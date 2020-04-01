‫شركة الخطوط الجوية الأميركية ناشيونال أيرلاينز تسلم مواد إغاثة حيوية لمكافحة وباء كوفيد-19

أورلاندو، فلوريدا: بينما يكافح العالم لوقف انتشار فيروس كورونا المميت، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم في حاجة ماسة إلى الأقنعة والقفازات ومواد الإغاثة الأخرى. وتقوم شركة ناشيونال أيرلاينز منذ البداية بدعم العالم في هذه الأوقات الصعبة من خلال ضمان الحفاظ على عملية سلسلة التوريد، مع نقل مهام الركاب الحيوية أيضًا

أورلاندو، فلوريدا, 1 أبريل / نيسان 2020 / بي آر نيوزواير / — تقوم طائرات شحن شركة ناشيونال أيرلاينز 747-400 بمهمات حيوية جدا لمكافحة وباء كوفيد-19 على مستوى العالم من أجل توفير إمدادات الاختبارات المخبرية ومواد الحماية الشخصية لكوفيد 19 التي هناك حاجة ماسة إليها بسرعة.

من بين العديد من مهمات الإغاثة التي شاركت فيها شركة ناشيونال أيرلاينز، وأحدثها تم تسييرها إلى مومباي، الهند، مؤخرا بواحدة من طائراتها البوينغ 747-400 للشحن التي حملت مستلزمات اختبارات المختبرات الرئيسية COVID-19 لتحديد وجود كوفيد-19. فقدقامت ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بتطبيق الإغلاق الكامل لحدودها للحد من انتشار الفيروس الفتاك فيها.

وقد أكملت ناشيونال عدة مهام وتم التعاقد معها للقيام برحلات إضافية أكثر من الهند وأوروبا والصين إلى الولايات المتحدة الأميركية لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى. وقال كريس ألف، رئيس مجلس إدارة ناشيونال: “نحيي أفرادنا، وخاصة الطاقم الذين يقومون بعمل غير عادي ويتحملون مسؤولية السفر إلى وجهات عالمية لنقل الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة ويواجهون التحديات التي نواجهها جميعًا اليوم. إن توفير مستلزمات اختباركوفيد-19 ومعدات الحماية منه هي مهمات بالغة الأهمية يجب القيام بها بالسرعة العاجلة وقد حققها فريقنا الرائع في الوقت المحدد.”

تشغل الخطوط الجوية الأميركية ناشيونال للأسطول أسطولًا من طائرات الشحن B747-400 و A330 و B757 على مستوى العالم.

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