أعلنت شركة أف أم سي NYSE FMC)، الشركة العالمية الرائدة في مجال العلوم الزراعية، اليوم عن تقاعد مارك هولبروك، نائب رئيس أف أم سي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من الشركة في نهاية شهر حزيران/يونيو 2021. وسيخلفه سيباستيا بونس، المدير الحالي لاستراتيجية المحافظ والتسويق الاستراتيجي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

سيتقاعد هولبروك بعد 31 عامًا من العمل مع أف أم سي، وما مجموعه أكثر من 40 عامًا في قطاع ألاعمال الزراعية. وخلال غالبية حياته المهنية، قاد هولبروك المؤسسات التجارية التابعة للشركة في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية. ومنذ العام 2013، تولى هولبروك الإشراف التنفيذي على أعمال الشركة في مجال صحة النبات ومشاركات الأطراف الثالثة بالإضافة إلى مسؤولياته الإقليمية، وفي العام 2016 أسس مركز الابتكار الأوروبي التابع لشركة أف أم سي في الدنمارك.

وسيخلف بونس هولبروك كرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في 1 تموز/يوليو 2021. وسيكون مسؤولاً عن استراتيجية الأعمال في المنطقة والأداء العام للشركة، كما سيكون مسؤولاً أمام مارك دوغلاس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أف أم سي. كما تم انتخاب بونس أيضًا نائبًا لرئيس أف أم سي من قبل مجلس إدارة الشركة. وكان بونس قد انضم إلى أف أم سي في العام 2017، وعمل سابقًا في شكة دوبونت كورب بروتكشن لأكثر من 20 عامًا في العديد من الأدوار التجارية والوظيفية الإقليمية والعالمية ذات النطاق المتوسع. في وقت سابق من حياته المهنية، عمل بونس في العديد من الأدوار التقنية والبحثية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال دوغلاس: “لقد كان مارك قائدًا محترمًا في شركة أف أم سي والصناعة الزراعية لأكثر من أربعة عقود.” “طوال حياته المهنية، كان مدافعًا ثابتًا عن التكنولوجيا الجديدة والاستخدام المسؤول للمنتجات الزراعية وتزويد المزارعين بأفضل الأدوات الممكنة لحماية محاصيلهم. نشكره على مساهماته العديدة الدائمة في الشركة ونتمنى له التوفيق في تقاعده.

وأضاف دوغلاس: “يضيف سيباستيا خبرة زراعية واسعة إلى دوره الجديد في قيادة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.” “وقد عمل بشكل وثيق مع مارك على مدى السنوات الأربع الماضية لتنمية وتوسيع أعمالنا، وأنا أتطلع إلى استمرار قيادته القوية.”

حول أف أم سي

تقدم شركة أف أم سي، وهي شركة علوم زراعية، حلولًا مبتكرة للمزارعين في جميع أنحاء العالم من خلال محفظة منتجات قوية يغذيها خط اكتشاف وتطوير يحركها السوق في حماية المحاصيل وصحة النبات والإدارة المهنية للآفات والمناطق الخضراء. يتضمن هذا المزيج القوي من التقنيات المتقدمة منتجات رائدة لمكافحة الحشرات تعتمد على مكونات Rynaxypyr® ® و Cyazypyr® المكونات النشطة؛ Authority <66®،Boral®, Centium®, Command® و Gamit® والمبيدات الحشرية من الماركات المعروفة؛ Talstar® وHero® ومبيدات فطريات قائمة على الفلوتريافول. تتضمن محفظة أف أم سي أيضًا مواد بيولوجية مثل Quartzo® و Presence® bionematicides. توظف شركة أف أم سي حوالي 6400 موظف حول العالم. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.fmc.com

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