‫شركة تي واي وارنر، الشركة المنتجة لبيني بيبيز، تصدر نسخة محدودة من لعبة الدب الخاصة بها لدعم مؤسسة يونايتد واي وورلدوايد في دعمها للإغاثة من كوفيد-19 في جميع أرجاء العالم

تقدم الدببة التي تصلي للممرضين والعمال الصحيين المقيمين في فندقها فور سيزونز بنيويورك، وتقدم تبرعات إضافية لصندوق إغاثة يونايتد واي في أزمة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم

أوك بروك، إلينوي، 23 نيسان/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تي واي وارنر، صاحبة أكبر شركة مصنعة للمواد الفخمة في العالم، اليوم عن تقديمها لعبة الدب “هوب”، وهي نسخة محدودة من لعبة الدب الذي يصلي. وسيوفر هذا الدب الجميل المتعدد الألوان رمزا للأمل للعالم مع تقديم رمز للأمل للعالم مع تقديم الدعم لصندوق مؤسسة يونايتد واي وورلدوايد للإغاثة من كوفيد-19. وستقدم وارنر 100% من أرباح هذه اللعبة من المبيعات الأصلية لصندوق يونايتد وارنر وورلدوايد.

وقال وارنر: “إن العالم بحاجة إلى الأمل، وقد يحمل هذا الدب الصغير الابتسامة التي نحتاجها الآن. إنه لشرف أن نتشارك مع يونايتد واي وورلدوايد، أكبر منظمة غير ربحية في العالم، والتي توفر الأمل للمجتمعات حول العالم لأكثر من 135 عامًا.”

ويأتي إعلان وارنر بعد قرارها الشهر الماضي بفتح فندقها فور سيزونز نيويورك للممرضات والعاملين الطبيين الذين يقاتلون جائحةكوفيد-19، مما يوفر لهم مكانًا للإقامة مجانًا. بالإضافة إلى إصدار اليوم، تقدم وارنر الدببة الفردية للأطباء المهنيين المقيمين في الفندق حاليًا – وتقدم تبرعات إضافية إلىيونايتد واي وورلدوايد باسمهم.

وسيكون الدب “هوب” متاحًا في جميع أنحاء العالم في منافذ البيع بالتجزئة الأساسية مثل الصيدليات ومحلات البقالة، بحيث يمكن للأشخاص شراء الدب أثناء التسوق لشراء مواد البقالة والمواد الأساسية الأخرى. يمكن أيضًا طلبالدب “هوب”عبر الإنترنت على Ty.com.

وقالت سوزان ماكورميك، الرئيسة الأميركية لشركةيونايتد واي وورلدوايد: “تعمل أفرع شركةيونايتد وايفي جميع أنحاء العالم بلا كلل لتقديم الخدمات الإنسانية الحيوية والدعم المالي الذي تمس الحاجة إليه لسكاننا الأكثر ضعفًا في مواجهة جائحةكوفيد-19 المدمر. لقد تأثرنا بعرض تي واي للدب “هوب”، الذي ستساعد أرباح مبيعاته السكان الأكثر ضعفاً على تلقي دعم الخدمات المالية والاجتماعية الحرجة خلال هذه الأزمة العالمية.“

بالإضافة إلى جمع الأموال من بيعهوب، تدعموارنرأولئك الموجودين على الخطوط الأمامية في مواجهة جائحةكوفيد-19في مدينة نيويورك من خلال فتح أبواب فندقفور سيزونز نيويوركمجانًا للعمال الطبيين الذين يستجيبون للأزمة.

وقال وارنر: “يضطر العديد من العاملين في مدينة نيويورك إلى السفر لمسافات طويلة من وإلى منازلهم بعد قضاء أيام عمل تدوم لـ 18 ساعة في رعاية مرضىكوفيد-19.يحتاج العاملون في مجال الرعاية الصحية لدينا إلى مكان أقرب للعمل حيث يمكنهم الراحة وتجديد أنفسهم من أجل مواصلة خدمتهم للمرضى والعاجزين في بلادنا. أشعر بالتواضع لأننا استطعنا فتح أبواب فندق فورسيزونز نيويورك أمام العمال الصحيين وتوفير مكان لأبطال أمتنا ليستريحوا فيه.”

لمعرفة المزيد عنالدب “هوب”، يرجى زيارة: https://shop.ty.com/

حول تي واي

تي واي وارنر هي صانع أميركي للألعاب ومالك للفنادق الفاخرة حول العالم. وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة تي واي إنك، أكبر شركة لتصنيع المواد الفاخرة في العالم. تبرعت تي واي بأكثر من 300 مليون دولار إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات الخيرية، بما في ذلك صندوق أطفال الجوع، وورلد فيجن، توي بنك، بنك الألعاب الدولي، توداي شو، شبكة المعجزة للأطفال، عملية الحرية العراقية، ألعاب للأطفال، مؤسسة أميرة ويلز، ومؤسسة أندريه أغاسي، والصليب الأحمر الأميركي، وإنقاذ الأطفال، ومؤسسة إليزابيث جلاسر لمكافحة الإيدز لدى الأطفال، وشرطة نيويورك وصندوق أرملة النار، ورونالد ماكدونالد هاوس، ويو أس أو، وعيادة كلينيك واليونيسف.

عن يونايتد واي

تناضل يونايتد واي من أجل الصحة والتعليم والاستقرار المالي لكل شخص في كل مجتمع. بدعم من 2.9 مليون متطوع و 9.8 مليون مانح حول العالم و 4.7 مليار دولار يتم جمعها كل عام، تعد يونايتد واي أكبر مؤسسة غير ربحية يمولها القطاع الخاص في العالم. نحن منخرطون في 1800 مجتمع عبر أكثر من 40 دولة ومنطقة حول العالم لإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا. يشمل شركاء يونايتد واي شركات عالمية ووطنية ومحلية، ومنظمات غير ربحية، ومنظمات حكومية ومدنية ودينية، جنبًا إلى جنب مع المعلمين وقادة العمل ومقدمي الخدمات الصحية وكبار السن والطلاب والمزيد. لمزيد من المعلومات حول يونايتد واي، يرجى زيارة UnitedWay.org. تابعونا على تويتر: @UnitedWay، و#LiveUnited.