئة بميزات التكنولوجيا الذكية.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراسلة: chery_ae@mychery.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1529507/Chery_TIGGO_7_ PRO.jpg