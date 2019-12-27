‫شركة زي كوين تطلق صندوقا للتمويل الجماهيري من أجل زيادة اللامركزية

سنغافورة، 27 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة زي كوين (XZC)، وهي شركة عملات تركز على الخصوصية، مؤخرا صندوقها للتمويل الجماهيري Zcoin Crowdfunding System (ZCS)، كخطوة أساسية في لامركزية التمويل واتخاذ القرارات لمشروعها.

وقد أوضح الفريق الأساسي لشركة زي كوين خططه مؤخرًا لزيادة لامركزية المشروع وإزالة أي نقطة فشل في منشوره الأخير recent post. ينوي فريق زي كوين لـعملة زي كوين أن تكون بمثابة انتقال من التمويل مباشرة من المكافأة الجماعية إلى نموذج التبرع، وسيبدأ المشروع في تمويل المهام الإضافية مثل التطوير غير الأساسي وتكامل الأطراف الثالثة وإدارة المجتمع والأحداث.

تسمح زي كوين لأي من أعضاء المجتمع باقتراح الأنشطة والموافقة عليها وتمويلها. يمكن لأي شخص تقديم فكرة عن ميزة أو مهمة أو خدمة للمناقشة وبمجرد وصولها إلى الاهتمام الكافي، تتم الموافقة على التبرع للبدء في تمويلها. ثم يتم إصدار التمويل بعدها وفقًا للمعالم المحددة بالإضافة إلى التحديثات المنتظمة للتقدم المحرز في المشروع. تستخدم زي كوين برمجية Zcoin’s Github للشفافية بحيث يكون هناك تاريخ تتبع لجميع المقترحات وتعديلاتها عليها.

وقال روبن ياب، المشرف على المشروع في زي كوين: “كمشروع للخصوصية، تعتبر اللامركزية ضرورية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل والتي تشمل الحوكمة والتمويل. وفي حين أن المكافأة الجماعية قد خدمتنا بشكل جيد في بناء أسس زي كوين، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى الاعتماد المفرط على الفريق الأساسي. لقد بحثنا في العديد من نماذج التمويل، بما في ذلك سندات الخزانة اللامركزية، حيث يتم التصويت على المقترحات على أساس المخاطر، لكن هذه النتائج غالباً ما تؤدي إلى الكثير من الإجراءات البيروقراطية. تستمد زي كوين ممارساتها من القدوة الجيدة في الأعمال التي طورتها مونيرو سي سي أس، وهي توضح أيضا أن مشاريع الخصوصية المتنافسة يمكن أن تكمل بعضها البعض بما في ذلك الحصول على التحفيز من بعضنا البعض والتعاون في البحث. آمل أن تؤدي زي كوين إلى زيادة مشاركة المجتمع في المشروع من خلال السماح بطريقة مبسطة للبحث عن التمويل “.

تقرر إصدار بروتوكول ليلانتاس Lelantus، وهو ابتكار شركة زي كوين الخاص الذي جذب الكثير من الاهتمام الأكاديمي، باعتباره بروتوكول خصوصية الجيل التالي الخاص بالشركة للعام 2020. على عكس zkSNARKs ونسخه العديدة، لا يتطلب بروتوكول Lelantus إعدادًا موثوقًا به trusted setup، بل يعتمد فقط على افتراضات التشفير واستخدامه بنية بسيطة نسبيًا تجعل من السهل نشره وصيانته مع تحقيق مجموعة ميزات مشابهة مثل المدفوعات المجهولة المصدر المباشرة direct anonymous payments.

حول زي كوين:

زي كوين (XZC) هي عملة خصوصية مفتوحة المصدر لامركزية تركز على تحقيق الخصوصية وإخفاء الهوية لمستخدميها أثناء التعامل على شبكة بلوكتشين. وهي أول من قام بتطوير وتنفيذ بروتوكول سيغما، الذي يسمح للمستخدمين بالحصول على خصوصية تامة على معاملاتهم من خلال أدلة تشفير بدون أي معرفة ومن دون الحاجة إلى إعداد موثوق به. أنشأت مختبرات الأبحاث التابعة لها أيضًا بروتوكول خصوصية Lelantus الذي نال الإشادة من الأوساط الأكاديميية والمقرر إطلاقه على زي كوين العام 2020.

كانت زي كوين أيضًا أول عملة تقوم بتطبيق Merkle Tree Proofs على شبكتها لاستكشاف العملات المشفرة المتساوي، فضلاً عن بروتوكول Dandelion ++ الذي يحمي هويات المستخدمين من خلال منع ربط عناوين الإنترنت الخاصة بهم بمعاملة مالية معينة.

في العام 2018، صنعت زي كوين التاريخ عبر السماح بإجراء انتخابات الحزب الديمقراطي التايلاندي على شبكة البلوكتشين الخاصة بها حيث صوت أكثر من 127000 عليها في جميع أنحاء البلاد.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1059449/Zcoin_Logo.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1059448/zcoin_crowdfunding_system.jpg