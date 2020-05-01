‫شركة إنستوا تطلق كولونيد (Colonnade) – وهي مجموعة من دورات التطوير المهني الافتراضي التي يقودها الخبراء

دورات التدريب الافتراضي الجديدة من إنستوا تجعل تعلم مفاهيم الأعمال التجارية الرئيسية خبرة لا تُنسى

الرياض، المملكة العربية السعودية، 1 مايو / أيار 2020/ بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة إنستوا كو (Enstoa, Inc.)، وهي الشركة الوحيدة التي تركز بصورة حصرية على التحول الرقمي المسرع في البيئات المبنية، اليوم عن إطلاق Colonnade، وهي مجموعة من المساقات التدريبية الافتراضي التي يقودها خبراء تركز على المفاهيم الأقوى لإدارة وتشغيل البيئات المبنية.

“كولونيد” ليست مجرد ندوة عبر الإنترنت من جانب واحد أو دورة تدريب مسجلة مسبقًا حيث تستمع إلى شخص ممل وتكافح من أجل الانتباه. دروس “كولونيد” هي جلسات تفاعلية حية، وتتكون من مناقشات ونشاطات وألعاب حماسية. في ثماني ساعات فقط، تغطي كل دورة مكثفة مساحة أكبر مما يمكن للمتعلم الموجه ذاتيًا استيعابه في شهر كامل. سيتبادل معلمو الدورة – القادمون من محفظةإنستوامن الخبراء في الموضوع – أساليب تستند إلى أفضل الممارسات وسيناريوهات واقعية، مستمدة من خبرةإنستوافي الصناعة التي يبلغ طولها عدة عقود.

تشمل الفصول المتوفرة في التدريب التحول الرقمي للقادة، والذكاء الاصطناعي: أساسيات التعلم الآلي، ومبادئ جدولة المشروع – وسيتوفر المزيد قريبًا. لا تتطلب الدورات التدريبية متطلبات مسبقة. كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي متصل بالإنترنت لمشاركة الصوت والفيديو؛ وسنقوم بتغطية البقية عن طريق إرسال مجموعة أدوات تدريب كولونيد مع كل شيء آخر ستحتاجه للمشاركة. شهادات الإنجاز التي تحصل عليها بعد الدورة مؤهلة كشهادات توازي 8 ساعات معتمدة من ساعات التعليم المهني المستمر في إدارة المشاريع.

وقالت مديرة خدمات التعلم في إنستوا كارلا واتس: “في إنستوا، نقدم دورات تدريبية عالية الجودة، بصورة شخصيًة لعملائنا لسنوات عديدة. دوراتنا التدريبية وسيلة ممتعة وتفاعلية لتنمية المهارات الأساسية. من المثير أخذ هذه العروض عبر الإنترنت وتوسيعها للوصول إلى المزيد من الأشخاص “.

التسجيل لدورات “كولونيد” يفتح في 30 نيسان/أبريل 2020. لمزيد من المعلومات حول “كولونيد”، يرجى زيارة https://enstoa.com/products/ colonnade

حول إنستوا

تأسست إنستوا في العام 2007، وهي الشركة الوحيدة التي تحتفظ بتركيز حصري على التحول الرقمي المسرع للبيئة المبنية. يتم تمكين العملاء لبناء وتنفيذ المزيد من خلال التكنولوجيا المتقدمة، والبيانات المعيارية المتراكمة منذ عقود، والخبرة الرائدة في الصناعة وإدارة التغيير القائمة على الأدلة. مزيج إنستوا الذي لا مثيل له من الحلول والمهارات يعني أنه حتى أكثر المشاريع والمحافظ تعقيدًا يمكن أن تحقق التحول الرقمي الحقيقي والرؤية 360 درجة. تقدم الشركة قائمة سريعة النمو من العملاء النشطين عبر مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك الطاقة والرعاية الصحية والهندسة والبناء والبنية التحتية العامة والنقل والتصنيع. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة http://www.enstoa.com

اتصالات الصحافة

ريس بريستمان

مدير عمليات التسويق

rpriestman@enstoa.com