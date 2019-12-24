‫شراكة بين STARZPLAY و”آسياسيل” للتوسع في السوق العراقية

التعاون يهدف إلى تحسين خدمة العملاء في العراق عبر العمل مع إحدى أبرز شركات الاتصالات الرائدة في السوق

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 ديسمبر 2019: أعلنت STARZPLAY، خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة، عن شراكة جديدة مع “آسياسيل العراق”، المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق مع قاعدة مشتركين تبلغ أكثر من 14 مليون مشترك. وبموجب اتفاقية الشراكة، ستكون منصة STARZPLAY متوفرة لمتشركي باقة “انترنت بلا حدود” حيث سيحصلون على اشتراك STARZPLAY ضمن الباقة.

واستطاعت “آسياسيل” ترسيخ موقعها كأول مزود لخدمات الاتصالات النقالة في العراق يحقق تغطية لكافة المناطق تشمل 99 بالمئة من السكان العراقيين من خلال خدمات البيانات 3.9 الجيل الثالث. وتقدم الشركة مجموعة من خطوط الدفع المسبق بالإضافة إلى خطوط الفاتورة للشركات والأفراد.

بهذه المناسبة قالت راغدة أبو فاضل، نائب رئيس المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY: “كان أحد أهدافنا كشركة تجارية عندما بدأنا في المنطقة هو إنشاء مجموعة من الشراكات مع مزودي الاتصالات حتى نتمكن من تقديم أفضل العروض القيمة لعملائنا، مع خيارات دفع مرنة من خلال عقود الهاتف المحمول الحالية. وتؤكد هذه الشراكة الأخيرة مع آسياسيل العراق على التزامنا بهذه الاستراتيجية، حيث نقدم خدمة عملاء محسّنة من خلال باقات مجمعة للمشتركين. كما يسعدنا أيضًا أن نعلن عن استمرار توسعنا داخل سوق المستهلكين الهام وسريع النمو بينما نتقدم في خططنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ومن جانبه قال عبدالله حسن، المتحدث باسم “آسياسيل”: “لطالما كانت شركتنا رائدة في ابتكار التجربة الرقمية في العراق. ونحن فخورون بهذه الشراكة الهامة مع STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة لزيادة رضا المستهلكين”.

وتعتبر STARZPLAY شركة رقمية ناشئة من المنطقة، وقد حققت نمواً استثنائياً لتصبح الأكبر من حيث عدد المشتركين في المنطقة. وعقدت المنصة العديد من الشراكات مع أبرز شركات الاتصالات في المنطقة، لتقدم للعملاء خيارات دفع مرنة تتيح سداد فواتير الاشتراك ضمن باقات العملاء الحالية للهواتف المحمولة وباقات الإنترنت.

وتتمتع STARZPLAY بحضور واسع في 20 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، مع أكثر من 10,000 ساعة من المحتوى متضمنة أفلام متميزة، ومسلسلات حصرية، ومحتوى عربي.STARZPLAY قد أمنت أيضاً مكانتها كونها المنصة رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لمحة عن “STARZPLAY”

’STARZPLAY‘(www.starzplay.com) هي خدمة الاشتراك بالفيديو حسب الطلب، وتوفر أفضل محتوى ترفيهي، يشمل أفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الوثائقية وبرامج الأطفال، بالإضافة إلى توفير الحلقات الجديدة من أشهر المسلسلات للمشتركين في نفس يوم عرضها في الولايات المتحدة. كما تقدم المنصة المحتوى العربي، وتتمتع بحضور واسع في 20 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. كما تقدم الخدمة آلاف العروض الاستثنائية، من ضمنها محتويات أصلية حصرية لمشتركي ’ستارز‘ مثل “باور” و”آوت لاندر” و”سبارتاكوس” و”ذا وايت كوين”.

وتتيح “STARZPLAY” للمشتركين إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة HD و4K عبر معظم الأجهزة الداعمة للإنترنت وأجهزة التلفاز الذكية ومنصات الألعاب، وهي متاحة أيضاً على نطاق واسع على الخدمات الإقليمية للبث التلفزيوني عبر الإنترنت. ويتيح التطبيق المخصص للأجهزة العاملة بنظامي “iOS” و”أندرويد” -والذي تم تنصيبه على أكثر من 3 ملايين جهاز- تنزيل المحتوى لمتابعته دون اتصال مع شبكة الإنترنت.

يُشار إلى أن المستثمرين الرئيسيين في “STARZPLAY” هم شركة “ستارز” (www.starz.com)، وشركة “لايونزغيت” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (LGF.A, LGF.B)، وشركة “ستيت ستريت جلوبال أدفايزر (SSGA)”، إلى جانب عدد من شركات الاستثمار في وسائل الإعلام والتكنولوجيا مثل “إس إي كيو كابيتال بارتنرز” و”دلتا بارتنرز”

لمحة عن “آسياسيل”

تعتبر آسياسيل المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق حيث لديها قاعدة مشتركين وصلت الى أكثر من 14 مليون ابتداءً من 1 يناير 2019. وقد كانت أول مزود لخدمات الاتصالات النقالة في العراق يحقق تغطية لكافة اجزاءه، حيث وفرت الشركة خدماتها في جميع المحافظات العراقية. وتغطي شبكة آسياسيل 99.06% من سكان العراق مما يجعل تغطيتها الوطنية الأوسع بين مشغلي خدمات الاتصالات النقالة في العراق. وتعد آسياسيل أيضاً أفضل مزود لخدمات إنترنت 3.9G حيث تغطي شبكتها عموم العراق منذ يناير 2015.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1059303/Asiacell_STARZPLAY_Partnership.jpg