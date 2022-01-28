‫شركة العناية بالأسنان الآسيوية المشهورة عالميًا “usmile” تكشف النقاب عن فرشاة أسنانها المتميزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية

جوانزو، الصين، 28 يناير، 2022 / PRNewswire/ — طرحت شركة usmile (وهي جزء من شركة Stars Pulse)، وهي شركة آسيوية شاملة للعناية بالأسنان مدفوعة بمهمة تمكين حالة صحية أفضل للأسنان للجميع، اليوم منتجها البارز Y1S، وهي فرشاة أسنان صوتية صممها بصورة مشتركة أكثر من 1,000,000 مستخدم، للعالم. وحتى هذا التاريخ، حفظ هذا المنتج المثير ابتسامات أكثر من 5,200,000، وحقق عائدات بقيمة 300,000,000 دولار أميركي في آسيا.

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لتقديم تجربة تنظيف أصلية ومثالية بفرشاة Y1S، أنشأت شركة usmile فريقًا متعدد الوظائف، بمن في ذلك متخصصون في طب الأسنان والمهندسون وغيرهم من كبار الخبراء، ما يوفر إمكانيات جديدة لهذه لصناعة القديمة.

فرشاة أسنان مصنوعة من أجلك ومنك

صرح جيك كيتر، كبير مديري المنتجات في usmile: “في البداية، كان هناك الكثير من المشكلات غير المتوقعة: لم يكن المقبض مناسبًا للقبضة بدرجة كافية، وكانت تقنية مقاومة الماء بحاجة إلى ترقية، ويمكن تحسين قابلية التنظيف، إلى جانب معالجة مشاكل أخرى. لذلك قمنا بتطبيق استراتيجية من التصميم إلى التسعير، وإشراك المستهلكين في عملية التصنيع”.

وعلق كيتر قائلاً: “بعد ظهورها لأول مرة في آسيا، حصلنا على أكثر من 300 نصيحة من 1,000,000 من المستخدمين الأوائل، وقمنا بضبط المنتج وفقًا لذلك. بعد 11 نسخة خلال سنتين، أصبحت Y1S الخيار المفضل لأكثر من 5,000,000 شخص”.

فرشاة أسنان ذات صدى

بفوزها بـ 13 جائزة تصميم دولية، بما في ذلك جائزة Red Dot Design الألمانية، حصلت Y1S على مكانتها في الصناعة التقليدية بتصميمات أنيقة مصممة من أجل تقديم حلول أفضل للعناية بالفم. في السابق، كانت معظم فراشي الأسنان الكهربائية متشابهة مع الصناعة الطبية، ما يثير الانزعاج من إمكانية بالإصابة بتسوس الأسنان.

ولذلك، وبالاستيحاء من جمالية العمود الروماني، دمجت Y1S الجماليات مع التكنولوجيا، ما أدهش المستخدمين بتجربة تنظيف بالفرشاة أنيقة وممتازة أيضا. يشتمل المقبض على 14 حافة وهي المعايير الذهبية في الصناعة، ولا تتميز فقط بالفن الكلاسيكي، بل تتميز أيضًا بالميكانيكا المريحة لضمان قبضة مريحة وثابتة. بالإضافة إلى ذلك، يؤمن هذا التصميم التوازن، ما يتيح الوقوف بثبات أو الاستلقاء على سطح المغسلة أثناء روتين العناية بالفم. إلى جانب ذلك، تعزز مادة PA / ASA مقاومة الفرشاة للرطوبة مع منع العفن الفطري.

قابلية تنظيف رائدة في الصناعة وعمر بطارية طويل للغاية بما يصل إلى 180 يومًا

أحد العوامل الأساسية لاختيار فرش الأسنان القابلة لإعادة الشحن هو قابليتها للتنظيف. وإذ تأتي مدعومة بمحرك رفع مغناطيسي عالي التردد مطور ذاتيًا، بسرعة تصل إلى 38,000 دورة في الدقيقة، يمكن لـ Y1S إزالة المزيد من سواد الأسنان والتهاب اللثة، مقارنةً بالفرض اليدوية.

مع توازن مغير لقواعد اللعبة من الاهتزاز عالي الفعالية والمحرك الموفر للطاقة، يستمر محرك فرشاة المشحون بالكامل Y1S بالعمل لمدة تصل إلى 180 يومًا بتواتر استخدام يبلغ دقيقتين / مرة ومرتين في اليوم، متجاوزة نظيراتها بـ 14-30 يومًا من عمر البطارية في المتوسط.

تشمل الميزات الأخرى:

مؤقت لمدة 2 دقيقة

إدخال من النوع C مناسب للسفر

مناسب للسفر خيوط دوبونت لطيفة

3 أضواع تنظيف: نظيف / أبيض / خفيف

usmile تتخطى فكرة أن فرشاة الأسنان الكهربائية ليست سوى أداة أو مجرد ديكور، بل هي مزيج من الإثارة والجو الشخصي أثناء حل المشكلات الأكثر إزعاجًا. “إن إطلاق Y1S في جميع أنحاء العالم هو خطوتنا الأولى نحو الوصول والانتشار عالميًا. سنواصل رفع مستوى صحة الفم للجميع”، كما صرح رامبل تشان، نائب رئيس شركة Stars Pulse، الشركة الأم لـ usmile.

تسوق Y1S من متجر usmile shop، Amazon، و Shopee لصحة الأسنان واللثة.

نبذة عن usmile

إذ هي جزء من شركة Stars Pulse، تقدم usmile مجموعة شاملة من منتجات العناية بالفم لتحسين تجربة طب الأسنان. مع الالتزام المتفاني بتقديم نظافة أسنان فائقة من خلال حلول العناية بالفم العلمية، تضيء usmile أكثر من 22 مليون ابتسامة سنويًا.

نبذة عن Stars Pulse

إذ تأسست في العام 2015، تركز شركة Stars Pulseعلى المزج بين التقدم التكنولوجي والتصميم المبتكر لتقديم حلول رعاية صحية متكاملة لعملائها. من خلال مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك usmile® و Kitty Annie®، يسعى مجتمع Stars Pulse إلى أن يصبح رائدًا عالميًا في مجال تكنولوجيا العناية بالصحة والجمال.